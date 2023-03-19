Euler Finance'in hacker’ı, çaldığı kripto paraları iade ediyor

DeFi protokolü Euler Finance, hacker’a fonların yüzde 90’ını iade etmesini teklif etmişti. Siber saldırıyı düzenleyenler hakkında bilgi verenlere ise 1 milyon dolar ödül verileceği açıklamıştı. Euler Finance hacker’ı, yaklaşık 5.4 milyon dolarlık 3.000 ETH’yi projeye geri iade etti. Hacker’ın bu işlemi neden yaptığı ve çaldığı varlıkların tamamını iade edip etmeyeceği bilinmiyor.
Bununla birlikte, bilgisayar korsanının 197 milyon dolarlık ganimetin tamamını iade etme şansı, yazı yazıldığı sırada başka giden işlem kaydedilmediği için zayıf kalıyor. Geri iadeler, Euler Finance hacker’ının cüzdan adresinden, Euler Finance‘in dağıtıcı adresine iade edildi. Blockchain araştırmacısı PeckShield, fonları göndermek için kullanılan üç işlem tespit etti. Her bir işlem 1.000 ETH’yi kapsıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)