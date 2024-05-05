Tam Boyutta Gör Instagram, geçtiğimiz günlerde algoritmasını güncellemiş ve orijinal içerik oluşturucularının içeriklerini daha çok öne çıkarılmasını sağlamıştı. Yakın bir zamanda da hikayeleri geliştirmek için Instagram, yeni interaktif etiketler tanıttı. Kullanıcılar artık bu etiketleri kullanarak hikayelerde müzik ve kesmeler yayınlamak için birden fazla seçeneğe sahip olacak.

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İşte Instagram hikayeler için gelen yeni etkileşimli etiketler:

Gelen yeni etiketlerden biri Kendi Müziğinizi Ekle etiketidir. Bu etiket ile ruh halinize uygun en sevdiğiniz şarkıyı paylaşmanıza veya yeni bir müzik bulmanıza olanak tanınmakta. Bu amaçla Instagram, yeni albümü Radical Optimism'i tanıtmak için Dua Lipa ile ortaklık kurdu. Albümdeki şarkıların çoğu şu anda bu şekilde kullanıma açık.

Tam Boyutta Gör Gelen etiketlerden bir diğeri ise çerçeve etiketleridir. Çerçeveler etiketi galerinizden seçtiğiniz her fotoğrafı anında baskıya dönüştürür. Çerçeve içindeki içeriği takipçilerinizin görüntüleyebilmesi için ise telefonlarını sallaması gerekecek.

Tam Boyutta Gör Gelen yeni etiketler arasından en dikkat çekeni Açığa Çıkarma etiketi olabilir. Bu etiket ile arkadaşlarınızın ve takipçilerinizin ortaya çıkarması için gizli bir hikaye paylaşabilirsiniz. İçeriği görmelerinin tek yolu ise size mesaj göndermektir.

Tam Boyutta Gör Gelen etiketlerden sonuncusu ise Cutouts. Bu etiket, film rulonuzdaki bir videonun veya fotoğrafın herhangi bir bölümünü bir çıkartmaya dönüştürür ve bu çıkartma, daha sonra bir hikayeye uygulanabilir. Bir kesit oluşturulduktan sonra ise bu kesitler gelecekte kullanılmak üzere kolayca erişilebilen bir çıkartma tepsisine de kaydedilmekte.

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Instagram, hikayelere yeni interaktif etiketler ekliyor