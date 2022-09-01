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Meta'nın reklam gelirleri ekonomik gerileme yüzünden daha az harcama yapılması ve Apple'ın iOS işletim sisteminde uyguladığı reklam izleme odaklı gizlilik politikası değişiklikleri nedeniyle ağır bir darbe aldı. Şirket durumu düzeltmek için yeni para kazanma yolları arıyor.

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Yayınlanan yeni bir rapora göre Meta kaybedilen reklam gelirlerini telafi etmek amacıyla Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarına daha fazla ücretli özellik eklemeyi düşünüyor. Şirket uygulamalarında ücretli deneyimler oluşturmak üzere bir ekip görevlendirilecek.

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"Yeni Para Kazanma Deneyimleri"

Yeni bölüm Meta'nın her biri milyarlarca kullanıcıya sahip sosyal uygulamalarında ücretli özellikler oluşturmaya yönelik ilk ciddi girişim olarak öne çıkıyor. New Monetization Experiences (Yeni Para Kazanma Deneyimleri) isimli grup daha önce Meta'nın araştırma ekibinin başında bulunan Pratiti Raychoudhury tarafından yönetilecek.

Meta yöneticisi John Hegeman konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İnsanların para ödemeye istekli olacakları ve ödemekten heyecan duyacakları yeni tür ürünler, özellikler ve deneyimler oluşturmak için fırsatlar gördüğümüzü düşünüyorum" dedi. Deneyimli yönetici şirketin hala reklam işini büyütmeye kararlı olduğunu vurguladı.

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Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ücretli özellikler geliyor