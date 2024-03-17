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    Anlık Bildirim

    Facebook ve Instagram uyuşturucu satışı nedeniyle soruşturma altında

    Facebook ve Instagram gibi dev sosyal medya platformlarının çatı şirketi olan Meta, istenmeyen bir durumla karşı karşıya. Meta’nın uyuşturucu satışı nedeniyle soruşturma altında olduğu bildiriliyor.
    Facebook ve Instagram uyuşturucu satışı nedeniyle inceleniyor Tam Boyutta Gör
    ABD savcıları, Facebook ve Instagram’ın ana şirketi Meta'nın sosyal medya platformlarının yasadışı uyuşturucu satışını kolaylaştırıp kolaylaştırmadığını ve bundan kazanç sağlayıp sağlamadığını araştırıyor. Belgelere ve konuya aşina kişilere atıfta bulunan WSJ, savcıların geçen yıl mahkeme celbi gönderdiği ve jüri soruşturmasının bir parçası olarak sorular sorduğunu bildirdi. Aktarılanlara göre Meta'nın platformları aracılığıyla uyuşturucu içeriği ya da yasadışı uyuşturucu satışıyla ilgili kayıtlar da talep edildi. ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) soruşturmaya yardımcı olduğunun da altı çizildi.

    Meta platformlarında uyuşturucu satışı iddiası

    Meta sözcüsü yaptığı açıklamada “Yasadışı uyuşturucu satışı politikalarımıza aykırıdır ve bu içeriği bulmak ve hizmetlerimizden kaldırmak için çalışıyoruz. Meta, yasadışı uyuşturucu satışı ve dağıtımıyla mücadeleye yardımcı olmak için kolluk kuvvetleriyle proaktif bir şekilde işbirliği yapıyor.” dedi.

    Meta'nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada Meta'nın ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ve Snapchat ile işbirliği yaparak sentetik uyuşturucuların internet üzerinden satışını engellemeye ve kullanıcıları ilgili riskler konusunda eğitmeye yardımcı olduğunu söyledi.

    Öte yandan bu durum Meta için ilk defa yaşanmıyor. Geçtiğimiz yıl Meta'nın yöneticileri ve üst düzey yöneticilerinin Facebook ve Instagram'daki yaygın insan kaçakçılığı ve çocuk cinsel istismarını uzun zamandır bildikleri ancak yağmacı davranışları ele almadıkları iddiasıyla bir dava açılmıştı. Bununla birlikte aktarılanlara göre mevcut soruşturmada 2022 yılında Facebook'ta reçeteli ilaç reklamları hakkında veri toplayan araştırmacılar da mahkeme celbi almış durumda.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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