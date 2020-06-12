Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Excalibur bilgisayar alana Xbox Game Pass hediye

    Yeni bir Casper Excalibur bilgisayar satın alan herkese Xbox Game Pass aboneliği hediye ediliyoruz. Xbox Game Pass sayesinde çok sayıda bilgisayar oyununu ek bir ücret vermeden oynayabilirsiniz.
    1 sa.
    321
    19
    5
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Excalibur bilgisayar alana Xbox Game Pass hediye
    Tam Boyutta Gör

    Casper yeni bilgisayar satın almayı düşünen oyun severler için yeni bir kampanya başlandı. Bundan böyle Casper Excalibur bilgisayarlar Xbox Game Pass hediyesiyle birlikte geliyor.

    Kampanya, Windows 10 yüklü olarak satılan tüm Casper Excalibur bilgisayarları kapsıyor. Yeni bir Excalibur bilgisayar aldığınızda 1 aylık Xbox Game Pass PC aboneliği hediye ediliyor. Kampanya 31 Aralık 2020’ye kadar devam edecek.

    Ayrıca Bkz. "İstanbul Havalimanı’nın üçüncü pisti açılıyor"

    Microsoft’un dijital oyun aboneliği sistemi Xbox Game Pass sayesinde Game Pass kütüphanesindeki tüm oyunları aboneliğiniz devam ettiği sürece ek bir ücret vermeden oynayabilirsiniz. Game Pass kütüphanesinde Forza Horizon 4, Gears 5, Metro Exodus, Football Manager 2020, No Man’s Sky ve daha pek çok oyun bulunuyor. Game Pass PC’nin aylık abonelik ücreti 14,99 TL.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    IceRulez (Osman R.F) 41 dk.
    Eset smart security ne oldu ? Eskiden 6 aylık verirlerdi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    zero fear 55 dk.
    1 ay Ben de 1 yıl falan sandım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa.
    Gamepass alana casper hediye etseler belki ilgimi çekerdi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    cactus_61 1 sa.
    Casper ayıp etmiş, 1 yıllık üyelik verse neyse de 1 ay nedir yaa, şaka gibi. 10k yakın para verip laptop alacağız 15₺ lık üyelik hediye ediyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa.
    Bu gamepass zaten 3 aylık 5 tl düşüyor sürekli yanlış mı hatırlıyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 17 dk. Bakan açıkladı: Elektrikli traktör bu yıl üretilecek 47 dk. Samsung Galaxy Tab S7 görselleri sızdırıldı 1 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden 1000’i geçti (12 Haziran) 1 sa. Samsung 980 Pro yakında gelebilir 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Excalibur bilgisayar alana Xbox Game Pass hediye Sonraki Nokia 9 PureView kamerasında imzası olan Light firması sektörden çekiliyor 2 sa. PKB 5000 klavye sektörde devrim yapma iddiasında 3 sa. MATIC ve MANA blok zincirleri oyun geliştiricilere kucak açıyor 3 sa. Bir başyapıt! The Last of Us Part II - İnceleme (Spoiler Yok) 3 sa. The Last of Us Part II incelemeleri, muazzam bir oyunun hayranları beklediğini söylüyor 4 sa. İBB'den yeni "sarı taksi" modeli: QR kodu ve İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek 4 sa. Apple, WWDC 2020'nin programını açıkladı 5 sa. İstanbul Havalimanı’nın üçüncü pisti açılıyor 5 sa. Xiaomi Redmi Note 9'un Türkiye fiyatı açıklandı 5 sa. HTC Desire 20 Pro ilk görüntüsü ile karşımızda 6 sa. Computex 2020 iptal edildi, Computex 2021 için tarih verildi 6 sa. LG Velvet'in daha ucuz 4G versiyonu geliyor 7 sa. 2020 Porsche Cayenne GTS modelleri tanıtıldı 8 sa. Vivo S6 Pro gelişmiş kamera ve daha hızlı şarj teknolojisiyle gelecek 9 sa. Türkiye, koronavirüse karşı ilk yerli sentez ilacını üretti 9 sa. Dark'ın üçüncü ve final sezonundan etkileyici uzun fragman 9 sa. Redmi Note 9 Türkiye lansmanı canlı olarak DH’de 10 sa. MİLGEM'in beşinci gemisi TCG İstanbul, 2023'te teslim edilecek 11 sa. Sackboy: A Big Adventure ile LittleBigPlanet geri dönüyor 12 sa. Resident Evil Village’ın envanter sistemi ortaya çıktı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi