Facebook kullanıcıların bilgisi olmadan kamerayı etkinleştiren iOS hatasını düzeltti

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Bu haftanın başlarında iOS platformundaki Facebook uygulamasının, kullanıcıların bilgisi olmadan kamerayı etkinleştirdiği ortaya çıkmıştı. Sosyal medya devi bunun bir hata sonucu olduğunu açıklamış olsa da, kullanıcıların kafasında büyük bir soru işareti yarattığını söylemek mümkün.

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Facebook'a göre bu bir hata

Ancak iyi haber şu ki, yaşanan bu gelişmenin ardından Facebook, iOS platformundaki uygulama için bir güncelleme yayınlayacak, kameranın arka planda otomatik olarak etkinleştirilmesi hatasını düzeltti. Eğer bir iOS cihaza sahipseniz ve Facebook uygulamanızı güncellemediyseniz, kişisel güvenliğiniz için en kısa sürede yeni güncellemeyi yapmanız tavsiye ediliyor.

Yaşanan bu gelişme sonrasında Facebook kullanıcılarının görüntü veya ses kayıtlarının alındığına dair bir bilgi mevcut değil. Facebook gibi kişisel gizlilik ve veri ihlalleri konusunda sicili bozuk bir şirketin, bunun bir hata olduğunu belirtmiş olması ise kullanıcıları pek tatmin etmemiş durumda.

https://appleinsider.com/articles/19/11/13/facebook-fixes-issue-that-activated-iphones-camera-without-user-knowledge