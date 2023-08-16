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    Evrenin en eski galaksisi belli oldu: Büyük Patlama'dan çok kısa süre sonra oluştu

    Masie'nin Galaksisi şimdiye kadar gözlemlenen en eski galaksi olarak doğrulandı. Bu uzak galaksinin erken evrendeki varlığı James Webb Uzay Teleskobu'nun son incelemeleriyle doğrulandı.
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    Evrenin en eski galaksisi belli oldu: Masie'nin Galaksisi Tam Boyutta Gör
    James Webb Uzay Teleskobu (JWST veya Webb) tarafından geçen yıl çekilen derin alan görüntüsünün arka planında görülen kırmızı bir lekenin evrenin en erken galaksilerinden biri olduğu belirlendi. Elde edilen veriler ışığında Masie'nin Galaksisi, şimdiye kadar gözlemlenen en eski galaksi olarak kayıtlara geçmiş oldu.

    Masie'nin Galaksisi en eski galaksi oldu

    Yapılan gözlemlere göre Masie'nin Galaksisi, Büyük Patlama'dan yaklaşık 390 milyon yıl sonrasında oluşmuş. Evrenin kabul gören yaşının 13,77 milyar yıl olduğu düşünüldüğünde Maisie Galaksisi, böylece yaklaşık 13,38 milyar yıl yaşında oluyor. Budnan önceki en eski galaksi unvanına Büyük Patlama'dan yaklaşık 400 milyon yıl sonra oluştuğu belirtilen GN-z11 galaksisi sahipti.

    Galaksi, haziran 2022'de Kozmik Evrim Erken Yayın Bilim Araştırması (CEERS) tarafından yapılan gözlemler sırasında keşfedilmişti. Texas Üniversitesi'nde astronomi profesörü olan ve CEERS'in baş araştırmacısı Steven Finkelstein resmi bir açıklamada, “Masie'nin Galaksisi ile ilgili heyecan verici olan şey, JWST tarafından tanımlanan ilk uzak galaksilerden biri olması ve bu set içinde spektroskopik olarak onaylanan ilk galaksi olması” dedi. Bu arada Masie'nin Galaksisi, Finkelstein'ın kızının doğum gününde keşfedildiği için bu adı aldı.

    Bir galaksinin yaydığı ışık kullanılarak Dünya'ya olan uzaklığının belirlenmesi büyük ölçüde kırmızıya kayma prensibiyle ilişkili. Kırmızıya kayma, ışığın dalga boyu uzadığında ortaya çıkıyor ve ışığın spektrumun kırmızı bölümüne doğru hareket etmesine yol açıyor. Genişleyen evren bağlamında, göksel varlıkların bizden uzaklaştığı varsayılıyor. Sonuç olarak, bir nesne Dünya'dan hızla uzaklaştığında, ışığın gezegenimize ulaşmak için daha büyük bir mesafeyi kat etmesi gerekiyor. Dolayısıyla mesafe arttıkça dalga boyu uzuyor ve spektrum kırmızıya kayıyor. Bir diğer ifadeyle gökyüzündeki nesne ne kadar kırmızıysa genellikle bizden o kadar uzakta oluyor.

    Masie'nin Galaksisi üzerinde yapılan ilk hesaplamalarda galaksinin Büyük Patlama'dan 366 milyon yıl sonra ortaya çıktığına işaret ediyordu. Ancak Webb’in NIRSpec enstrümanı ile yapılan ileri analizler galaksinin Büyük Patlama'dan 390 milyon yıl sonra oluştuğunu gösteriyor.

    Kaynakça https://news.utexas.edu/2023/08/15/astronomers-confirm-maisies-galaxy-is-among-earliest-ever-observed/ https://www.nature.com/articles/s41586-023-06521-7
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    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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