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    Anlık Bildirim

    Ethereum'un hisse kanıtı testleri yakında tamamlanıyor

    Ethereum ağının çekirdek geliştiricilerinden birisi olan Preston Van Loon, düzenlenen bir etkinlikte Ethereum Birleştirmesi (Merge) olarak da bilinen geçiş için tarih verdi.
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    Ethereum'un yeni güncellemesinde son aşamaya geçildi
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    Ekran kartı sektöründe stok sıkıntılarına sebep olan popüler kripto birimi Ethereum'un, yakında Proof of Work (İş Kanıtı) modelinden Proof of stake (Hisse Kanıtı) modeline geçiş yapması bekleniyor. Bildirilenlere göre, bu hafta gerçekleştirilen Web3 etkinliğinde Haziran ayında tamamlanması beklenen ancak ertelenen geçiş hakkında önemli detaylar ortaya çıktı.

    Tarih verildi

    Düzenlenen etkinlikte ''Merge'' olarak adlandırılan yeni geçişin Ağustos ayında tamamlanacağını söyleyen Ethereum geliştiricisi Preston Van Loon, ''son testlerin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde sona ereceğini'' dile getirdi. Bununla birlikte yeni Hisse Kanıtı modelinin kripto para birimi için kullanılan enerjiyi düşürmesi ve ekran kartı tedarik sorunlarını ortadan kaldırması bekleniyor.

    Belirtilen tarih her ne kadar kısa bir zaman olsa da Ethereum'un oldukça uzun bir test aşamasından geçtiğini söyleyebiliriz. Günümüzde ekran kartı sektöründe yaşanan stok sorunları yavaş yavaş sona ermeye başlarken, Ethereum 2.0 sektörün tekrar eski haline dönmesine yol açabilir.

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    supervisorberk 3 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 5 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 5 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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