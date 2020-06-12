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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İstanbul Havalimanı’nın üçüncü pisti açılıyor

    İstanbul Havalimanı'nın taksi süresini yüzde 50 oranında azaltacak üçüncü bağımsız pist 14 Haziran tarihinde açılıyor. Yeni pistle birlikte İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın ikincisi olacak.
    10 dk.
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    havacılık
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İstanbul Havalimanı’nın üçüncü pisti açılıyor
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    İstanbul Havalimanı’nın hizmete açıldığı günden beri uzun taksi süresi nedeniyle eleştiriliyor. İstanbul Havalimanı’nda iç hat taksi süresini kısaltacak üçüncü pist için geri sayım başladı. Üçüncü pist 14 Haziran’da açılıyor.

    Üçüncü pist bağımsız olarak planlandığı için diğer pistlerle eş zamanlı olarak iniş ve kalkış yapılabilecek. Bu nedenle havalimanının kalkış ve iniş kapasitesi ciddi oranda artacak. Yeni pistle birlikte İstanbul Havalimanı’nın bağımsız pist sayısı 3’e, operasyonel pist sayısı 5’e çıkıyor. Böylelikle İstanbul Havalimanı, bağımsız paralel operasyon yapabilen pist sayısı bakımından Avrupa'da Amsterdam Havalimanı'nın ardından ikinci sıraya yerleşiyor. İstanbul Havalimanı'nın diğer etaplarının tamamlanmasıyla birlikte bağımsız pist sayısı 6'ya çıkacak.

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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bağımsız pistin çalışma yöntemiyle ilgili olarak, “Üçüncü pistin farklı kombinasyonlarla kullanılması planlandı. Trafik ağırlığına göre bazı pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş-kalkış amacıyla kullanılacak. Bu yöntemle saatlik iniş ve kalkış yapabilecek hava aracı sayısında önemli ölçüde artış sağlanacak. Üçüncü pistin de açılmasıyla saatlik iniş kapasitesi yüzde 50'nin üzerinde artacak ve havalimanında taksi süresi de yarıya inecek. Yani uçaklar artık beklemeden kalkacak.” dedi.



    https://www.uab.gov.tr/haberler/istanbul-havalimani-nin-bagimsiz-ucuncu-pisti-aciliyor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 1 dk.
    Ülkeye yararı tartışılır lakin çok yanlış bir yere yapıldıgını her zaman söylerim.
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