Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Exynos 2600 geliyor: Galaxy S26 serisinde görünmeye başladı

    Samsung'un 2nm Exynos 2600 işlemcisi bu kez Galaxy S26 Pro modelinde karşımıza çıkacak. Yeni raporlara göre cihaz, Snapdragon dahil iki farklı yonga seçeneğiyle geliyor.

    Exynos 2600 geliyor: Galaxy S26 serisinde görünmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 serisi için detaylar netleşmeye başladı. Ocak 2026'da tanıtılması beklenen serinin Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinden oluşacağı söyleniyor. Yeni bir raporda ise, Galaxy S26 Pro ve S26+ modellerine güç verecek işlemci ortaya çıktı. 

    Exynos 2600 ufukta göründü

    SamMobile tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy S26 Pro, çoğu pazarda Samsung'un yeni nesil Exynos 2600 işlemcisinden güç alacak. ABD ve Çin pazarlarında ise tıpkı önceki serilerde olduğu gibi Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanılacak. Ayrıca bu yaklaşımın Galaxy S26+ için de geçerli olacağı belirtiliyor.

    Exynos 2600, mobil dünyada 2nm üretim süreciyle hazırlanan ilk yonga seti olacak. 1+3+6 çekirdek konfigürasyonuna sahip işlemci, hem mimari hem de üretim süreci anlamında bu kez önemli bir sıçrama hedefliyor. Ayrıca işlemcinin seri üretimi geçtiğimiz ay itibarıyla resmen başlamış durumda.

    Bu arada, Samsung'un 2nm GAA teknolojisi (SF2), mevcut 3nm sürecine kıyasla yüzde 12’ye kadar performans ve yüzde 25’e varan enerji verimliliği artışı sağlıyor. Exynos 2600’ün çok çekirdekli testlerde Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Apple A19 Pro seviyesinde sonuçlar verdiği de sızıntılar arasında. Bu da Exynos markasının uzun süredir devam eden performans farkını kapatma hedefinde önemli bir adım olabilir. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2 ohm 3 ohm enjektör farkı mersine giderken hangi şehirlerden geçilir msc dt ne demek temel fıkraları golf 4 otomatik şanzıman

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum