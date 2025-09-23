İlginç kamera tasarımıyla Realme GT 8 Pro ortaya çıktı: Neler sunacak?

Kamera kurulumunun, 50 MP ana sensör, ultra geniş açı kamera ve 200 MP periskop telefoto kameradan oluşması bekleniyor. Telefonun 6,78 inç düz OLED ekrana, 2K çözünürlüğe ve ekrana gömülü ultrasonik parmak izi okuyucusuna sahip olacağı belirtiliyor. Diğer özellikler arasında 115E çift master-grade hoparlör, X ekseni doğrusal motor ve IP68 seviyesinde suya/toza dayanıklılık yer alıyor.
Geekbench AI sonuçlarına bakıldığında cihazın yapay zeka performansının oldukça düşük olduğu görülüyor. Tek hassasiyette 320, yarım hassasiyette 342 ve niceliksel testte 678 puan alan cihaz, Android amiral gemilerinden beklenen seviyenin oldukça gerisinde kalıyor. Ancak bu skorlar henüz optimize edilmemiş mühendislik örneğine ait olabilir.