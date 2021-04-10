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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin ATM’lerinin sayısı her geçen gün artıyor

    Bitcoin'in ödeme yöntemi olarak yaygınlaşmasıyla birlikte Bitcoin ATM'lerinin sayısı da giderek artıyor. BTC ATM'lerinin sayısında son dönemde önemli bir artış yaşandı.
    10 Nisan 2021, 13:30 (4 gün)
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    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bitcoin ATM’lerinin sayısı her geçen gün artıyor
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    Bitcoin’in benimsenme oranıyla birlikte Bitcoin ATM’lerinin sayısı da istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Özellikle bireysel yatırımcılar, BTC alım satım konusunda Bitcoin ATM’lerine büyük bir ilgi gösteriyor.

    Bitcoin ATM üreticisi Coinme, çok kısa bir süre içerisinde ABD’nin Florida eyaletinde kurdukları 300’ü aşkın Bitcoin ATM’sinin açılışını gerçekleştireceklerini duyurdu. ABD merkezli Coinme cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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    "Coinme, Bitcoin ATM’leri sayesinde Florida sakinleri için BTC satın almayı marketten ekmek almak kadar kolay hale getiriyor."

    Ayrıca Bkz. "SEC Komisyoneri Hester Peirce: Hükümetlerin Bitcoin’i engelleme girişimi aptalca"

    Bu gelişme ABD’nin Florida eyaletinin en büyük ikinci kenti Miami’de Bitcoin’in benimsenme oranının bir hayli artmasının ardından geldi.

    CoinATMRadar verilerine göre şu anda dünyanın dört bir yanında toplamda 18.050 adet BTC ATM’si bulunuyor. Bu ATM’lerin yaklaşık 15 bin tanesi ise ABD’de bulunuyor. ABD’yi 1.347 ATM ile Kanada ve 200 ATM ile Birleşik Krallık takip ediyor. Türkiye'de ise 10 nokta ATM bulunuyor.



    https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/coinme-installs-over-300-bitcoin-atms-across-florida/
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    R redoracle (yıldırım coolboy) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vay be adamlar marketten ekmek alır gibi bitcoin alıyor,biz ucuz ekmek için kuyruklara giriyoruz,marketen yağ daha alamıyoruz rahat rahat.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    dowiz farklari hep olucak abd dolati yukselmoyor ulke parasi deger kaybediyor.
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    E emirhan159 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hey nasılsın adamım seni meşgul ettiğim için özür dilerim ama mining işleri ile ilgilendiğini biliyorum :) O yüzden bu 
    sitelerden biri senin dikkatini çekebilir bu sitelere üye olarak sen de para kazanabilirsin
    Evde oturarak para kazanmak istiyorsan bu sitelere bi bakmanı tercih ederim. Şimdiden bol kazançlar!!

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    Cem300 (Cem Yılmaz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiyedekiler nerede?
    Yanıtla
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    monacomen 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
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    SuperVisör (mahir cam) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    dolara karşı tehlike arz ediyor abd tekelide kalkar döviz farkları olmaz her şey 1/1 kurla alınır
    Yanıtla +1
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    R redoracle (yıldırım coolboy) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vay be adamlar marketten ekmek alır gibi bitcoin alıyor,biz ucuz ekmek için kuyruklara giriyoruz,marketen yağ daha alamıyoruz rahat rahat.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    U ulayrason 4 gün ( Mesaj Silindi ) redoracle
    ozaman Alma üret.
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