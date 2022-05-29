Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Esnemek, tehditkâr unsurlara karşı dikkati artırıyor olabilir

    Evrimsel biyolog Andrew Gallup'a göre esneme, insanların birbirleriyle senkronize olmalarının ve grup davranışlarını koordine etmelerinin bir yolu olabilir.    
    Oy Ver

    Esnemek, tehditkâr unsurlara karşı dikkatinizi artırabilir
    Tam Boyutta Gör

    Her gün en çok yaptığımız aktivetelerden biri de esnemek olabilir. Peki esnemenin neden olduğunu hiç merak ettiniz mi? Esnemenin uzun zamandır karbondioksiti dışarı vermenin ve oksijeni yenilemenin bir yolu olduğuna inanılıyordu. Ancak şimdilerde yapılan yeni bir araştırmaya göre esnemek, gözlemcilerin uyanıklığını artıran bir ipucu işlevi görüyor olabilir.

    Esnemek uyanıklığı artırıyor olabilir

    Bireyler arasında art arda bulaşıcı esneme hakkında Andrew Gallup, bu davranışın bir grup içinde uyanıklığı artırmak için evrimleşmiş olabileceğini açıkladı. Buradaki fikir, esneme kişinin uykulu hissettiğini gösteriyorsa esnemesini izlemek grubun diğer üyelerini uyarabilir. Böylece esneyen kişinin düşük uyanıklığı telafi edilir ve sırayla grubun genel uyanıklığı arttırılır.

    Esnemek, tehditkâr unsurlara karşı dikkatinizi artırabilir

    Yukarıdaki fikri açıklamak amacıyla Andrew Gallup, geçtiğimiz yıl bir araştırma yaptı. İnsanlara yılan fotoğrafları gibi tehdit edici uyaranları ve kurbağa resimleri gibi tehdit edici olmayan uyaranları içeren birkaç resim gösterdi. İnsanlara önce esneme videoları izletildi, ardından görüntüler gösterildi. Gallup daha sonra insanların resim seçme yeteneklerini test etti.

    İnsanların esneme videolarını izledikten sonra, tehdit edici uyaranları veya yılan resimlerini daha verimli bir şekilde algılayabildiğini gözlemledi. Ancak insanların kurbağa resmini tespit etme yeteneğini değişmedi. Bu deney sonucunda ise esneme eyleminin, insanları tehdit edici unsurlara karşı daha dikkatli olmasını sağladığına varıldı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    jubeii 3 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

    Profil resmi
    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Note 20
    Samsung Galaxy Note 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN517-52
    Acer Nitro 5 AN517-52
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız