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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eskişehir'de üretilen F-MAX, Baykal Gölü üzerinde hız rekoru kırdı

    Rus kadın Ralli Şampiyonu Ilona Nakutis'in sürdüğü Ford Trucks F-MAX, ağır ticari araç segmentinde donmuş Baykal Gölü üzerinde hız rekoru kırdı. F-MAX ayrıca fren testi de gerçekleştirdi.
    08 Nisan 2021, 12:30 (6 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Eskişehir'de üretilen F-MAX, Baykal Gölü üzerinde hız rekoru kırdı
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    Ford Trucks, Ford Otosan mühendislerinin sıfırdan geliştirerek ürettiği '2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)' ödüllü F-MAX ile Rusya'da bir ilke daha imza attı.

    Dünyanın en derin gölü olan Baykal Gölü'nde 2011 yılından bu yana Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Rusya Otomobil Federasyonu (RAF) tarafından düzenlenen 'Hız Günleri (Days of Speed on the ice of Lake Baikal)' etkinliğinde yer alan Ford Trucks, Rus kadın Ralli Şampiyonu Ilona Nakutis'in sürdüğü Ford Trucks F-MAX ile hız rekoru kırdı.

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    Ağır ticari araç segmentinde donmuş Baykal Gölü üzerinde 134 km/h hıza ulaşarak bir ilke imza atan F-MAX, ayrıca fren testi de gerçekleştirdi. 80 kilometre hızla yapılan fren testinde, F-MAX buz üzerinde 169,45 metrelik fren mesafesine ulaşmayı başardı.

    Etkinliğin organizatörü ve 18 kez Rus motor sporları şampiyonu olan Andrey Leontyev, 'Ford Trucks F-MAX, sadece yeni bir hız rekoru denemekle kalmadı, aynı zamanda beklentilerimizi ciddi ölçüde aşan sonuçlar da gösterdi. Bu eşsiz deneyimin Ford Trucks için faydalı olmasını umarak iş birliğimizi sürdürmek istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

    4x2 aks düzeneğine sahip Ford Trucks F-MAX'in 12,7 litrelik EcoTorq motoru 500 beygir güç ve 2,500 Nm tork üretiyor. Söz konusu motor ZF imzalı otomatik şanzımanla kombine edilmiş.



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    TheCaliph_ 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aklıma nedense Ömerli yokuşunda hafriyat kamyonundan yediğim selektör geldi. Hızım da 140 km/saat civarıydı.
    1 Yanıt Yanıtla +40
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    vonderplanitz (L.A. X.Y.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    buz tutan gölün üzerinde, bayan sürücü, Türk Malı tır ile hız rekoru kırıyor. Herşey değişik lan :)
    Yanıtla +16
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Zibidi Gonzales
    Buz üzerinde diyor
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    bamorex (baha berk) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Bu ağır vasıtaların Hız Testide nedir.

    Sanırsın ki " National Truck Driving Championships " USA yarışlarına hazırlanıyor bu araçlar.

    Zaten Ford 2021'de sınırlı sayıda TIR üretecekmiş vede çoğunu satmış.

    Birazcık reklamın iyisi kötüsü olmaz diye gövde gösterisi yapmış rakiplerine vede almak isteyenlere.
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    The Division Bell 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ciğerli makineler bunlar. Şakaya gelmez.
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Öncelikle o asosyal hayatınızda bilgisayar başında tüketmeye çalıştığınız ürünlerin bir çoğu hatta hepsi kamyonlar ile fabrikadan/tarladan/seradan geliyor. Yani hepsi Adana-Mersin-Antalya-Hatay-Çorum-Çankırı-Nevşehir-Sakarya-Düzce vs... gibi üretimi yoğun illerden geliyor. Özellikle meyve-sebze hallerinde ki kamyon ve çekiciler, özellikle Ankara-Antalya-İstanbul hattı kontak kapatmadan çalışıyor normal dönemde. Ankara-Antalya arabayla normal 6-7 saat ezbere bilen için 3.5/4.5 saat aralığında gidilen bir güzergah. Devamında bu yolu kamyon ve çekiciler yasal olarak 8-10 saat aralığında gider ancak, 8-10 saat aralığında giden oran %10 ve altı.

