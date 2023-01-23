Ethereum işlem ücretleri 39 bin dolara dayandı

Kripto para yatırımcısı Jason Williams, sosyal medya platformu Twitter üzerinden Ethereum ile dalga geçti. Merge güncellemesiyle daha bir ön plana çıkan ve ağ verimliliğini artıran Ethereum, tek bir ağ işlemindeki işlem ücreti nedeniyle gündeme geldi.
Ayrıca Ethereum (ETH) kurucusu Vitalik Buterin, protokolü ve ağ yapısını iyileştirme konusunda taahhüdünü yinelemişti. Buterin, projenin daha verimli bir hale geleceğini düşünüyor.
Williams’ın bahsettiği işlemin ne olduğu belirsizliğini koruyor olsa da yapılan paylaşım, Ethereum ağının gaz ücretiyle mücadele için ne kadar ilerlemesi gerektiğine kanut olarak gösterilebilir. İlerleyen zamanlarda işlem ücretleri için çok yüksek bir miktarda ödeme yapılması gerekebilir. The Merge’den önce Ethereum kullanıcılarının en büyük endişelerinden biri, işlem maliyetlerinin tavan yapmasıydı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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