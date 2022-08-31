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Dünyanın en büyük Ethereum madencilik havuzu Ethermine, kullanıcılar için bir stake havuzu hizmeti başlattığını duyurdu. Şirketin bu yeni staking hizmeti, çok beklenen Merge öncesi kullanıcılara yeni ETH oluşturmak ve kazanmak için toplu olarak stake edilecekleri bir arayüz sunacak.

Ethermine kullanıcıları, Ethereum’larını (ETH) toplu olarak stake etme ve Ethereum mevduatlarına ek olarak yıllık yüzde oranında kazanç elde edebilecek.

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Şirket, yaptığı duyuruda kullanıcıların staking poola çok az ücretlerle de katılabileceğini açıkladı. Şirket bu bağlamda, 0,1 Ethereum (ETH) ödeme ile de kullanıcıların bu hizmetten faydalanabileceğini belirtti.

Staking nedir?

Bu noktada staking’i kısa bir şekilde açıklamamızda fayda var. Staking özellikle uzun vadeli yatırımcıların tercih ettiği bir yatırım modeli. Yatırımcıların varlıklarını belirli bir süre kitlemeleri durumunda varlıklarını faizli bir şekilde artırmalarına olanak tanıyan bu sistem, beraberinde havuza likidite sağlayarak ekosistemin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesine olanak sağlamaktadır.

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Ethereum madencilik havuzu Ethermine, staking hizmeti başlattı