Euro NCAP, test protokollerini güncelledi: Elektrikli cam ve kapıların suya batınca da çalışması gerekiyor

Tam Boyutta Gör İlk olarak bir otomobilin elektrikli camlarının ve kapılarının suya batma gibi durumlarda da - en azından araçtaki kişilerin kaçabilmesine yetecek bir süre - çalışabiliyor olması gerekiyor. Son dönemde yaşanan sel felaketlerinin sayısı arttı. Ayrıca yeni otomobillerde elektrikli olarak kontrol edilen gizli kapı kolları yaygın şekilde kullanılıyor. Euro NCAP'in bu sebeplerle böyle bir zorunluluk getirmiş olması muhtemel.

Beş yıldız için gerekli olan bir diğer özellik de yolcu algılama sistemi. Bazen ebeveynlerin araç içerisinde çocuklarını unuttuğu senaryolarla karşılaşabiliyoruz. 2023 yılı için Euro NCAP'in yeniliklerinden biri olan bu sistem, araçta çocuk olması halinde kamera veya sensörlerle bunu tespit edip sürücüyü veya acil servisi bilgilendirmekle görevli. Halihazırda bazı otomobillerde kullanılan bu sistemin güvenlik açısından oldukça faydalı olduğu söylenebilir.

Tam Boyutta Gör Euro NCAP'in altını çizdiği bir diğer yenilik de otomobillerde bulunan Otonom Acil Durum Fren Sistemi (AEB) ile ilgili. Bir otomobilin beş yıldız ile derecelendirilebilmesi için artık AEB'nin yolda veya manevra esnasında motosikletlileri algılayıp tepki vermesi gerekiyor.

Bunlara ek olarak 2023 test ajandasında otonom acil durum fren sisteminin önden çarpma veya kavşaklarda yandan çarpma gibi durumlarda daha iyi tepki vermesi gerekecek. Bu da araçlarda kullanılan mevcut sensörlere kıyasla daha geniş açıya ve uzun menzile sahip sensörlerin kullanılmasını gerektiriyor.

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Geriye manevra senaryolarında ise artık otonom acil durum fren sisteminin aracın arkasındaki küçük bir çocuğu da algılayabilmesi gerekiyor. Ayrıca, arkadan bisikletli yaklaşması halinde kapıların açılmaması için sürücüyü uyaran ve hatta kapının açılmasını engelleyebilen bir sistemin de araçta bulunuyor olması gerekecek.

Euro NCAP, bu yeni test protokollerinden geçen ilk araçların NIO ET5 ve EL7 olduğunu belirtti. Çinli üreticinin Avrupa'da satışa sunacağı bu modeller, testlerden beş yıldızla ayrılmayı başardı.

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Euro NCAP'in yeni testleri sel felaketini de dikkate alıyor