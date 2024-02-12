Elon Musk'ın Twitter soruşturmasında ifade vermesi emredildi

Tam Boyutta Gör Federal bir yargıç, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Twitter'ı 44 milyar dolara devralmasıyla ilgili soruşturmasında Elon Musk'ın yeniden ifade vermesine karar vererek, düzenleyici kurum ile milyardere görüşme için bir tarih ve yer üzerinde anlaşmaları için bir hafta süre tanıdı. SEC, Musk'ın Twitter hisselerini satın alırken gerekli evraklarda yasalara uyup uymadığını ve anlaşmayla ilgili beyanlarının yanıltıcı olup olmadığını inceliyor.

Musk, Twitter satın alımı için ifade verecek

SEC, Ekim ayında Musk'a dava açarak Tesla ve SpaceX CEO'sunu, 2022 yılında satın aldığı ve daha sonra X adını verdiği sosyal medya devi Twitter'a ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak ifade vermeye zorlamıştı. SEC, Musk'ın Eylül ayında soruşturmanın bir parçası olan görüşmeye gelmeyi reddettiğini söyledi.

Kurum, Musk'ın Twitter hisselerini satın aldığı dönemde gerekli evrakları doldururken yasalara uyup uymadığını ve anlaşmayla ilgili açıklamalarının yanıltıcı olup olmadığını inceliyor. Musk, SEC'in kendisiyle görüşme teklifine, bunu zaten iki kez yaptığını söyleyerek karşı çıkmış ve düzenleyiciyi tacizle suçlamıştı. ABD Sulh Yargıcı Laurel Beeler ise hafta sonunda aldığı karar Musk’ın ifade vermesini zorunlu kılıyor. Eğer SEC ve Musk görüşme için bir tarih ve saat üzerinde anlaşamazlarsa yargıç, her iki tarafı da dinleyeceğini ve onlar adına karar vereceğini söyledi.

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Musk ile SEC arasındaki sürtüşme, düzenleyici kurumun 2018 yılında Tesla'yı özelleştirme planına atıfta bulunarak "finansman sağlandı" şeklinde tweet atmasının ardından kendisine dava açmasıyla başlamıştı. Bu davayı çözmek için Musk, bir Tesla avukatının elektrikli araç üreticisi hakkındaki tweetlerini incelemesini kabul etmişti. SEC, 2019 yılında bu hükmü ihlal ettiği iddiasıyla kendisine tekrar dava açtı. Musk, anayasal ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini söyleyerek ABD Yüksek Mahkemesi'nden anlaşmayı gözden geçirmesini talep etmiş durumda.

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Elon Musk'ın Twitter soruşturmasında ifade vermesi emredildi