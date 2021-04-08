Facebook, Clubhouse ve Instagram Live'ın karışımı olan Hotline'ı test ediyor

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Facebook, birçok kişinin Instagram Live ve Clubhouse birleşimi olarak tanımlayabileceği yeni web tabanlı uygulaması olan 'Hotline' için genel beta testini başlattı. Burada içerik oluşturucular, ses, video ve hatta metin öğeleri içeren canlı bir oturumda izleyicilerle konuşabiliyor.

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Giriş için Facebook yerine Twitter hesabı gerekiyor

Sosyal medya devinin deneysel uygulama geliştirme şubesi NPE Ekibi tarafından geliştirilen Hotline'a henüz akıllı telefonlar için mevcut bir uygulama sürümü olmadığı için yalnızca web sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor. Web sitesi, giriş yapmak için kullanıcıların Facebook hesapları yerine Twitter hesaplarıyla oturum açmalarını istiyor. Oturum açtıktan sonra ise SMS ile doğrulama yapmak gerekiyor.

Henüz test aşamasında olan Hotline'ı halk açık olarak deneyen ilk kişi emlak yatırımcısı Nick Huber oldu. Toplantı sahipleri her oturum üzerinde tam yetkiye sahip ve dinleyicileri oturumdan çıkarabiliyor ve ayrıca soruları kaldırabiliyor. Clubhouse'dan farklı olarak, yayınlar hem ses hem de video dosyası olarak kaydediliyor. İçerik oluşturucular daha sonra dosyaları istedikleri bir platformda paylaşabiliyor.

Hotline'ın web sitesi şu an için ABD'deki kullanıcılar için mevcut. Farklı ülkelerden siteye girildiğinde ise kullanıcıları 'Çok yakında!' ifadesi karşılıyor.

https://www.engadget.com/facebook-is-testing-a-clubhouse-like-app-called-hotline-081516104.html

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