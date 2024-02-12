Elon Musk'ın Twitter soruşturmasında ifade vermesi emredildi

Musk, Twitter satın alımı için ifade verecek
SEC, Ekim ayında Musk'a dava açarak Tesla ve SpaceX CEO'sunu, 2022 yılında satın aldığı ve daha sonra X adını verdiği sosyal medya devi Twitter'a ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak ifade vermeye zorlamıştı. SEC, Musk'ın Eylül ayında soruşturmanın bir parçası olan görüşmeye gelmeyi reddettiğini söyledi.
Kurum, Musk'ın Twitter hisselerini satın aldığı dönemde gerekli evrakları doldururken yasalara uyup uymadığını ve anlaşmayla ilgili açıklamalarının yanıltıcı olup olmadığını inceliyor. Musk, SEC'in kendisiyle görüşme teklifine, bunu zaten iki kez yaptığını söyleyerek karşı çıkmış ve düzenleyiciyi tacizle suçlamıştı. ABD Sulh Yargıcı Laurel Beeler ise hafta sonunda aldığı karar Musk’ın ifade vermesini zorunlu kılıyor. Eğer SEC ve Musk görüşme için bir tarih ve saat üzerinde anlaşamazlarsa yargıç, her iki tarafı da dinleyeceğini ve onlar adına karar vereceğini söyledi.
Musk ile SEC arasındaki sürtüşme, düzenleyici kurumun 2018 yılında Tesla'yı özelleştirme planına atıfta bulunarak "finansman sağlandı" şeklinde tweet atmasının ardından kendisine dava açmasıyla başlamıştı. Bu davayı çözmek için Musk, bir Tesla avukatının elektrikli araç üreticisi hakkındaki tweetlerini incelemesini kabul etmişti. SEC, 2019 yılında bu hükmü ihlal ettiği iddiasıyla kendisine tekrar dava açtı. Musk, anayasal ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini söyleyerek ABD Yüksek Mahkemesi'nden anlaşmayı gözden geçirmesini talep etmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.