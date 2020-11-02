Exynos 1080 yonga seti için Çin’de etkinlik düzenleniyor

Geçtiğimiz haftalarda üst seviyede iddialı olmayı amaçlayan yeni Exynos 1080 yonga setini resmiyete kavuşturan Samsung; ay ortasında da Çin odaklı bir tanıtım etkinliği düzenliyor.

Exynos 1080 neler sunuyor?

Exynos 1080 yonga seti firmanın biraz daha üst seviye veya uygun fiyatlı amiral gemisi dediğimiz segmente oynuyor. Yonga setinde ARM’ın yeni Cortex-A78 mimarisini görüyoruz. Cortex-A55 ile verimliliğe odaklanan yonga setinde Mali G78 grafik mimarisi yer alıyor. Böylece yüzde 20-25 arasında performans artışı yakalanıyor.

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Yonga setinin dikkat çeken kısmı 5nm sürecinde tasarlanması. Böylece verimlilik de en üst düzeye çıkıyor. Samsung paylaştığı AnTuTu skorlarına göre Exynos 1080 yonga setinin 650 000 puan aldığını belirtiyor. Snapdragon 865 Plus ise bunun biraz altında kalıyor.

Samsung’un özel Çin etkinliğinden; özellikle ABD ile başlayan ticaret gerilimi sonrasında Qualcomm’a alternatif olarak bölgedeki üreticilerin ilgisini çekmeye çalıştığı anlaşılıyor. Son dönemde akıllı telefon pazarında yıldızı parlayan Çinli üreticilerin aklını çelebilirse Samsung önemli bir başarı elde edebilir.

Geçmiş yıllarda da Exynos yonga setleri pek çok Çinli üretici tarafından kullanıldı. Exynos 1080 de ilk olarak Vivo X60 akıllı telefon modelinde kullanılacak. Yakın dönemde Oppo ve OnePlus markalarından da benzer bir hamle gelebilir.

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https://www.engadget.com/samsung-exynos-1080-chip-teaser-225915584.html

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