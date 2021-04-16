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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ethereum (ETH) 2 bin 547 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı

    Kripto para dünyasının popüler para birimi Ethereum, 16 Nisan 2021'in ilk saatlerinde 2 bin 500 doları geçerek hızlı bir başlangıç yaptı. Sonraki saatlerde düşüşe geçti.
    16 Nisan 2021, 20:15 (7 sa.)
    1,2b
    25
    5
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Ethereum (ETH) 2 bin 547 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı
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    En popüler ikinci kripto para Ethereum günün ilk saatlerine hızlı bir giriş yaptı. Berlin hard fork’unun gerçekleşmesiyle birlikte Ethereum da yükselişe geçti ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İlerleyen saatlerde yeniden 2.400 dolar seviyesine düştü. 

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    Ağdaki bazı önemli sorunların çözülmesiyle birlikte, Ethereum, tarihte ilk kez 2.500 dolara yükselerek kendi rekorunu tazeledi. Ethereum yaklaşık 2 ay önce tarihinde ilk kez 2.000 dolar seviyesine ulaşmıştı. Ünlü analist Lark Davis son gelişmeler ışığında şu yorumda bulundu:

    "Ethereum’u bu seviyelerde görmek harika olsada hala önceki değerini üçe katlayan Bitcoin’in gerisinde kalıyor. Bana göre değerinin çok altında fiyatlanıyor."

    Ayrıca Bkz. "TCMB kripto para ile ödemeyi neden yasakladığını açıkladı"

    Günün geç saatlerinde yaşanan bu artış, Rotshchild Investment’ın Grayscale fonu aracılığıyla Ethereum’a 4.75 milyon dolarlık yatırım yapma kararı nedeniyle gerçekleşmiş olabilir. Çok kısa bir süre önce 2.547 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu kaydeden Ethereum, haberimizin hazırlandığı an itibariyle 2.410 dolar seviyesinde işlem görüyordu.



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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

    Buy Bitcoin

    B
    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    P Pence1 (Ümit Türkmen) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Etherium bitecek ekran kartları bize kalacak..💩
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    750 dolarken alınır mı diye foruma sormuştum ama cesaret edip almadım. :(
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    S sething (sething ) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    Sabredersen 1000 altina alma sansin olabilir.
    1400 alti toplamaya baslarım.
    Y.t.d
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    mezun2021itü 4 sa. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    tekrar düşecek o seviyelere daha geçen yıl 300 dolarlardaydı çok iyi hatırlıyorum blockchain de 300 altını görmüştü btc de 5 6 lardaydı bu işler belli olmaz kumar gibi
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    sniper23 (Enes Şahinler) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekran kartı arayanlar için iyi haber galiba.
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