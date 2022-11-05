Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, Ethereum’un yeni yol haritasını açıkladı

Tam Boyutta Gör

Ethereum Blockchain ağı 15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bu geçiş ile birlikte Proof of Stake konsensüs mekanizmasını kullanmaya başlayan Ethereum, yüzde 99,98 daha az enerji tüketmeye başladı. Ancak bu adım Ethereum’un yol haritasının sadece ilk adımı. Vitalik Buterin bu yol haritasının güncel hâlini toplulukla paylaştı. İlk hedef: The Surge.

Litecoin neden yükseldi? 2 sa. önce eklendi

Ethereum Blockchain ağı günümüzde oldukça karmaşık bir hâl almış durumda. Bir tarafta artan DeFi projeler, diğer taraftan ölçeklenebilirlik sorunları derken ağın sürekli olarak gelişmesi bekleniyor. Bu noktada Ethereum geliştiricileri de yoğun bir çalışma içerisinde. Bu noktada Ethereum‘un kurucu ortağı Vitalik Buterin de yeni yol haritasını paylaştı.

Bu yeni yol haritasında Verge, sadece “verkle ağaçları” ile ilgili değil, “doğrulama” ile ilgili hale getirilmiş durumda. Tamamen SNARKed bir Ethereum söz konusu. The Scourge (yeni), güvenilir ve adil bir şekilde tarafsız işlemlerin dahil edilmesini sağlayacak ve MEV sorunlarını çözmeyi hedefleyecek. Bununla birlikte “End Game” protokolünün gerekli bir bileşeni olarak kuantum geçirmezlik için daha açık bir rol açılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Ethereum kurucusu Buterin, Ethereum’un yol haritasını açıkladı