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    Euler Finance'in hacker’ı, çaldığı kripto paraları iade ediyor

    Kripto para platformu Euler Finance hacklenmiş ve 197 milyon dolarını çaldırmıştı. Hacker, çaldığı kripto paraları iade etmeye başladı.                             
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    Euler Finance'in hacker’ı çaldığı kripto paraları iade ediyor
    Ethereum tabanlı DeFi protokolü Euler Finance, 197 milyon dolarlık bir hacklenmeyle tarihe geçmişti. DeFi sektörünün en büyük hack’ı olarak gösterilen bu olayda, anonim bir kişi kredi saldırısıyla platformdaki varlıkları çaldı. Platformdaki açıkların ve çalınan varlıkların akıbetinin ne olacağı tartışılırken, Euler hacker’ından yeni bir hamle geldi. Hacker, yaklaşık 5,4 milyon dolarlık 3.000 ETH’yi projeye geri iade etti.

    DeFi protokolü Euler Finance, hacker’a fonların yüzde 90’ını iade etmesini teklif etmişti. Siber saldırıyı düzenleyenler hakkında bilgi verenlere ise 1 milyon dolar ödül verileceği açıklamıştı. Euler Finance hacker’ı, yaklaşık 5.4 milyon dolarlık 3.000 ETH’yi projeye geri iade etti. Hacker’ın bu işlemi neden yaptığı ve çaldığı varlıkların tamamını iade edip etmeyeceği bilinmiyor

    Bununla birlikte, bilgisayar korsanının 197 milyon dolarlık ganimetin tamamını iade etme şansı, yazı yazıldığı sırada başka giden işlem kaydedilmediği için zayıf kalıyor. Geri iadeler, Euler Finance hacker’ının cüzdan adresinden, Euler Finance‘in dağıtıcı adresine iade edildi. Blockchain araştırmacısı PeckShield, fonları göndermek için kullanılan üç işlem tespit etti. Her bir işlem 1.000 ETH’yi kapsıyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 6 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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