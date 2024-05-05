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    Instagram, hikayelere yeni interaktif etiketler ekliyor

    Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, kendini geliştirmeye devam ediyor. Uygulama, yakın bir zamanda hikayelere dört yeni interaktif etiket ekledi. İşte gelen yeni etiketler:
    Instagram, hikayelere yeni interaktif etiketler ekliyor Tam Boyutta Gör
    Instagram, geçtiğimiz günlerde algoritmasını güncellemiş ve orijinal içerik oluşturucularının içeriklerini daha çok öne çıkarılmasını sağlamıştı. Yakın bir zamanda da hikayeleri geliştirmek için Instagram, yeni interaktif etiketler tanıttı. Kullanıcılar artık bu etiketleri kullanarak hikayelerde müzik ve kesmeler yayınlamak için birden fazla seçeneğe sahip olacak.

    İşte Instagram hikayeler için gelen yeni etkileşimli etiketler:

    Gelen yeni etiketlerden biri Kendi Müziğinizi Ekle etiketidir. Bu etiket ile ruh halinize uygun en sevdiğiniz şarkıyı paylaşmanıza veya yeni bir müzik bulmanıza olanak tanınmakta. Bu amaçla Instagram, yeni albümü Radical Optimism'i tanıtmak için Dua Lipa ile ortaklık kurdu. Albümdeki şarkıların çoğu şu anda bu şekilde kullanıma açık. 

    Instagram, hikayelere yeni interaktif etiketler ekliyor Tam Boyutta Gör
    Gelen etiketlerden bir diğeri ise çerçeve etiketleridir. Çerçeveler etiketi galerinizden seçtiğiniz her fotoğrafı anında baskıya dönüştürür. Çerçeve içindeki içeriği takipçilerinizin görüntüleyebilmesi için ise telefonlarını sallaması gerekecek.
    Instagram, hikayelere yeni interaktif etiketler ekliyor Tam Boyutta Gör
    Gelen yeni etiketler arasından en dikkat çekeni Açığa Çıkarma etiketi olabilir. Bu etiket ile arkadaşlarınızın ve takipçilerinizin ortaya çıkarması için gizli bir hikaye paylaşabilirsiniz. İçeriği görmelerinin tek yolu ise size mesaj göndermektir.
    Instagram, hikayelere yeni interaktif etiketler ekliyor Tam Boyutta Gör
    Gelen etiketlerden sonuncusu ise Cutouts. Bu etiket, film rulonuzdaki bir videonun veya fotoğrafın herhangi bir bölümünü bir çıkartmaya dönüştürür ve bu çıkartma, daha sonra bir hikayeye uygulanabilir. Bir kesit oluşturulduktan sonra ise bu kesitler gelecekte kullanılmak üzere kolayca erişilebilen bir çıkartma tepsisine de kaydedilmekte.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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