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    Elon Musk'ın Twitter soruşturmasında ifade vermesi emredildi

    ABD’de mahkeme, SEC'in mahkeme celbine uymasına ve Twitter'ı devralmasıyla ilgili soruşturmada yeniden ifade vermesini emretti. Musk bir önceki ifadeye gelmemişti.
    Elon Musk'ın Twitter soruşturmasında ifade vermesi emredildi Tam Boyutta Gör
    Federal bir yargıç, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Twitter'ı 44 milyar dolara devralmasıyla ilgili soruşturmasında Elon Musk'ın yeniden ifade vermesine karar vererek, düzenleyici kurum ile milyardere görüşme için bir tarih ve yer üzerinde anlaşmaları için bir hafta süre tanıdı. SEC, Musk'ın Twitter hisselerini satın alırken gerekli evraklarda yasalara uyup uymadığını ve anlaşmayla ilgili beyanlarının yanıltıcı olup olmadığını inceliyor.

    Musk, Twitter satın alımı için ifade verecek

    SEC, Ekim ayında Musk'a dava açarak Tesla ve SpaceX CEO'sunu, 2022 yılında satın aldığı ve daha sonra X adını verdiği sosyal medya devi Twitter'a ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak ifade vermeye zorlamıştı. SEC, Musk'ın Eylül ayında soruşturmanın bir parçası olan görüşmeye gelmeyi reddettiğini söyledi.

    Kurum, Musk'ın Twitter hisselerini satın aldığı dönemde gerekli evrakları doldururken yasalara uyup uymadığını ve anlaşmayla ilgili açıklamalarının yanıltıcı olup olmadığını inceliyor. Musk, SEC'in kendisiyle görüşme teklifine, bunu zaten iki kez yaptığını söyleyerek karşı çıkmış ve düzenleyiciyi tacizle suçlamıştı. ABD Sulh Yargıcı Laurel Beeler ise hafta sonunda aldığı karar Musk’ın ifade vermesini zorunlu kılıyor. Eğer SEC ve Musk görüşme için bir tarih ve saat üzerinde anlaşamazlarsa yargıç, her iki tarafı da dinleyeceğini ve onlar adına karar vereceğini söyledi.

    Musk ile SEC arasındaki sürtüşme, düzenleyici kurumun 2018 yılında Tesla'yı özelleştirme planına atıfta bulunarak "finansman sağlandı" şeklinde tweet atmasının ardından kendisine dava açmasıyla başlamıştı. Bu davayı çözmek için Musk, bir Tesla avukatının elektrikli araç üreticisi hakkındaki tweetlerini incelemesini kabul etmişti. SEC, 2019 yılında bu hükmü ihlal ettiği iddiasıyla kendisine tekrar dava açtı. Musk, anayasal ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini söyleyerek ABD Yüksek Mahkemesi'nden anlaşmayı gözden geçirmesini talep etmiş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 14 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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