Exynos 2400 özellikleri netleşmeye başladı: Galaxy S24 için hazır

Exynos 2400 özellikleri netleşmeye başladı
TrendForce’a göre Samsung Galaxy S24 serisi, 4 çekirdekli bir GPU ile eşleştirilen 10 çekirdekli Exynos 2400 platformundan destek alacak. Bu noktada AMD ile Samsung arasında devam eden iş birliğini düşünürsek, söz konusu GPU’nun kuvvetle muhtemel AMD mimarisini temel alacağını söyleyebiliriz. Ancak Exynos 2400’deki en büyük gelişim üretim sürecinde yaşanacak.
Samsung’un 4nm LPP teknolojisi ile üretilecek yeni yonga setinin, hem performans hem de güç verimliliği konusunda öne çıkması bekleniyor. Bildiğiniz üzere Samsung’un 4nm üretim sürecini temel alan Snapdragon 8 Gen 1, performans ve termal sorunlar nedeniyle sert eleştiriler aldı. Ancak teknoloji devinin, özellikle 4nm LPP sürecinde önemli bir gelişim gösterdiği belirtiliyor.
Ayrıca Samsung ve Qualcomm arasında ''çok yıllı'' bir ortaklığa işaret eden söylentiler de bulunuyor. Ancak Exynos 2400'ün verimlilik veya performans sorunları yaşamadığını düşünürsek, şirketin amiral gemisi Exynos platformunu bir kez daha diriltildiğini ve Galaxy S24 serisine güç verdiğini görebiliriz. .Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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