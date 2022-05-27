Ethereum işlem ücretleri son zamanların en düşük seviyesine geriledi

Tam Boyutta Gör

Ethereum, blokzincir ağı gas ücretleri konusunda sık sık eleştiri alıyor. Hatta bu eleştirilere çözüm olmak isteyen Avalanche ve Solana gibi ağlar da zaman için de piyasaya sürerek Ethereum’a sıkı rakip oldular. Diğer yandan Ethereum ücretleri ise bir düşüş haberiyle gündeme geldi. Ethereum gas ücretleri, son verilere göre geçen yazdan beri en düşük seviyesinde.

Ethereum gas ücreti 2,54 doları gördü

Santiment’in verilerine göre, Ethereum gas ücretleri işlem başına 2,54 dolara kadar indi. Bu da yaz aylarından beri en düşük ortalama ücret anlamına geliyor.

STEPN/GMT çöküşe girdi 9 sa. önce eklendi

Ağın sıkışık olması durumunda gas ücretlerinde önemli artışlar yaşanabiliyor. Ethereum ağını kullananlar da zaman zaman bu durumdan şikayetçi oluyor.

Ücretler için çözüm Ethereum 2.0’da gizli. Ethereum‘un yapılacak merge’ün ardından sharding yardımıyla belirtilen sorunu çözmesi bekleniyor.

Tahminlere göre, ETH 2.0, ağustos ayında piyasaya sürülecek. Bu da yüksek gas ücretlerinin daha da aşağı çekilmesinde etkili olacak. Bu arada ETH 2.0’ın sadece ücretler konusunda değil, ağın enerji tüketiminde de etkili olacağı biliniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.