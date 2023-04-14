Galaxy S24 netleşmeye başladı: Exynos 2400, yeni kameralar ve daha fazlası

Galaxy S24, küçük yükseltmeler içerebilir
Bildirilenlere göre Galaxy S24 serisi, bu yıl karşımıza çıkan Snapdragon for Galaxy platformunu geride bırakarak 4nm Exynos 2400'e geçiş yapacak. Buna ek olarak, Galaxy S24 ve S24 Plus'ın bir süredir kullanılan ISOCELL GN3 kameraları koruyacağı belirtiliyor. Ancak Galaxy S24 Ultra, selefinde bulunan 3x ve 10x telefoto kameralar yerine her iki sensörü de içeren katlanmış bir telefoto kameradan güç alacak. Dolasıyla, telefonda bir sensör eksilecek.
Ayrıca sızıntı kaynağı, Galaxy S24'ün arkasından gelecek Galaxy S25 serisi hakkında da bazı detaylara değindi. Buna göre Samsung, yeni akıllı telefonlarında her ikisi de 3nm üretim sürecine dayanan Snapdragon 8 Gen 4 ve Exynos 2500 işlemcileri tercih edecek. Ayrıca ISOCELL GN3 yerine 17nm işlem teknolojisine dayanan yeni bir 200MP sensör göreceğiz.
Bu bilgiler, Galaxy S24 serisinin küçük yükseltmeler ile karşımıza çıkacağını gösteriyor. Görünüşe göre en büyük sıçrayış bir sonraki nesil Galaxy S25 ailesinde yaşanacak. Ancak bunu görmek için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim. Nitekim Samsung'un önünde uzun bir zaman bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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