Türkiye’de esnek zeminlere uygulanabilen yüksek verimli güneş pili üretildi

Daha ince ve daha verimli
İki boyutlu nano malzemeleri ince film güneş pillerine uygulayarak hücre verimini artırmaya çalışan Olğar ve meslektaşları, üniversitenin yerli imkanlarıyla katkılı ve katkısız formda grafen üretmeyi başardılar. Nano boyuttaki bu yapıları CZTS olarak isimlendirilen bakır, çinko, kalay ve sülfürden oluşan ince film tabanlı güneş pillerine uygulamayı başaran çalışma ekibi, bu sayede enerji verimini yaklaşık yüzde 30 artırdıkları duyurdu.
Araştırmalarını uluslararası hakemli dergilerde yayınlayan Olğar, güneş pillerinin genellikle silisyum tabanlı olduğunu ve bunların silisyum altlık (wafer) kalınlığının yaklaşık 200 mikron olduğunu belirtiyor. Buna karşılık araştırma kapsamında üretilen yerli ince film güneş pilleri ise yaklaşık 100 kat daha ince yani 1-2 mikron kalınlığa sahip. Olğar, yaptığı açıklamada bu önemli farkı şu şekilde açıklıyor, “Dolayısıyla bir malzemenin kalınlığını azalttığınız ve nano boyuta indirgediğiniz zaman o malzeme bambaşka özellikler sergilemektedir. İnce film formundaki bu malzemeler, gelen güneş ışığını soğurabiliyor ve yüksek hücre verimine sahip olabiliyor.”
Çantalara bile entegre edilebilir
Olğar, bu tip güneş pillerinin çanta giysi gibi tekstil ve buna benzer alanlara entegrasyonunun yapılabileceğini söylüyor. Çalışma sonucunda üretilen ince film güneş pilleri henüz AR-GE boyutunda olsa da bunların ticari tarafa geçme potansiyeli bulunuyor. Sırt çantasına entegre edilen bu güneş pilleriyle çantanın içindeki bir güç kaynağı veya bir telefon edebilmek gelecekte mümkün olacak.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/esnek-zeminlere-uygulanabilen-yuksek-verimli-gunes-pili-uretildi-/3051625 https://akapedia.ohu.edu.tr/cv/mehmetaliolgar Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.