Ethereum madencilerinin geliri Mayıs ayında düştü

The Block Research tarafından derlenen verilere göre Ethereum madencilerinin gelirleri geçtiğimiz ay önemli ölçüde düştü. 969,4 milyon dolar gelir eden madenciler Mayıs ayında Nisan ayına kıyasla yüzde 27,2 daha az gelir elde etti.
Genel anlamda kripto para piyasası toparlanmaya çalışırken, Ethereum madencileri de Mayıs ayında yaşanan ani düşüşten oldukça etkilenmişine benziyor.
Söz konusu olan bu gelirlerin 888,95 milyon dolar gibi büyük bir çoğunluğu blok sübvansiyonlarından gelirken, 80,46 milyon dolar kadar,görece küçük bir miktarı ise işlem ücretlerinden geldi. Ayrıca işlem ücretlerinin toplam gelirdeki payı da düşüş yaşadı ve yüzde 5,6’ya geriledi. Diğer taraftan veriler, Ethereum madencilerinin Mayıs ayında Bitcoin madencilerinden 1.08 kat fazla gelir elde ettiğini gösteriyor.
Ethereum madencileri ayrıca Mayıs ayında Bitcoin madencilerinden yaklaşık 1,08 kat daha fazla gelir elde etti.Bunun yanında elde edilen bilgilere göre Ethereum madencileri, Mart ayında Bitcoin madencilerinden yaklaşık 1,08 kat daha fazla gelir elde ettiğini de hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.