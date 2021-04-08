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    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook, Clubhouse ve Instagram Live'ın karışımı olan Hotline'ı test ediyor

    Facebook'un deneysel uygulama geliştirme ekibi NPE tarafından ortaya konulan Hotline, Clubhouse'un videolu bir versiyonu gibi duruyor. Hotline şu an test aşamasında.
    08 Nisan 2021, 19:30 (5 gün)
    841
    1
    Web Siteleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Facebook, Clubhouse ve Instagram Live'ın karışımı olan Hotline'ı test ediyor
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    Facebook, birçok kişinin Instagram Live ve Clubhouse birleşimi olarak tanımlayabileceği yeni web tabanlı uygulaması olan 'Hotline' için genel beta testini başlattı. Burada içerik oluşturucular, ses, video ve hatta metin öğeleri içeren canlı bir oturumda izleyicilerle konuşabiliyor.

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    Giriş için Facebook yerine Twitter hesabı gerekiyor

    Sosyal medya devinin deneysel uygulama geliştirme şubesi NPE Ekibi tarafından geliştirilen Hotline'a henüz akıllı telefonlar için mevcut bir uygulama sürümü olmadığı için yalnızca web sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor. Web sitesi, giriş yapmak için kullanıcıların Facebook hesapları yerine Twitter hesaplarıyla oturum açmalarını istiyor. Oturum açtıktan sonra ise SMS ile doğrulama yapmak gerekiyor.

    Facebook, Clubhouse ve Instagram Live'ın karışımı olan Hotline'ı test ediyor

    Henüz test aşamasında olan Hotline'ı halk açık olarak deneyen ilk kişi emlak yatırımcısı Nick Huber oldu. Toplantı sahipleri her oturum üzerinde tam yetkiye sahip ve dinleyicileri oturumdan çıkarabiliyor ve ayrıca soruları kaldırabiliyor. Clubhouse'dan farklı olarak, yayınlar hem ses hem de video dosyası olarak kaydediliyor. İçerik oluşturucular daha sonra dosyaları istedikleri bir platformda paylaşabiliyor.

    Hotline'ın web sitesi şu an için ABD'deki kullanıcılar için mevcut. Farklı ülkelerden siteye girildiğinde ise kullanıcıları 'Çok yakında!' ifadesi karşılıyor.



    https://www.engadget.com/facebook-is-testing-a-clubhouse-like-app-called-hotline-081516104.html
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    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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