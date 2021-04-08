Eskişehir'de üretilen F-MAX, Baykal Gölü üzerinde hız rekoru kırdı

Ford Trucks, Ford Otosan mühendislerinin sıfırdan geliştirerek ürettiği '2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)' ödüllü F-MAX ile Rusya'da bir ilke daha imza attı.
Dünyanın en derin gölü olan Baykal Gölü'nde 2011 yılından bu yana Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Rusya Otomobil Federasyonu (RAF) tarafından düzenlenen 'Hız Günleri (Days of Speed on the ice of Lake Baikal)' etkinliğinde yer alan Ford Trucks, Rus kadın Ralli Şampiyonu Ilona Nakutis'in sürdüğü Ford Trucks F-MAX ile hız rekoru kırdı.İlginizi Çekebilir Efsane Lada Niva'ya Alman dokunuşu: "50. Yıl Özel" versiyon
Ayrıca Bkz. "2021 Honda X-ADV ve NC750X Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"
Ağır ticari araç segmentinde donmuş Baykal Gölü üzerinde 134 km/h hıza ulaşarak bir ilke imza atan F-MAX, ayrıca fren testi de gerçekleştirdi. 80 kilometre hızla yapılan fren testinde, F-MAX buz üzerinde 169,45 metrelik fren mesafesine ulaşmayı başardı.
Etkinliğin organizatörü ve 18 kez Rus motor sporları şampiyonu olan Andrey Leontyev, 'Ford Trucks F-MAX, sadece yeni bir hız rekoru denemekle kalmadı, aynı zamanda beklentilerimizi ciddi ölçüde aşan sonuçlar da gösterdi. Bu eşsiz deneyimin Ford Trucks için faydalı olmasını umarak iş birliğimizi sürdürmek istiyoruz.' ifadelerini kullandı.
4x2 aks düzeneğine sahip Ford Trucks F-MAX'in 12,7 litrelik EcoTorq motoru 500 beygir güç ve 2,500 Nm tork üretiyor. Söz konusu motor ZF imzalı otomatik şanzımanla kombine edilmiş.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu ağır vasıtaların Hız Testide nedir.
Sanırsın ki " National Truck Driving Championships " USA yarışlarına hazırlanıyor bu araçlar.
Zaten Ford 2021'de sınırlı sayıda TIR üretecekmiş vede çoğunu satmış.
Birazcık reklamın iyisi kötüsü olmaz diye gövde gösterisi yapmış rakiplerine vede almak isteyenlere.
Piyasayı bilmeyen bu asosyallere göre alkollü şehirler arası kamyon-çekici şöförüde olmaz, denetim var ya hani. Hah o iş öyle değil, bu adamların çoğunun yanında bir kasa bira olur, ayakkabılarını çıkarıp deri terliklerini giyip gaza bastıkları an birayı da açtıkları andır. Bu adamlar gözleri kapalı bile o yolu gidiyorlar artık, hani şu bazı arabalarda ki GPS sistemli adaptif CC işi gibi, viraja girmeden GPS virajı hesaplayıp vites küçültüyor falan. Tabi siz bunları sadece oyunlardan belki bilebilirsiniz.
Her neyse hayat o evinizde ki küçük asosyal hayatınız gibi değil. İnsanlar 5000-6000-7000TL gibi ufak maaşlar ile 18 saat direksiyon sallıyorlar ve bunun bir denetimi yok.
Farklı bir örnek vererek sonlandırayım, şuan yine bu asosyal ergenlere göre şuan sokağa çıkma yasağı var ama gerçekte Başkent Ankara'da bazı otellerin gece kulübü açık, bazı bağımsız meyhane ve barlar şu saatte açık ve boş masa yok. Hadi 1-2 saat sonra oturun bir de karanlıkta ağlayın, gerçekler acıdır.
Ama o rakamlara hiç denk gelmedim.
Yoksa Antalya-Mersin-Adana'dan Ankara'ya gelen sebze-meyve hal kamyon ve çekicisileri 150-160km ile yardırıyorlar sürekli.
Pozantı otobanında Urfa yönüne giderken; 160km ile Axor'dan selektör yiyip geçilmişliğim var.
Her şeyi siyasete bağlamayın.
Volvo,Scania,Mercedesin,Man'nın bu olaydan haberi varmı 😂😂
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
6930 kez okundu.
18 kişi, toplam 20 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Galeri, ford trucks ve