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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook, Instagram'da yer alan bir özelliği test ediyor

    Sosyal medya devi Facebook, kendi çatısı altındaki Instagram platformundaki bir özelliği test etmeye başladı ve çok yakında kullanıma sunacak. İşte konunun detayları.
    6 gün
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    1
    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Aynı çatı aldındaki Facebook, WhatsApp ve Instagram her ne kadar birbirlerinden farklı platformlar olsalar da, yıllar boyunca birbirlerinin birçok özelliğini kopyalamış durumdalar. Örneğin hikayeler, bu üç platformda da gördüğümüz özelliklerden biri.

    Ayrıca Bkz. "Facebook kullanıcıların bilgisi olmadan kamerayı etkinleştiren iOS hatasını düzeltti"

    Popüler fotoğraflar gösterilecek

    Şimdi ise Facebook, Instagram platformunda bir süredir yer alan bir özelliği test ediyor. Bildiğiniz üzere Instagram uygulamasında bir fotoğrafı açtığınızda, alta doğru kaydırdıkça farklı kişilerin veya hesapların fotoğraflarını görüyorsunuz. Facebook platformunda da bir süredir, haber kaynağındaki herhangi bir fotoğrafa tıkladığınızda, alt kısımda popüler fotoğrafların belirdiğini farketmiş olabilirsiniz.

    Facebook, Instagram'da yer alan bir özelliği test ediyor
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    Facebook'un bu kısımdaki popüler fotoğrafları neye göre belirlediği henüz açık bir şekilde belirtilmiş değil. Ancak temel olarak alta kaydırdıkça, farklı Facebook profillerinin fotoğraflarını görmeye devam edebiliyorsunuz. Şimdilik belli bir kullanıcı grubu üzerinde test edilen bu özelliğin, yakın bir zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.



    https://techcrunch.com/2019/11/14/facebook-popular-photos/ Yorum Yaz
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