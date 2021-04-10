Bitcoin ATM’lerinin sayısı her geçen gün artıyor

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Bitcoin’in benimsenme oranıyla birlikte Bitcoin ATM’lerinin sayısı da istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Özellikle bireysel yatırımcılar, BTC alım satım konusunda Bitcoin ATM’lerine büyük bir ilgi gösteriyor.

Bitcoin ATM üreticisi Coinme, çok kısa bir süre içerisinde ABD’nin Florida eyaletinde kurdukları 300’ü aşkın Bitcoin ATM’sinin açılışını gerçekleştireceklerini duyurdu. ABD merkezli Coinme cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Coinme, Bitcoin ATM’leri sayesinde Florida sakinleri için BTC satın almayı marketten ekmek almak kadar kolay hale getiriyor."

Ayrıca Bkz. "SEC Komisyoneri Hester Peirce: Hükümetlerin Bitcoin’i engelleme girişimi aptalca"

Bu gelişme ABD’nin Florida eyaletinin en büyük ikinci kenti Miami’de Bitcoin’in benimsenme oranının bir hayli artmasının ardından geldi.

CoinATMRadar verilerine göre şu anda dünyanın dört bir yanında toplamda 18.050 adet BTC ATM’si bulunuyor. Bu ATM’lerin yaklaşık 15 bin tanesi ise ABD’de bulunuyor. ABD’yi 1.347 ATM ile Kanada ve 200 ATM ile Birleşik Krallık takip ediyor. Türkiye'de ise 10 nokta ATM bulunuyor.

https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/coinme-installs-over-300-bitcoin-atms-across-florida/

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