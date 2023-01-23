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    Ethereum işlem ücretleri 39 bin dolara dayandı

    Merge güncellemesi sonrasında Ethereum ağındaki işlem ücretleri artmaya devam ediyor. Bir işlemde 39 bin dolarlık işlem ücreti kesildi.                          
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    Ethereum işlem ücretleri 39 bin dolara dayandı Tam Boyutta Gör
    Ethereum'un yüksek işlem ücretleri birçok kullanıcı için önemli bir durum. Son olarak Ethereum (ETH), tek bir işlemde yansıyan 39 bin dolarlık işlem ücretiyle gündeme geldi. Ethereum kullanıcılarından biri, Twitter hesabında tek bir işlem için 39.050 dolarlık işlem ücreti ödendiğini paylaştı.

    Kripto para yatırımcısı Jason Williams, sosyal medya platformu Twitter üzerinden Ethereum ile dalga geçti. Merge güncellemesiyle daha bir ön plana çıkan ve ağ verimliliğini artıran Ethereum, tek bir ağ işlemindeki işlem ücreti nedeniyle gündeme geldi.  

    Ayrıca Ethereum (ETH) kurucusu Vitalik Buterin, protokolü ve ağ yapısını iyileştirme konusunda taahhüdünü yinelemişti. Buterin, projenin daha verimli bir hale geleceğini düşünüyor.

    Williams’ın bahsettiği işlemin ne olduğu belirsizliğini koruyor olsa da yapılan paylaşım, Ethereum ağının gaz ücretiyle mücadele için ne kadar ilerlemesi gerektiğine kanut olarak gösterilebilir. İlerleyen zamanlarda işlem ücretleri için çok yüksek bir miktarda ödeme yapılması gerekebilir. The Merge’den önce Ethereum kullanıcılarının en büyük endişelerinden biri, işlem maliyetlerinin tavan yapmasıydı.

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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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