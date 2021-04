Eskişehir'de üretilen F-MAX, Baykal Gölü üzerinde hız rekoru kırdı

Tam Boyutta Gör

Ford Trucks, Ford Otosan mühendislerinin sıfırdan geliştirerek ürettiği '2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)' ödüllü F-MAX ile Rusya'da bir ilke daha imza attı.

Dünyanın en derin gölü olan Baykal Gölü'nde 2011 yılından bu yana Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Rusya Otomobil Federasyonu (RAF) tarafından düzenlenen 'Hız Günleri (Days of Speed on the ice of Lake Baikal)' etkinliğinde yer alan Ford Trucks, Rus kadın Ralli Şampiyonu Ilona Nakutis'in sürdüğü Ford Trucks F-MAX ile hız rekoru kırdı.

Ağır ticari araç segmentinde donmuş Baykal Gölü üzerinde 134 km/h hıza ulaşarak bir ilke imza atan F-MAX, ayrıca fren testi de gerçekleştirdi. 80 kilometre hızla yapılan fren testinde, F-MAX buz üzerinde 169,45 metrelik fren mesafesine ulaşmayı başardı.

Etkinliğin organizatörü ve 18 kez Rus motor sporları şampiyonu olan Andrey Leontyev, 'Ford Trucks F-MAX, sadece yeni bir hız rekoru denemekle kalmadı, aynı zamanda beklentilerimizi ciddi ölçüde aşan sonuçlar da gösterdi. Bu eşsiz deneyimin Ford Trucks için faydalı olmasını umarak iş birliğimizi sürdürmek istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

4x2 aks düzeneğine sahip Ford Trucks F-MAX'in 12,7 litrelik EcoTorq motoru 500 beygir güç ve 2,500 Nm tork üretiyor. Söz konusu motor ZF imzalı otomatik şanzımanla kombine edilmiş.

