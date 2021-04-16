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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCMB kripto para ile ödemeyi neden yasakladığını açıkladı

    Dünyada kripto para ile ödemeler giderek yaygınlaşırken TCMB, gece yayınlanan karar ile kripto para ile ödemeleri yasakladı.
    16 Nisan 2021, 14:45 (12 sa.)
    7,2b
    21
    63
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    21

    TCMB kripto para ile ödemeyi neden yasakladığını açıkladı
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    Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yasal düzenlemeyle Türkiye’de kripto para ile herhangi bir ürünün veya hizmetin alım ve satımı yasaklandı. Kripto paralar hiçbir şekilde ödeme aracı olarak kullanılamayacak. Bu karar kripto para borsalarındaki alım satımları kapsamıyor. Mal ve hizmet alım-satımını kapsıyor.

    Dünyada kripto para ile ödemeler giderek yaygınlaşıyor. Dünya devi dijital ödeme platformu PayPal, kripto para ile ödeme seçeneği kullanıma sunuldu. Tesla, kripto para ile satışa yeşil ışık yaktı. Türkiye’de ise yasak geldi.

    Ayrıca Bkz. "Kripto para ile ödemelere yasak geldi"

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    Kripto parayla ödemeyi yasaklayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, neden böyle bir karar alındığı hakkında açıklama yayınladı. TCMB, kripto para ile ödemelerin ciddi risk barındırdığını ve mağduriyet yaratma ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle bu kararın alındığını ifade etti.

    TCMB’nin açıklaması:

    “Kripto varlıklar herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır.

    Son dönemde, söz konusu varlıkların ödemeler alanında kulanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığı gözlenmiştir. Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zaafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir.

    Bu kapsamda, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda yer alan yetkiler çerçevesinde “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştur.

    Kamuoyunun bilgisine sunulur.”



    https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUY2021-17
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Jon_Kar 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Altcoinler bile değer kazanırken TL durmadan değer kaybediyor
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    YasinCC (Yasin ) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Naci Ağbal'ı aylardır köşelerinde eleştirip durdun faiz yüzünden. Başa geldin faizi indirmedin? Ne diye adamın görevden alınmasını tetikleyip doların 7.20 den 8.5 ye kadar fırlamasına sebep oldun o zaman?

    Bugün de bütün dünyanın yavaş yavaş geçtiği ABD'nin en eski ikinci bankası olan ve yönetiminde 3.1 trilyon dolarlık varlık olan State Street, bu yılın sonlarında kripto ile ilgili işlemlerine başlama planlarını yaptığını söylerken. Bu yapılan resmen geriye gitmek. Anlamadığınız her şeyi yasaklayın anca.
    Naci Ağbal'ı aylardır köşelerinde eleştirip durdun faiz yüzünden. Başa geldin faizi indirmedin? Ne diye adamın görevden alınmasını tetikleyip doların 7.20 den 8...
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    2 Yanıt Yanıtla +65
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    RAIZEN 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sebep bu değil, asıl sebep piyasadaki en kötü shitcoinlerin bile ülkenin parasından daha değerli olması...
    Yanıtla +47
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    2
    hulkibey (Hulki Pehlivan) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sudan sebepler, bombos bir aciklama tesebbusu.

    Kripto varlıklar herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması,
    Kullanimini yasaklamak yerine ne sekilde kullanilabilecegini duzenleyici kararname cikartirsan olur.

    merkezi bir muhatabın bulunmaması,
    Yani?

    piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi,
    SANA NE? Kullanani ilgilendirir.

    anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi,
    Pek cok ulkede kripto odemelerin takibi yapilabiliyor, altyapini kur sen de yap, ustelik vergisini de al!

    cüzdanların çalınabilmesi
    SANA NE? Kullanani ilgilendirir.

    veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi
    SANA NE? Kullanani ilgilendirir.

    ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle
    SANA NE? Kullanani ilgilendirir.

    ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır.
    ve son olarak da SA-NA-NE?

    O degil de ne guzel ezdiniz 128 milyar dolari di mi?
    Yanıtla
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    CatPeare (on ) 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    paypay gibi binance de paranızı alın çıkın demez umarım.
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Devlet takip edip bu ödeme sistemlerine vergi koyamama ihtimalinden dolayı yasaklamıştır.
    Yanıtla
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    LVL99 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Herkes ileri gider, biz hep geri gidiyoruz.
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    Askaparta 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa'da birinciyiz, ne olacak göreceğiz.
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vergi gelecek diye beklerken hökümet beni şaşırttı :)
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    byJuck (by juck) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kripto para alabiliyoruz yani hâlâ? Neden kapandı? Papara üzerinden binance'a para atamıyoruz
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    TCMB, kripto para ile ödemelerin ciddi risk barındırdığını ve mağduriyet yaratma ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle bu kararın alındığını ifade etti.


    Şu lafı Avrupa merkez bankası söylese tamam haklısın derdim belki ama TCMB söyleyince sen önce kendi para birimine bak diyesim geliyor.

    İşe girerken TL ile sözleşme yapıyorsun. Yıl boyunca senin verdiğin emek aynı emek ama aldığın karşılık azalıyor sürekli. Bu durum mağduriyet değil de nedir?
    Yanıtla +6
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    ozanbey86 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Para trafiği çok önemli çıkışlar denetlenmeli.
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    R R0llingMan 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bıktık artık yeter!
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