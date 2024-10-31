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    Xiaomi’den sonra Redmi de amiral gemisi modelleri için kolları sıvadı

    Akıllı telefon pazarına sunduğu fiyat performans odaklı modelleriyle dikkat çeken Redmi, yakın zamanda bu kategoriye dahil edilebilecek yeni amiral gemisi modellerini tanıtabilir.

    Redmi K80 serisi ne zaman çıkacak? Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, Çin pazarında Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerini tanıttı. Bu gelişmenin ardından, markanın alt şirketi Redmi'nin de yeni Redmi K80 serisini duyuracağına dair söylentiler artmış durumda. Geçtiğimiz yıl, kasım ayında Redmi K70e, K70 ve K70 Pro modellerini tanıtan marka, bu sene de K80 ve K80 Pro modellerini hazırlıyor gibi görünüyor. Ancak, bir Redmi K80e modeli olup olmayacağına dair net bir bilgi henüz bulunmuyor. Yine de Çin’in 3C sertifikasyon platformunda, bu seriye ait olduğu düşünülen üç yeni cihazın onay aldığı belirtiliyor.

    Redmi K80 serisinde ilk olarak 3C veri tabanında 24122RKC7C model numarası ile görülen cihazın, 120W hızlı şarj desteğine sahip olduğu kaydedildi. IMEI veri tabanına göre Redmi K80 olarak adlandırılacak bu model, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini barındırabilir. Cihazın küresel varyantının ise 24122RKC7G model numarası ile listelendiği ve Poco F7 Ultra adıyla uluslararası pazara sunulacağı ifade ediliyor.

    Aynı listede, 120W şarj adaptörü ile gelmesi beklenen 24127RK2CC model numaralı başka bir cihaz da yer alıyor. IMEI veri tabanına göre Redmi K80 Pro olarak tanımlanan bu cihazda Snapdragon 8 Elite yonga seti kullanılacağı tahmin ediliyor. Geçmişteki Redmi K70 Pro gibi bu modelin de sadece Çin pazarında satışa sunulacağı, küresel bir varyantının bulunmayacağı belirtiliyor.

    Serinin üçüncü modeli olan 24117RK2CC ise 90W hızlı şarj desteği ile donatılacak gibi görünüyor. Bu modelin adı henüz Çin pazarı için açıklanmasa da, küresel versiyonu 24117RK2CG model numarası ile Poco F7 Pro adı altında sunulacak.

    Son olarak, 3C sertifikasyonu henüz bulunmayan bir diğer model 2412DRT0AC’nin IMEI veri tabanında Redmi Turbo 4 olarak listelendiği, küresel varyantının ise 2412DPC0AG ve Hindistan varyantının 2412DPC0AI model numaralarıyla Poco F7 adı altında satışa çıkacağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 23 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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