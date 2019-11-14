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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook kullanıcıların bilgisi olmadan kamerayı etkinleştiren iOS hatasını düzeltti

    Kullanıcı gizliliği konusunda kötü bir sicile sahip olan Facebook, iOS cihazlarda ortaya çıkan ve kullanıcıların bilgisi olmadan kamerayı etkinleştiren hatayı düzelttiğini açıkladı.
    1 hf.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Facebook kullanıcıların bilgisi olmadan kamerayı etkinleştiren iOS hatasını düzeltti
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    Bu haftanın başlarında iOS platformundaki Facebook uygulamasının, kullanıcıların bilgisi olmadan kamerayı etkinleştirdiği ortaya çıkmıştı. Sosyal medya devi bunun bir hata sonucu olduğunu açıklamış olsa da, kullanıcıların kafasında büyük bir soru işareti yarattığını söylemek mümkün.

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    Facebook'a göre bu bir hata

    Ancak iyi haber şu ki, yaşanan bu gelişmenin ardından Facebook, iOS platformundaki uygulama için bir güncelleme yayınlayacak, kameranın arka planda otomatik olarak etkinleştirilmesi hatasını düzeltti. Eğer bir iOS cihaza sahipseniz ve Facebook uygulamanızı güncellemediyseniz, kişisel güvenliğiniz için en kısa sürede yeni güncellemeyi yapmanız tavsiye ediliyor.

    Facebook kullanıcıların bilgisi olmadan kamerayı etkinleştiren iOS hatasını düzeltti

    Yaşanan bu gelişme sonrasında Facebook kullanıcılarının görüntü veya ses kayıtlarının alındığına dair bir bilgi mevcut değil. Facebook gibi kişisel gizlilik ve veri ihlalleri konusunda sicili bozuk bir şirketin, bunun bir hata olduğunu belirtmiş olması ise kullanıcıları pek tatmin etmemiş durumda.



    https://appleinsider.com/articles/19/11/13/facebook-fixes-issue-that-activated-iphones-camera-without-user-knowledge Yorum Yaz
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    Ussuz 1 hf. en beğenilen
    Ortaya çıkınca hata dersin kim bilecek!
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    Ussuz 1 hf. en beğenilen
    Ortaya çıkınca hata dersin kim bilecek!
    Yanıtla +5
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    ozgurrdunya 1 hf.
    Bug değildir o, bug olsa duramayız. Facebook'un yapmadığı tek şey görüntü almak kalmıştı. Ön hazırlıktır.
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    sadrag 1 hf.
    Yav arkadaş ne kadar şerefs.. bir firma bu ya. Hani diğerleride aynı renk belki ama bundaki yüzsüzlük hiçbirinde yok..
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