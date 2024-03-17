Facebook ve Instagram uyuşturucu satışı nedeniyle soruşturma altında

Meta platformlarında uyuşturucu satışı iddiası
Meta sözcüsü yaptığı açıklamada “Yasadışı uyuşturucu satışı politikalarımıza aykırıdır ve bu içeriği bulmak ve hizmetlerimizden kaldırmak için çalışıyoruz. Meta, yasadışı uyuşturucu satışı ve dağıtımıyla mücadeleye yardımcı olmak için kolluk kuvvetleriyle proaktif bir şekilde işbirliği yapıyor.” dedi.
Meta'nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada Meta'nın ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ve Snapchat ile işbirliği yaparak sentetik uyuşturucuların internet üzerinden satışını engellemeye ve kullanıcıları ilgili riskler konusunda eğitmeye yardımcı olduğunu söyledi.
Öte yandan bu durum Meta için ilk defa yaşanmıyor. Geçtiğimiz yıl Meta'nın yöneticileri ve üst düzey yöneticilerinin Facebook ve Instagram'daki yaygın insan kaçakçılığı ve çocuk cinsel istismarını uzun zamandır bildikleri ancak yağmacı davranışları ele almadıkları iddiasıyla bir dava açılmıştı. Bununla birlikte aktarılanlara göre mevcut soruşturmada 2022 yılında Facebook'ta reçeteli ilaç reklamları hakkında veri toplayan araştırmacılar da mahkeme celbi almış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.