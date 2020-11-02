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    Exynos 1080 yonga seti için Çin’de etkinlik düzenleniyor

    Yeni Cortex-A78 mimarisini kullanan ve Android tarafının en iyisi olduğu sloganını kullanan Exynos 1080 yonga seti Çin’de potansiyel müşteriler için keşfe çıkıyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Exynos 1080 yonga seti için Çin’de etkinlik düzenleniyor

    Geçtiğimiz haftalarda üst seviyede iddialı olmayı amaçlayan yeni Exynos 1080 yonga setini resmiyete kavuşturan Samsung; ay ortasında da Çin odaklı bir tanıtım etkinliği düzenliyor.

    Exynos 1080 neler sunuyor?

    Exynos 1080 yonga seti firmanın biraz daha üst seviye veya uygun fiyatlı amiral gemisi dediğimiz segmente oynuyor. Yonga setinde ARM’ın yeni Cortex-A78 mimarisini görüyoruz. Cortex-A55 ile verimliliğe odaklanan yonga setinde Mali G78 grafik mimarisi yer alıyor. Böylece yüzde 20-25 arasında performans artışı yakalanıyor.

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    Yonga setinin dikkat çeken kısmı 5nm sürecinde tasarlanması. Böylece verimlilik de en üst düzeye çıkıyor. Samsung paylaştığı AnTuTu skorlarına göre Exynos 1080 yonga setinin 650 000 puan aldığını belirtiyor. Snapdragon 865 Plus ise bunun biraz altında kalıyor.

    Samsung’un özel Çin etkinliğinden; özellikle ABD ile başlayan ticaret gerilimi sonrasında Qualcomm’a alternatif olarak bölgedeki üreticilerin ilgisini çekmeye çalıştığı anlaşılıyor. Son dönemde akıllı telefon pazarında yıldızı parlayan Çinli üreticilerin aklını çelebilirse Samsung önemli bir başarı elde edebilir.

    Geçmiş yıllarda da Exynos yonga setleri pek çok Çinli üretici tarafından kullanıldı. Exynos 1080 de ilk olarak Vivo X60 akıllı telefon modelinde kullanılacak. Yakın dönemde Oppo ve OnePlus markalarından da benzer bir hamle gelebilir.



    https://www.engadget.com/samsung-exynos-1080-chip-teaser-225915584.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    41 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    58 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen The Brand Planet
    Zamanında uçak üretmiş Türkiye,"daha iyisi var, biz niye üretiyoruz" deyip (ayrıca ABD baskısıda var tabi ki) üretimi bırakmıştı. Şimdi noldu ? Bir savaş uçağı yok Türkiye'nin, ABD'den parayla uçak bile alamıyor. Tabi bu biraz farklı bir örnek oldu.Samsung en iyisini yapıyor şu anda. Bir kaç sene öncesine kadar AMD Fx serisiyle dibi boylamıştı ama şuan Ryzen'le öne geçti,gün gelir Samsung'da bir atak yapıp Qualcomm'u geçer belki.
    Zamanında uçak üretmiş Türkiye,"daha iyisi var, biz niye üretiyoruz" deyip (ayrıca ABD baskısıda var tabi ki) üretimi bırakmıştı. Şimdi noldu ? Bir savaş uçağı ...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Türküdiyar 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni exynosları hala eskisi gibi üretildiğini sanan araştırmadan lom lom konuşanlar.... Biraz okuyun la. Okuyamıyorsanız açın erdi özüağ izleyin.



    Adamlar mogoose özelleştirme inadından vazgeçtiler. Ve amd ile ortaklık yaptılar.



    Bu 1080 ilk olacak yani direkt arm yapısını kullanacak. Qualcomm gibi. Amd ile çıkacak olan exynoslar da daha iyi olacak qualcomm dan. Artık rekabet devri tam anlamıyla başlıyır.



    Sd865 100dolardı. Şimdi aynı güçte olan yep yeni ve daha ucuz bir exynosu çinli üreticiler de kullanacaktır. Örneğin xiaomi de kullanacakmış. Gizmochinada çıkmıştı.



    Qualcomm intel gibiydi hep şimdi amd gibi parlayan bir rakip var karşısında. Apple ı sokamayız bu yarışa çünkü kendsi ayrı bir ekosistem...



    Artık yeni exynosslu cihazlar gözü kapalı alınır. Eski çöp exynoslardan kurtuluyoruz...
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    Müştemilat Bey 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben 1080ti yi bekleyecegim
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple mı işlemci yönünde önde A14 performansını gördük yeni tanıtılacak SD tokatladı çoktan.
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Exynos bu işlemci den umudum var her şey antutu değil
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    The Brand Planet 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Samsung'un Exynos işlemci konusunda ısrarı neden acaba?

    Ar-Ge masrafı açısından oldukça fazla maliyeti olan ve rekabette Snapdragon'un arkasından gelmesine rağmen bu işlemcide ısrarcı olmaması daha doğru bir tercih olabilir.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) The Brand Planet
    Zamanında uçak üretmiş Türkiye,"daha iyisi var, biz niye üretiyoruz" deyip (ayrıca ABD baskısıda var tabi ki) üretimi bırakmıştı. Şimdi noldu ? Bir savaş uçağı yok Türkiye'nin, ABD'den parayla uçak bile alamıyor. Tabi bu biraz farklı bir örnek oldu.Samsung en iyisini yapıyor şu anda. Bir kaç sene öncesine kadar AMD Fx serisiyle dibi boylamıştı ama şuan Ryzen'le öne geçti,gün gelir Samsung'da bir atak yapıp Qualcomm'u geçer belki.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    serafon 1 hf. ( Mesaj Silindi ) The Brand Planet
    Her zaman en ileri ve en çekirdek teknolojileri elde etmeye çalışmazsan birgün tarih olursun. Samsung telefonla nereye kadar gidecek? Bir noktada artık Çinliler yetişecek ve geçecek.
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    GENÇ_EFENDİ 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Exynos en büyük problemi verimlilik performans değil, zaten apple işlemci yönüyle çok önde, eskisi gibi çok ısınan bataryayı çabuk tüketen işlemçi olacaksa hiç çıkarmasın. Amd ilerde daha büyük işler başaracağını düşünüyorum
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    hardforget (ömer ÖZAYDIN ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) GENÇ_EFENDİ
    Helal olsun bir mesajda Samsungla apple kıyaslaması yapıp olayı amdye bağlamışsın 👏
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