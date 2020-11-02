Exynos 1080 yonga seti için Çin’de etkinlik düzenleniyor

Geçtiğimiz haftalarda üst seviyede iddialı olmayı amaçlayan yeni Exynos 1080 yonga setini resmiyete kavuşturan Samsung; ay ortasında da Çin odaklı bir tanıtım etkinliği düzenliyor.
Exynos 1080 neler sunuyor?
Exynos 1080 yonga seti firmanın biraz daha üst seviye veya uygun fiyatlı amiral gemisi dediğimiz segmente oynuyor. Yonga setinde ARM’ın yeni Cortex-A78 mimarisini görüyoruz. Cortex-A55 ile verimliliğe odaklanan yonga setinde Mali G78 grafik mimarisi yer alıyor. Böylece yüzde 20-25 arasında performans artışı yakalanıyor.İlginizi Çekebilir Exynos 1080 tanıtıldı: Android dünyasının yeni kralı
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Yonga setinin dikkat çeken kısmı 5nm sürecinde tasarlanması. Böylece verimlilik de en üst düzeye çıkıyor. Samsung paylaştığı AnTuTu skorlarına göre Exynos 1080 yonga setinin 650 000 puan aldığını belirtiyor. Snapdragon 865 Plus ise bunun biraz altında kalıyor.
Samsung’un özel Çin etkinliğinden; özellikle ABD ile başlayan ticaret gerilimi sonrasında Qualcomm’a alternatif olarak bölgedeki üreticilerin ilgisini çekmeye çalıştığı anlaşılıyor. Son dönemde akıllı telefon pazarında yıldızı parlayan Çinli üreticilerin aklını çelebilirse Samsung önemli bir başarı elde edebilir.
Geçmiş yıllarda da Exynos yonga setleri pek çok Çinli üretici tarafından kullanıldı. Exynos 1080 de ilk olarak Vivo X60 akıllı telefon modelinde kullanılacak. Yakın dönemde Oppo ve OnePlus markalarından da benzer bir hamle gelebilir.
https://www.engadget.com/samsung-exynos-1080-chip-teaser-225915584.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Adamlar mogoose özelleştirme inadından vazgeçtiler. Ve amd ile ortaklık yaptılar.
Bu 1080 ilk olacak yani direkt arm yapısını kullanacak. Qualcomm gibi. Amd ile çıkacak olan exynoslar da daha iyi olacak qualcomm dan. Artık rekabet devri tam anlamıyla başlıyır.
Sd865 100dolardı. Şimdi aynı güçte olan yep yeni ve daha ucuz bir exynosu çinli üreticiler de kullanacaktır. Örneğin xiaomi de kullanacakmış. Gizmochinada çıkmıştı.
Qualcomm intel gibiydi hep şimdi amd gibi parlayan bir rakip var karşısında. Apple ı sokamayız bu yarışa çünkü kendsi ayrı bir ekosistem...
Artık yeni exynosslu cihazlar gözü kapalı alınır. Eski çöp exynoslardan kurtuluyoruz...
Ar-Ge masrafı açısından oldukça fazla maliyeti olan ve rekabette Snapdragon'un arkasından gelmesine rağmen bu işlemcide ısrarcı olmaması daha doğru bir tercih olabilir.