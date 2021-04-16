Ethereum (ETH) 2 bin 547 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı

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En popüler ikinci kripto para Ethereum günün ilk saatlerine hızlı bir giriş yaptı. Berlin hard fork’unun gerçekleşmesiyle birlikte Ethereum da yükselişe geçti ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İlerleyen saatlerde yeniden 2.400 dolar seviyesine düştü.

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Ağdaki bazı önemli sorunların çözülmesiyle birlikte, Ethereum, tarihte ilk kez 2.500 dolara yükselerek kendi rekorunu tazeledi. Ethereum yaklaşık 2 ay önce tarihinde ilk kez 2.000 dolar seviyesine ulaşmıştı. Ünlü analist Lark Davis son gelişmeler ışığında şu yorumda bulundu:

"Ethereum’u bu seviyelerde görmek harika olsada hala önceki değerini üçe katlayan Bitcoin’in gerisinde kalıyor. Bana göre değerinin çok altında fiyatlanıyor."

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Günün geç saatlerinde yaşanan bu artış, Rotshchild Investment’ın Grayscale fonu aracılığıyla Ethereum’a 4.75 milyon dolarlık yatırım yapma kararı nedeniyle gerçekleşmiş olabilir. Çok kısa bir süre önce 2.547 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu kaydeden Ethereum, haberimizin hazırlandığı an itibariyle 2.410 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

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