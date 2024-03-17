Facebook ve Instagram uyuşturucu satışı nedeniyle soruşturma altında

Tam Boyutta Gör ABD savcıları, Facebook ve Instagram’ın ana şirketi Meta'nın sosyal medya platformlarının yasadışı uyuşturucu satışını kolaylaştırıp kolaylaştırmadığını ve bundan kazanç sağlayıp sağlamadığını araştırıyor. Belgelere ve konuya aşina kişilere atıfta bulunan WSJ, savcıların geçen yıl mahkeme celbi gönderdiği ve jüri soruşturmasının bir parçası olarak sorular sorduğunu bildirdi. Aktarılanlara göre Meta'nın platformları aracılığıyla uyuşturucu içeriği ya da yasadışı uyuşturucu satışıyla ilgili kayıtlar da talep edildi. ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) soruşturmaya yardımcı olduğunun da altı çizildi.

Meta platformlarında uyuşturucu satışı iddiası

Meta sözcüsü yaptığı açıklamada “Yasadışı uyuşturucu satışı politikalarımıza aykırıdır ve bu içeriği bulmak ve hizmetlerimizden kaldırmak için çalışıyoruz. Meta, yasadışı uyuşturucu satışı ve dağıtımıyla mücadeleye yardımcı olmak için kolluk kuvvetleriyle proaktif bir şekilde işbirliği yapıyor.” dedi.

Meta'nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada Meta'nın ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ve Snapchat ile işbirliği yaparak sentetik uyuşturucuların internet üzerinden satışını engellemeye ve kullanıcıları ilgili riskler konusunda eğitmeye yardımcı olduğunu söyledi.

WhatsApp'ta profil resminin ekran görüntüsünü alma devri bitiyor 1 gün önce eklendi

Öte yandan bu durum Meta için ilk defa yaşanmıyor. Geçtiğimiz yıl Meta'nın yöneticileri ve üst düzey yöneticilerinin Facebook ve Instagram'daki yaygın insan kaçakçılığı ve çocuk cinsel istismarını uzun zamandır bildikleri ancak yağmacı davranışları ele almadıkları iddiasıyla bir dava açılmıştı. Bununla birlikte aktarılanlara göre mevcut soruşturmada 2022 yılında Facebook'ta reçeteli ilaç reklamları hakkında veri toplayan araştırmacılar da mahkeme celbi almış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Facebook ve Instagram uyuşturucu satışı nedeniyle inceleniyor