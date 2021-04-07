2021 Honda X-ADV ve NC750X Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Honda'nın yenilenen X-ADV ve NC750X motosiklet modelleri Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Sürücüleri için hem şehir içi kullanım kolaylığı sağlayan hem şehir dışı performansıyla dikkati çeken iki modelin yeni versiyonları Nisan 2021'den itibaren Honda bayilerinde satışa çıkıyor.

Yenilenen Honda X-ADV

2021 model X-ADV daha yüksek devirli motoru, yeniden ayarlanan vites oranları, Elektronik Gaz Kelebeği (TBW), dört farklı sürüş modu ve geliştirilen Honda Seçilebilir Tork Kontrolü gibi özellikleriyle yakıt verimliliğinden ödün vermeden üstün sürüş keyfi ve performansı sunuyor. X-ADV’nin yeniden tasarlanan iskeletini daha keskin tasarımlı grenajlar süslerken, selesi ise sürücünün yere daha rahat basmasını sağlamak için yeniden dizayn edildi.

Honda X-ADV’ye Elektronik Gaz Kelebeği’nin (TBW) eklenmesi ve egzoz sistemindeki iyileştirmeler sayesinde 7.000 d/dak çevirebilen yeni motor daha fazla güç üretiyor. 6.750 d/d’da 58.6 beygir güç ve 4.750 d/dak’da 69 Nm tork üreten X-ADV Euro5 emisyonlarını da karşılıyor ve 13,2 litrelik yakıt deposuyla 366 km’ye kadar menzile olanak tanıyor.

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Honda X-ADV, daha kısa oranlı ilk üç viteste daha çevik bir sürüş sağlarken; dört ile altıncı vites arasında dingin ve yakıt tasarruflu bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Standart, Yağmur, Toprak ve Spor olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunan Elektronik Gaz Kelebeği (TBW)’de ayrıca kişisel sürüş modu da yer alıyor.

Hassasiyeti yükseltilen Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) 3 farklı müdahale seviyesi sunarken; otomatik ve manuel sürüş modu bulunan Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) ise her bir sürüş tipine uyum sağlayarak vitesi ayarlıyor. Vites geçişlerinde güç kesintisine izin vermeyen çift kavramalı şanzıman, hızlı ve sarsıntısız vites geçişleriyle hem performansa hem sürüş konforuna katkı sağlıyor.

X-ADV’de çift LED farlar ile gündüz farları (DRL) daha modern bir görünümü beraberinde getirirken; arka sinyaller Acil Fren Uyarısı (ESS) özelliği ile sürüş güvenliğini artırıyor. Ayrıca dikkat çeken bir diğer özellik ise multimedya ve bağlanabilirlik olarak öne çıkıyor. Ayrıca X-ADV ile kullanıma sunulan Akılı Anahtar, sürücünün anahtarı cebinden çıkartmadan yakıt deposunu ve sele altı saklama alanını açıyor ve bunun yanı sıra motoru çalıştırabiliyor.

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Honda NC750X de yenilendi

Honda’nın en sevilen çok yönlü motosikletlerinden biri olan NC750X de yenilenen modellerden ikincisi. Boş ağırlığın 6 kg hafiflemesiyle yüksek yakıt verimliliği daha da artırılan modelin yeniden tasarlanan iskeletini de keskin tasarımlı granajlar süslüyor. Ayrıca yeni cam grenaj, rüzgar ve hava koşullarına karşı kullanıcılara ek koruma sağlıyor.

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Başarılı satış grafiğiyle dikkat çeken NC750X’in 2021 modelinde çok yönlü kullanım konforu, sürüş rahatlığı ve pratik kullanım olmak üzere üç noktada geliştirildi. İyileştirmelerin katkısıyla NC750X’in EURO5 uyumlu motoru 600 d/d daha yüksek devir çeviriyor ve 2 kW (2.7 beygir) daha fazla maksimum güç üretiyor. Çift kavramalı şanzıman (DCT) vites değiştirme programlarıyla farklı sürüş modlarına uyum sağlıyor.

Elektronik Gaz Kelebeği’nin (TBW) eklenmesi ve egzoz sistemindeki iyileştirmeler sayesinde yeni motor 6.750 d/d’da 43,1 kW güç ve 4.750 d/d’da 69 Nm tork üretiyor. Güç artışı ile birlikte daha kısa oranlı birinci, ikinci ve üçüncü vitesler (hem manuel hem de DCT’de) hem ilk kalkış anında hızlanma, hem de ara hızlanma süresini iyileştiriyor. NC750X’in Euro5 emisyonlarını karşılayan motoru, 28,3 km/lt (WMTC modu) yakıt tüketiyor ve sele altına gizlenen 14,1 litrelik yakıt deposuyla yaklaşık 400 km menzil sunuyor.

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NC750X’in yeniden tasarlanan iskeleti, yeniden tasarlanan hava filtresi kutusu ve yeri değiştirilen akü sayesinde saklama bölmesi için daha fazla alan sunuluyor. Şasi genelinde uygulanan tasarruf önlemleri ile 1,2 kg ağırlık avantajı elde edilirken; NC’ye özgü bir diğer özellik olarak yakıt deposunun bulunduğu yerdeki saklama alanı da 23 litre hacmi ile öne çıkıyor. Kapağın iç kısmında alanı verimli kullanmak üzere dört adet kanca bulunuyor ve yeni bir USB-C tipi soket de yer alıyor. Boş ağırlığı 214 kg (224 kg DCT) olan yeni NC750X, 6 kg daha hafif ve 30 mm daha alçak olan 800 mm’lik sele yüksekliğiyle kullanım kolaylığını destekliyor.

Çok daha keskin bir görünüm kazanan Yeni Honda X-ADV; Gümüş, Siyah ve Gri olmak üzere farklı renk seçenekleriyle 149.000 TL fiyatıyla Nisan ayından itibaren satışa sunuluyor.

Yeni Honda NC750X; Siyah, Kırmızı, Beyaz ve Mavi olmak üzere dört renk seçeneği ve iki farklı şanzıman tipiyle 95.400 TL’den başlayan fiyatıyla Nisan ayından itibaren Honda bayilerinde satışa sunuluyor.

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