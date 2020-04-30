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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    F-35 savaş uçaklarına görünmezlik sağlayan özel kaplama, süpersonik hızlarda zarar görüyor

    Adı, sahip olduğu teknolojiler kadar karşı karşıya kaldığı sorunlarla da anılan F-35 savaş uçaklarını etkileyen önemli bir hata, uçakların süpersonik hızlardaki uçuş süresine kısıtlama getiriyor.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    F-35 savaş uçaklarına görünmezlik sağlayan özel kaplama, süpersonik hızlarda zarar görüyor
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    Sahip olduğu teknolojiler sayesinde dünyanın en gelişmiş uçağı olarak kabul gören F-35 Müşterek Taaruz Uçağı, aynı zamanda geliştirilme sürecinden bugüne kadar taşıdığı sorunlarla da gündemden düşmüyor.

    Uçağın en önemli özelliklerinden olan radara yakalanmama kabiliyeti ve bu kapsamda uçağı görünmez kılmak için kullanılan kaplama, F-35’in performansını ciddi oranda etkileyen bir sorun olarak halen daha ortada duruyor.

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    Defense News isimli sitenin yaptığı habere göre ilk kez 2011 yılında fark edilen ve ABD Deniz Kuvvetleri ile Deniz Piyadelerince kullanılmak üzere geliştirilen F-35B ve F-35C tip uçakları etkilediği anlaşılan sorun, süpersonik hızlara çıkan uçağın görünmezlik kaplamasına yapısal zarar vermesi olarak ortaya çıkmış. Uçağın maksimum servis tavanı olan 50 bin feet yükseklikte afterburnerlarını ateşleyip 1.3-1.4 Mach hızlarına ulaştıktan sonra karşılaşılan problem, F-35’in kaplamasında kabarıklıklar oluşmasına neden olmuş. Sıcaklığa bağlı olarak ortaya çıkan sorun kapsamında yapılan ileri seviye testlerde uçağın iç yatay kuyruğu ve motora yakın bölümünde yapısal bozukluklar tespit edilmiş.

    F-35 savaş uçaklarına görünmezlik sağlayan özel kaplama, süpersonik hızlarda zarar görüyor
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    Takip eden süreçte Defense News’in gündeme taşıdığı konuyla ilgili varılan karar ise oldukça ilginç. Zira F-35 Müşterek Program Bürosuna (JPO) göre söz konusu sorunun giderilmesi pek mümkün değil. Bu karara varılmasında rol oynayan ana faktör ise maliyet. Sorunun çözümü için ortaya çıkan maliyetin beklentileri aşması nedeniyle “konunun” 17 Aralık 2019 tarihinde kapatılmasına karar verilmiş.

    Çözüm, pilotların hayatını riske atabilir

    JPO ve Pentagon’un sorunun giderilmesine yönelik geliştirdiği çözümün ise tabiri yerindeyse “günü kurtarmak” için üretildiğini söylemek mümkün. Zira kurumların verdiği karara göre söz konusu uçaklar, süpersonik hızlarda 50 saniyeden fazla kalamayacak. Böylece F-35’ın radara yakalanmama özelliği korunmuş olacak.

    F-35 savaş uçaklarına görünmezlik sağlayan özel kaplama, süpersonik hızlarda zarar görüyor
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    Savaş pilotlarını oldukça zor durumda bırakması muhtemel bu karar sonrası, personel hız ya da görünmezlik arasında bir tercih yapmak zorunda kalacakmış gibi görünüyor. Muharebe sahasında ölümcül sonuçlar doğurabilecek bu gelişme, anlaşılan sorunları bir türlü bitmek bilmeyen F-35’e karşı sabrını yavaş yavaş kaybeden Pentagon’un aldığı bir risk olarak tarihe geçecek.



    https://taskandpurpose.com/military-tech/f35-stealth-technology-deficiency Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Phantom II (Phantom ) 11 dk.
    Her savaş uçağının AB'li uçuş limiti vardır,B ve C versiyonlarında meydana gelen olay 50k feet gibi hava-hava muharebeleri için ekstrem denilebilecek bir irtifada meydana gelmiş.F-35 hala gelişimi devam eden bir platform,bu tip sorunlar yalnızca F-35'de değil diğer uçaklarda da meydana geliyor.En son benzer olay F-22'de oldu ama hiç haber olmadı.Bizim medya F-35 bize verilirken öve öve bitiremiyordu ama verilmeyeceği belli olunca F-35'e tu kaka diyor.

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