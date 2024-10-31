Xiaomi’den sonra Redmi de amiral gemisi modelleri için kolları sıvadı

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Xiaomi, Çin pazarında Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerini tanıttı. Bu gelişmenin ardından, markanın alt şirketi Redmi'nin de yeni Redmi K80 serisini duyuracağına dair söylentiler artmış durumda. Geçtiğimiz yıl, kasım ayında Redmi K70e, K70 ve K70 Pro modellerini tanıtan marka, bu sene de K80 ve K80 Pro modellerini hazırlıyor gibi görünüyor. Ancak, bir Redmi K80e modeli olup olmayacağına dair net bir bilgi henüz bulunmuyor. Yine de Çin’in 3C sertifikasyon platformunda, bu seriye ait olduğu düşünülen üç yeni cihazın onay aldığı belirtiliyor.

Redmi K80 serisinde ilk olarak 3C veri tabanında 24122RKC7C model numarası ile görülen cihazın, 120W hızlı şarj desteğine sahip olduğu kaydedildi. IMEI veri tabanına göre Redmi K80 olarak adlandırılacak bu model, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini barındırabilir. Cihazın küresel varyantının ise 24122RKC7G model numarası ile listelendiği ve Poco F7 Ultra adıyla uluslararası pazara sunulacağı ifade ediliyor.

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Aynı listede, 120W şarj adaptörü ile gelmesi beklenen 24127RK2CC model numaralı başka bir cihaz da yer alıyor. IMEI veri tabanına göre Redmi K80 Pro olarak tanımlanan bu cihazda Snapdragon 8 Elite yonga seti kullanılacağı tahmin ediliyor. Geçmişteki Redmi K70 Pro gibi bu modelin de sadece Çin pazarında satışa sunulacağı, küresel bir varyantının bulunmayacağı belirtiliyor.

Serinin üçüncü modeli olan 24117RK2CC ise 90W hızlı şarj desteği ile donatılacak gibi görünüyor. Bu modelin adı henüz Çin pazarı için açıklanmasa da, küresel versiyonu 24117RK2CG model numarası ile Poco F7 Pro adı altında sunulacak.

Son olarak, 3C sertifikasyonu henüz bulunmayan bir diğer model 2412DRT0AC’nin IMEI veri tabanında Redmi Turbo 4 olarak listelendiği, küresel varyantının ise 2412DPC0AG ve Hindistan varyantının 2412DPC0AI model numaralarıyla Poco F7 adı altında satışa çıkacağı belirtiliyor.

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