    Piyasayı bilmeyen bu asosyallere göre alkollü şehirler arası kamyon-çekici şöförüde olmaz, denetim var ya hani. Hah o iş öyle değil, bu adamların çoğunun yanında bir kasa bira olur, ayakkabılarını çıkarıp deri terliklerini giyip gaza bastıkları an birayı da açtıkları andır. Bu adamlar gözleri kapalı bile o yolu gidiyorlar artık, hani şu bazı arabalarda ki GPS sistemli adaptif CC işi gibi, viraja girmeden GPS virajı hesaplayıp vites küçültüyor falan. Tabi siz bunları sadece oyunlardan belki bilebilirsiniz.

    Her neyse hayat o evinizde ki küçük asosyal hayatınız gibi değil. İnsanlar 5000-6000-7000TL gibi ufak maaşlar ile 18 saat direksiyon sallıyorlar ve bunun bir denetimi yok.

    Farklı bir örnek vererek sonlandırayım, şuan yine bu asosyal ergenlere göre şuan sokağa çıkma yasağı var ama gerçekte Başkent Ankara'da bazı otellerin gece kulübü açık, bazı bağımsız meyhane ve barlar şu saatte açık ve boş masa yok. Hadi 1-2 saat sonra oturun bir de karanlıkta ağlayın, gerçekler acıdır.
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    vonderplanitz (L.A. X.Y.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    kamyonla 160 180 yardırdım diyenler... Takometre yok mu ? Ben 70 yazan otobanda cabrio spor araçla 78km yaptığım için 1km için radar cezası yedim de o bakımdan yani.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    bende345 5 gün ( Mesaj Silindi ) vonderplanitz
    Takometreyi ayarlatıyorlar.
    Ama o rakamlara hiç denk gelmedim.
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Buz üstünde olduğu için rekor kırmış sanırım.

    Yoksa Antalya-Mersin-Adana'dan Ankara'ya gelen sebze-meyve hal kamyon ve çekicisileri 150-160km ile yardırıyorlar sürekli.

    Pozantı otobanında Urfa yönüne giderken; 160km ile Axor'dan selektör yiyip geçilmişliğim var.
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    P plastikbardak 4 gün ( Mesaj Silindi ) zotacing
    mersin antalya yolunu bilmeyen birisi bunu söylemesi normal. o yol o kadar tehlikeli ki bazı yerlerde arabalar 20-30 ile gidiyor. Ki zaten mersin antalya arası 8 saate yakın bir sürede gidilebiliyor.
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    Acil Stop (Ergün ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Zamanında yokuş yukarı 130 ile giderken meyve yüklü tır selektör attı baktı hızlanmıyorum sıkılıp sol şeride attı kendini. Hızı mimimum 140 km/s'dir. Dümdüz trafiksiz alanda 140 km/s neyin rekoruymuş acaba.
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    ykaya1983 (yunus yıldız) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Böyle ağır tonajlı araçlarla hız denemesi yapmaları araçları buna göre dizayn etmeleri neyin mantığı acaba?İnsanları trafikte önüne katıp biçmeleri için mi yapıyorlar anlamış değilim.Gerçi testi yapan sovyetler birliğinin kalıntısı dikdatör putin'in ülkesi olunca şaşmamak lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    dugers (syt dgr) 5 gün ( Mesaj Silindi ) ykaya1983
    Putinle ne alakası var. Rekor için yapıyorlar. Amaç eğlenmek.
    Her şeyi siyasete bağlamayın.
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    Canbey96 (Can Bey) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Rekor kırıldı anladık ama bir önceki rekor ne öğrenebilirmiyiz ?



    Volvo,Scania,Mercedesin,Man'nın bu olaydan haberi varmı 😂😂
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    emrah1982 (emrah y) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Buz uzerinde iyi durmus
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    vonderplanitz (L.A. X.Y.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    buz tutan gölün üzerinde, bayan sürücü, Türk Malı tır ile hız rekoru kırıyor. Herşey değişik lan :)
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    6930 kez okundu.
    18 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, ford trucks ve
    5 etiket daha ford f-max hız rekoru baykal gölü rusya Bilim ve Teknoloji
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