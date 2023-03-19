Ethereum tabanlı DeFi protokolü Euler Finance, 197 milyon dolarlık bir hacklenmeyle tarihe geçmişti. DeFi sektörünün en büyük hack’ı olarak gösterilen bu olayda, anonim bir kişi kredi saldırısıyla platformdaki varlıkları çaldı. Platformdaki açıkların ve çalınan varlıkların akıbetinin ne olacağı tartışılırken, Euler hacker’ından yeni bir hamle geldi. Hacker, yaklaşık 5,4 milyon dolarlık 3.000 ETH’yi projeye geri iade etti.

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DeFi protokolü Euler Finance, hacker’a fonların yüzde 90’ını iade etmesini teklif etmişti. Siber saldırıyı düzenleyenler hakkında bilgi verenlere ise 1 milyon dolar ödül verileceği açıklamıştı. Euler Finance hacker’ı, yaklaşık 5.4 milyon dolarlık 3.000 ETH’yi projeye geri iade etti. Hacker’ın bu işlemi neden yaptığı ve çaldığı varlıkların tamamını iade edip etmeyeceği bilinmiyor.

Bununla birlikte, bilgisayar korsanının 197 milyon dolarlık ganimetin tamamını iade etme şansı, yazı yazıldığı sırada başka giden işlem kaydedilmediği için zayıf kalıyor. Geri iadeler, Euler Finance hacker’ının cüzdan adresinden, Euler Finance‘in dağıtıcı adresine iade edildi. Blockchain araştırmacısı PeckShield, fonları göndermek için kullanılan üç işlem tespit etti. Her bir işlem 1.000 ETH’yi kapsıyor.

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Euler Finance'in hacker’ı çaldığı kripto paraları iade ediyor