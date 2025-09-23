Giriş
    İlginç kamera tasarımıyla Realme GT 8 Pro ortaya çıktı: Neler sunacak?

    Realme, önümüzdeki ay Çin’de GT 8 ve GT 8 Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde şirket, GT 8 Pro'nun özgün kamera adası tasarımını gözler önüne serdi.

    İlginç kamera tasarımıyla Realme GT 8 Pro ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Realme, Ekim ayında Çin’de GT 8 ve GT 8 Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde şirket şimdiden GT 8 Pro hakkında ipuçları vermeye başladı. Bugün yayınlanan resmi tanıtım görselinde GT 8 Pro’nun bir robotun yüzüne benzeyen ilginç kamera modülü dikkatleri üzerine çekti. Hemen ardından ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, telefonun arka tasarımını gösteren yeni bir görsel paylaştı.
    İlginç kamera tasarımıyla Realme GT 8 Pro ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görsellere bakıldığında, GT 8 Pro’daki en dikkat çekici değişiklik, iki yuvarlak lens ile kare biçimli periskop telefoto kameranın bir arada kullanıldığı yeni kamera modülü. Bu tasarım, daha önce koruyucu kılıfla sızdırılan görsellerle de örtüşüyor. Ayrıca, gelen bilgiler Realme’nin GT 8 Pro için Ricoh ile iş birliği yapacağını ve kullanıcılara markanın “Negative Film” renk tarzı ile insan odaklı fotoğrafçılık yaklaşımını sunacağını öne sürüyor.

    Realme GT 8 Pro beklenen özellikler

    Kamera kurulumunun, 50 MP ana sensör, ultra geniş açı kamera ve 200 MP periskop telefoto kameradan oluşması bekleniyor. Telefonun 6,78 inç düz OLED ekrana, 2K çözünürlüğe ve ekrana gömülü ultrasonik parmak izi okuyucusuna sahip olacağı belirtiliyor. Diğer özellikler arasında 115E çift master-grade hoparlör, X ekseni doğrusal motor ve IP68 seviyesinde suya/toza dayanıklılık yer alıyor.

    İlginç kamera tasarımıyla Realme GT 8 Pro ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, RMX5210 model numarasına sahip yeni bir Realme cihazı Geekbench AI testlerinde ortaya çıktı. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 16 GB RAM ve Android 16 işletim sistemi detayları, bunun GT 8 Pro olabileceğini gösteriyor.

    Geekbench AI sonuçlarına bakıldığında cihazın yapay zeka performansının oldukça düşük olduğu görülüyor. Tek hassasiyette 320, yarım hassasiyette 342 ve niceliksel testte 678 puan alan cihaz, Android amiral gemilerinden beklenen seviyenin oldukça gerisinde kalıyor. Ancak bu skorlar henüz optimize edilmemiş mühendislik örneğine ait olabilir.

