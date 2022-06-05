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The Block Research tarafından derlenen verilere göre Ethereum madencilerinin gelirleri geçtiğimiz ay önemli ölçüde düştü. 969,4 milyon dolar gelir eden madenciler Mayıs ayında Nisan ayına kıyasla yüzde 27,2 daha az gelir elde etti.

Genel anlamda kripto para piyasası toparlanmaya çalışırken, Ethereum madencileri de Mayıs ayında yaşanan ani düşüşten oldukça etkilenmişine benziyor.

Söz konusu olan bu gelirlerin 888,95 milyon dolar gibi büyük bir çoğunluğu blok sübvansiyonlarından gelirken, 80,46 milyon dolar kadar,görece küçük bir miktarı ise işlem ücretlerinden geldi. Ayrıca işlem ücretlerinin toplam gelirdeki payı da düşüş yaşadı ve yüzde 5,6’ya geriledi. Diğer taraftan veriler, Ethereum madencilerinin Mayıs ayında Bitcoin madencilerinden 1.08 kat fazla gelir elde ettiğini gösteriyor.

Ethereum madencileri ayrıca Mayıs ayında Bitcoin madencilerinden yaklaşık 1,08 kat daha fazla gelir elde etti.Bunun yanında elde edilen bilgilere göre Ethereum madencileri, Mart ayında Bitcoin madencilerinden yaklaşık 1,08 kat daha fazla gelir elde ettiğini de hatırlatalım.

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Ethereum madencilerinin geliri Mayıs ayında düştü