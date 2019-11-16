Facebook, Instagram'da yer alan bir özelliği test ediyor

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Aynı çatı aldındaki Facebook, WhatsApp ve Instagram her ne kadar birbirlerinden farklı platformlar olsalar da, yıllar boyunca birbirlerinin birçok özelliğini kopyalamış durumdalar. Örneğin hikayeler, bu üç platformda da gördüğümüz özelliklerden biri.

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Popüler fotoğraflar gösterilecek

Şimdi ise Facebook, Instagram platformunda bir süredir yer alan bir özelliği test ediyor. Bildiğiniz üzere Instagram uygulamasında bir fotoğrafı açtığınızda, alta doğru kaydırdıkça farklı kişilerin veya hesapların fotoğraflarını görüyorsunuz. Facebook platformunda da bir süredir, haber kaynağındaki herhangi bir fotoğrafa tıkladığınızda, alt kısımda popüler fotoğrafların belirdiğini farketmiş olabilirsiniz.

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Facebook'un bu kısımdaki popüler fotoğrafları neye göre belirlediği henüz açık bir şekilde belirtilmiş değil. Ancak temel olarak alta kaydırdıkça, farklı Facebook profillerinin fotoğraflarını görmeye devam edebiliyorsunuz. Şimdilik belli bir kullanıcı grubu üzerinde test edilen bu özelliğin, yakın bir zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

https://techcrunch.com/2019/11/14/facebook-popular-photos/