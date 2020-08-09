Eylül ayındaki Apple özel etkinliğinin programı sızdırıldı: İşte duyurulacak cihazlar

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Her yıl eylül ayının ikinci haftasında gerçekleşen Apple özel etkinliği, COVID-19 pandemisi sebebiyle bu yıl da aynı vakitlerde düzenlenir mi bilinmez ancak etkinlik programı şimdiden sızdırılmış durumda.

WWDC20'de olduğu gibi sanal olarak gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılan etkinlikte, Apple'ın mevcut ürün gamı yenilecekken, şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni ürünler de ilk kez duyurulacak.

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Komiya isimli Twitter kullanıcısının servis etmiş olduğu bilgilere göre; etkinlik her zaman olduğu gibi bir açılış videosuyla başlayacak ve Tim Cook'un COVID-19 ya da WWDC20 ile ilgili yapacağı konuşmalarla devam edecek. Ürün, yazılım ve servisler noktasında kullanıcılara sunmuş oldukları deneyimlerden bahsedecek olan Tim Cook, Apple Card'ın da daha fazla ülkede kullanılabilir olacağını duyuracak.

Ardından yeni ürün duyuruları için sahneye çıkacak olan Cook, sırasıyla 8. nesil iPad, Apple Watch Series 6, iPhone 12/12Max, AirTag, iPhone 12 Pro/12 Pro Max ve AirPower cihazlarını lanse edecek.

Lansman ne zaman?

Yine Komiya isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre bu yılki Apple özel etkinliği, 8 Eylül ya da 22 Eylül tarihlerinden birinde düzenlenebilir.

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iPhone 12'ler gecikmeli olarak piyasaya sürülecek

Apple CFO'su Luca Maestri, şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı konferansta bu yıl piyasaya sürülecek yeni iPhone'ların normalden birkaç hafta gecikmeli olarak piyasaya sürüleceğini söylemişti. Dolayısıyla iPhone 12 modelleri eylül ayında duyurulsa dahi, telefonların piyasaya sürülmesi ekim ayını bulabilir.

https://twitter.com/komiya_kj/status/1292099914692886531

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