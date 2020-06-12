Excalibur bilgisayar alana Xbox Game Pass hediye

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Casper yeni bilgisayar satın almayı düşünen oyun severler için yeni bir kampanya başlandı. Bundan böyle Casper Excalibur bilgisayarlar Xbox Game Pass hediyesiyle birlikte geliyor.

Kampanya, Windows 10 yüklü olarak satılan tüm Casper Excalibur bilgisayarları kapsıyor. Yeni bir Excalibur bilgisayar aldığınızda 1 aylık Xbox Game Pass PC aboneliği hediye ediliyor. Kampanya 31 Aralık 2020’ye kadar devam edecek.

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Microsoft’un dijital oyun aboneliği sistemi Xbox Game Pass sayesinde Game Pass kütüphanesindeki tüm oyunları aboneliğiniz devam ettiği sürece ek bir ücret vermeden oynayabilirsiniz. Game Pass kütüphanesinde Forza Horizon 4, Gears 5, Metro Exodus, Football Manager 2020, No Man’s Sky ve daha pek çok oyun bulunuyor. Game Pass PC’nin aylık abonelik ücreti 14,99 TL.

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