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    Eylül ayındaki Apple özel etkinliğinin programı sızdırıldı: İşte duyurulacak cihazlar

    Apple'ın eylül ayında düzenlemesi beklenen etkinliğin akış programı sızdırıldı. Online gerçekleşmesi beklenen etkinlikte, iPhone 12'den AirTag'e kadar Apple'ın en yeni ürünler görücüye çıkacak.
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    iPad
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Eylül ayındaki Apple özel etkinliğinin programı sızdırıldı: İşte duyurulacak cihazlar
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    Her yıl eylül ayının ikinci haftasında gerçekleşen Apple özel etkinliği, COVID-19 pandemisi sebebiyle bu yıl da aynı vakitlerde düzenlenir mi bilinmez ancak etkinlik programı şimdiden sızdırılmış durumda.

    WWDC20'de olduğu gibi sanal olarak gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılan etkinlikte, Apple'ın mevcut ürün gamı yenilecekken, şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni ürünler de ilk kez duyurulacak. 

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    Ayrıca Bkz. "Az bilinen 10 macOS Big Sur özelliği"

    Komiya isimli Twitter kullanıcısının servis etmiş olduğu bilgilere göre; etkinlik her zaman olduğu gibi bir açılış videosuyla başlayacak ve Tim Cook'un COVID-19 ya da WWDC20 ile ilgili yapacağı konuşmalarla devam edecek. Ürün, yazılım ve servisler noktasında kullanıcılara sunmuş oldukları deneyimlerden bahsedecek olan Tim Cook, Apple Card'ın da daha fazla ülkede kullanılabilir olacağını duyuracak. 

    Ardından yeni ürün duyuruları için sahneye çıkacak olan Cook, sırasıyla 8. nesil iPad, Apple Watch Series 6, iPhone 12/12Max, AirTag, iPhone 12 Pro/12 Pro Max ve AirPower cihazlarını lanse edecek. 

    Lansman ne zaman?

    Yine Komiya isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre bu yılki Apple özel etkinliği, 8 Eylül ya da 22 Eylül tarihlerinden birinde düzenlenebilir.

    Eylül ayındaki Apple özel etkinliğinin programı sızdırıldı: İşte duyurulacak cihazlar
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    iPhone 12'ler gecikmeli olarak piyasaya sürülecek

    Apple CFO'su Luca Maestri, şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı konferansta bu yıl piyasaya sürülecek yeni iPhone'ların normalden birkaç hafta gecikmeli olarak piyasaya sürüleceğini söylemişti. Dolayısıyla iPhone 12 modelleri eylül ayında duyurulsa dahi, telefonların piyasaya sürülmesi ekim ayını bulabilir. 



    https://twitter.com/komiya_kj/status/1292099914692886531 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    RedManetics 1 hf. en beğenilen
    Alacağım son cihazcılar bir bitin artık
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
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    labtek38 1 hf. (düzenlendi)
    6s+ ile yola devam. Nazar değmesin yağ gibi çalışıyor. 2 senede bir pilini değiştirin yeni alınmışa dönüyor.
    Not: 2016 Ocak ayından beri kullanıyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    rifatbalci 1 hf.
    alacak olanlar dikkat etsin kutusunda covid 19 çıkabilir
    Yanıtla +1
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    musetea 1 hf.
    Açıkçası Apple'ın telefonlarını anlamsız buluyorum. iPad'ler ve iMac'ler muhteşem ama iPhone'lar hem pahalı hem çirkin
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    musetea 1 hf.
    Alacağım son cihaz olacak :DD Bu ne demek? Çocuk gibi
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    onboardx 1 hf.
    Dubai den alırım ben iPhone 12 Tr den alacak kadar saf değilim.
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    maaart (S D) 1 hf.
    bende cumartesi 11 siparişi verdim bugun teslim edilmesini bekliyorum, iade mi etsem acaba hiç açmadan...
    1 Yanıt Yanıtla
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    ***RAMMSTEIN*** (Emre Erciyes) 1 hf. maaart
    Yeni modele 1/2 ay kala son modeli almak pek mantıklı değil bence bir daha düşünün
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    drjacob (... ) 1 hf.
    12 içinde Cıvid 19 testi çıkar mı ? :D
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    Dediğimdedik 1 hf. yeni yorumcu
    Gönül ister bir 12pro max
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    LGatakan (Atakan ) 1 hf.
    "Alacağım son cihaz" olarak düşünen arkadaşlar her zaman yaya kalır. 2 senede bir telefon değiştirmek makuldür.
    3 Yanıt Yanıtla +3
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 hf. LGatakan
    3 senedir SE kullanıyorum 2 sene daha kullanmayı düşünüyorum. Makulmudur. ??
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    salem33 1 hf. LGatakan
    Rahat 5 yol gidiyor artık apple cihazları
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    tkblack 1 hf. LGatakan
    iphone 6 yı alalı 6 sene olacak. son 1 sene hariç sıkıntısız kullandım. şuanda da iş görüyor bariz takılma kasma vs yok ufak tefek oluyor arada oda normal bence.



    herkesin kendi tercihi tabi ama artık telefonlar uzun süre kullanılabiliyor sürekli yenilemek mantıklı değil para harcayacak yer aramıyorsanız. hele ki bu kur ve vergilerle fiyatlar uçmuşken.
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    labtek38 1 hf. (düzenlendi)
    6s+ ile yola devam. Nazar değmesin yağ gibi çalışıyor. 2 senede bir pilini değiştirin yeni alınmışa dönüyor.
    Not: 2016 Ocak ayından beri kullanıyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    zenmate (süleyman btc) 1 hf. labtek38
    Hocam Nokia 3310'da pil değiştirmenize de gerek oda yağ gibi akıyor
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    Oathbreaker. 1 hf. labtek38
    Hangi marka batarya önerirsiniz? Ben de 6s+ kullanıcısıyım. %70 e düştü sağlık. Arada bir sapıtıyor artık.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
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