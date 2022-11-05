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    Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, Ethereum’un yeni yol haritasını açıkladı

    Madencilik sistemi yerine Proof of Stake sistemine geçen Ethereum'un geleceği nasıl olacak? Ethereum kurucusu Vitalik Buterin açıkladı.                              
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    Ethereum kurucusu Buterin, Ethereum’un yol haritasını açıkladı Tam Boyutta Gör

    Ethereum Blockchain ağı 15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bu geçiş ile birlikte Proof of Stake konsensüs mekanizmasını kullanmaya başlayan Ethereum, yüzde 99,98 daha az enerji tüketmeye başladı. Ancak bu adım Ethereum’un yol haritasının sadece ilk adımı. Vitalik Buterin bu yol haritasının güncel hâlini toplulukla paylaştı. İlk hedef: The Surge.

    Ethereum Blockchain ağı günümüzde oldukça karmaşık bir hâl almış durumda. Bir tarafta artan DeFi projeler, diğer taraftan ölçeklenebilirlik sorunları derken ağın sürekli olarak gelişmesi bekleniyor. Bu noktada Ethereum geliştiricileri de yoğun bir çalışma içerisinde. Bu noktada Ethereum‘un kurucu ortağı Vitalik Buterin de yeni yol haritasını paylaştı.

    Bu yeni yol haritasında Verge, sadece “verkle ağaçları” ile ilgili değil, “doğrulama” ile ilgili hale getirilmiş durumda. Tamamen SNARKed bir Ethereum söz konusu. The Scourge (yeni), güvenilir ve adil bir şekilde tarafsız işlemlerin dahil edilmesini sağlayacak ve MEV sorunlarını çözmeyi hedefleyecek. Bununla birlikte “End Game” protokolünün gerekli bir bileşeni olarak kuantum geçirmezlik için daha açık bir rol açılacak.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 1 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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