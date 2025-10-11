Exynos 2600 geliyor: Galaxy S26 serisinde görünmeye başladı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 serisi için detaylar netleşmeye başladı. Ocak 2026'da tanıtılması beklenen serinin Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinden oluşacağı söyleniyor. Yeni bir raporda ise, Galaxy S26 Pro ve S26+ modellerine güç verecek işlemci ortaya çıktı.

Exynos 2600 ufukta göründü

SamMobile tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy S26 Pro, çoğu pazarda Samsung'un yeni nesil Exynos 2600 işlemcisinden güç alacak. ABD ve Çin pazarlarında ise tıpkı önceki serilerde olduğu gibi Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanılacak. Ayrıca bu yaklaşımın Galaxy S26+ için de geçerli olacağı belirtiliyor.

Exynos 2600, mobil dünyada 2nm üretim süreciyle hazırlanan ilk yonga seti olacak. 1+3+6 çekirdek konfigürasyonuna sahip işlemci, hem mimari hem de üretim süreci anlamında bu kez önemli bir sıçrama hedefliyor. Ayrıca işlemcinin seri üretimi geçtiğimiz ay itibarıyla resmen başlamış durumda.

Bu arada, Samsung'un 2nm GAA teknolojisi (SF2), mevcut 3nm sürecine kıyasla yüzde 12’ye kadar performans ve yüzde 25’e varan enerji verimliliği artışı sağlıyor. Exynos 2600’ün çok çekirdekli testlerde Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Apple A19 Pro seviyesinde sonuçlar verdiği de sızıntılar arasında. Bu da Exynos markasının uzun süredir devam eden performans farkını kapatma hedefinde önemli bir adım olabilir.

