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    Anlık Bildirim

    Ethereum işlem ücretleri son zamanların en düşük seviyesine geriledi

    Ethereum ağının çok eleştirilen işlem ücretleri, geçen yazdan beri en düşük seviyesine geriledi. Gas ücreti 2,54 doları gördü.                                       
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    Ethereum işlem ücretleri düşüyor
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    Ethereum, blokzincir ağı gas ücretleri konusunda sık sık eleştiri alıyor. Hatta bu eleştirilere çözüm olmak isteyen Avalanche ve Solana gibi ağlar da zaman için de piyasaya sürerek Ethereum’a sıkı rakip oldular. Diğer yandan Ethereum ücretleri ise bir düşüş haberiyle gündeme geldi. Ethereum gas ücretleri, son verilere göre geçen yazdan beri en düşük seviyesinde.

    Ethereum gas ücreti 2,54 doları gördü

    Santiment’in verilerine göre, Ethereum gas ücretleri işlem başına 2,54 dolara kadar indi. Bu da yaz aylarından beri en düşük ortalama ücret anlamına geliyor.

    Ağın sıkışık olması durumunda gas ücretlerinde önemli artışlar yaşanabiliyor. Ethereum ağını kullananlar da zaman zaman bu durumdan şikayetçi oluyor. 
    Ücretler için çözüm Ethereum 2.0’da gizli. Ethereum‘un yapılacak merge’ün ardından sharding yardımıyla belirtilen sorunu çözmesi bekleniyor.

    Tahminlere göre, ETH 2.0, ağustos ayında piyasaya sürülecek. Bu da yüksek gas ücretlerinin daha da aşağı çekilmesinde etkili olacak. Bu arada ETH 2.0’ın sadece ücretler konusunda değil, ağın enerji tüketiminde de etkili olacağı biliniyor.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 5 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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