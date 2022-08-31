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    Anlık Bildirim

    Ethereum madencilik havuzu Ethermine, staking hizmeti başlattı

    Dünyanın en büyük Ethereum madencilik havuzu olan Ethermine, Ethereum staking hizmeti başlattığını Twitter’dan duyurdu. Ethermine kullanıcıları, kilitledikleri Ethereum miktarı kadar faiz kazanacak.
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    Ethereum madencilik havuzu Ethermine, staking hizmeti başlattı
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    Dünyanın en büyük Ethereum madencilik havuzu Ethermine, kullanıcılar için bir stake havuzu hizmeti başlattığını duyurdu. Şirketin bu yeni staking hizmeti, çok beklenen Merge öncesi kullanıcılara yeni ETH oluşturmak ve kazanmak için toplu olarak stake edilecekleri bir arayüz sunacak. 

    Ethermine kullanıcıları, Ethereum’larını (ETH) toplu olarak stake etme ve Ethereum mevduatlarına ek olarak yıllık yüzde oranında kazanç elde edebilecek. 

    Şirket, yaptığı duyuruda kullanıcıların staking poola çok az ücretlerle de katılabileceğini açıkladı. Şirket bu bağlamda, 0,1 Ethereum (ETH) ödeme ile de kullanıcıların bu hizmetten faydalanabileceğini belirtti. 

    Staking nedir?

    Bu noktada staking’i kısa bir şekilde açıklamamızda fayda var. Staking özellikle uzun vadeli yatırımcıların tercih ettiği bir yatırım modeli. Yatırımcıların varlıklarını belirli bir süre kitlemeleri durumunda varlıklarını faizli bir şekilde artırmalarına olanak tanıyan bu sistem, beraberinde havuza likidite sağlayarak ekosistemin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesine olanak sağlamaktadır.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 6 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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