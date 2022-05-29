Esnemek, tehditkâr unsurlara karşı dikkati artırıyor olabilir

Her gün en çok yaptığımız aktivetelerden biri de esnemek olabilir. Peki esnemenin neden olduğunu hiç merak ettiniz mi? Esnemenin uzun zamandır karbondioksiti dışarı vermenin ve oksijeni yenilemenin bir yolu olduğuna inanılıyordu. Ancak şimdilerde yapılan yeni bir araştırmaya göre esnemek, gözlemcilerin uyanıklığını artıran bir ipucu işlevi görüyor olabilir.

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Esnemek uyanıklığı artırıyor olabilir

Bireyler arasında art arda bulaşıcı esneme hakkında Andrew Gallup, bu davranışın bir grup içinde uyanıklığı artırmak için evrimleşmiş olabileceğini açıkladı. Buradaki fikir, esneme kişinin uykulu hissettiğini gösteriyorsa esnemesini izlemek grubun diğer üyelerini uyarabilir. Böylece esneyen kişinin düşük uyanıklığı telafi edilir ve sırayla grubun genel uyanıklığı arttırılır.

Yukarıdaki fikri açıklamak amacıyla Andrew Gallup, geçtiğimiz yıl bir araştırma yaptı. İnsanlara yılan fotoğrafları gibi tehdit edici uyaranları ve kurbağa resimleri gibi tehdit edici olmayan uyaranları içeren birkaç resim gösterdi. İnsanlara önce esneme videoları izletildi, ardından görüntüler gösterildi. Gallup daha sonra insanların resim seçme yeteneklerini test etti.

İnsanların esneme videolarını izledikten sonra, tehdit edici uyaranları veya yılan resimlerini daha verimli bir şekilde algılayabildiğini gözlemledi. Ancak insanların kurbağa resmini tespit etme yeteneğini değişmedi. Bu deney sonucunda ise esneme eyleminin, insanları tehdit edici unsurlara karşı daha dikkatli olmasını sağladığına varıldı.

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Esnemek, tehditkâr unsurlara karşı dikkatinizi artırabilir