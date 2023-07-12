Euro NCAP, test protokollerini güncelledi: Elektrikli cam ve kapıların suya batınca da çalışması gerekiyor

Beş yıldız için gerekli olan bir diğer özellik de yolcu algılama sistemi. Bazen ebeveynlerin araç içerisinde çocuklarını unuttuğu senaryolarla karşılaşabiliyoruz. 2023 yılı için Euro NCAP'in yeniliklerinden biri olan bu sistem, araçta çocuk olması halinde kamera veya sensörlerle bunu tespit edip sürücüyü veya acil servisi bilgilendirmekle görevli. Halihazırda bazı otomobillerde kullanılan bu sistemin güvenlik açısından oldukça faydalı olduğu söylenebilir.
Bunlara ek olarak 2023 test ajandasında otonom acil durum fren sisteminin önden çarpma veya kavşaklarda yandan çarpma gibi durumlarda daha iyi tepki vermesi gerekecek. Bu da araçlarda kullanılan mevcut sensörlere kıyasla daha geniş açıya ve uzun menzile sahip sensörlerin kullanılmasını gerektiriyor.
Geriye manevra senaryolarında ise artık otonom acil durum fren sisteminin aracın arkasındaki küçük bir çocuğu da algılayabilmesi gerekiyor. Ayrıca, arkadan bisikletli yaklaşması halinde kapıların açılmaması için sürücüyü uyaran ve hatta kapının açılmasını engelleyebilen bir sistemin de araçta bulunuyor olması gerekecek.
Euro NCAP, bu yeni test protokollerinden geçen ilk araçların NIO ET5 ve EL7 olduğunu belirtti. Çinli üreticinin Avrupa'da satışa sunacağı bu modeller, testlerden beş yıldızla ayrılmayı başardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)