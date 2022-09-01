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    Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ücretli özellikler geliyor

    Reklam gelirleri Apple'ın gizlilik değişiklikleri ve dijital reklam harcamalarındaki düşüş nedeniyle sekteye uğrayan Meta, sosyal uygulamalarına daha fazla ücretli özellik eklemeye hazırlanıyor.
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    Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ücretli özellikler geliyor
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    Meta'nın reklam gelirleri ekonomik gerileme yüzünden daha az harcama yapılması ve Apple'ın iOS işletim sisteminde uyguladığı reklam izleme odaklı gizlilik politikası değişiklikleri nedeniyle ağır bir darbe aldı. Şirket durumu düzeltmek için yeni para kazanma yolları arıyor.

    Yayınlanan yeni bir rapora göre Meta kaybedilen reklam gelirlerini telafi etmek amacıyla Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarına daha fazla ücretli özellik eklemeyi düşünüyor. Şirket uygulamalarında ücretli deneyimler oluşturmak üzere bir ekip görevlendirilecek.

    Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ücretli özellikler geliyor
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    "Yeni Para Kazanma Deneyimleri"

    Yeni bölüm Meta'nın her biri milyarlarca kullanıcıya sahip sosyal uygulamalarında ücretli özellikler oluşturmaya yönelik ilk ciddi girişim olarak öne çıkıyor. New Monetization Experiences (Yeni Para Kazanma Deneyimleri) isimli grup daha önce Meta'nın araştırma ekibinin başında bulunan Pratiti Raychoudhury tarafından yönetilecek.

    Meta yöneticisi John Hegeman konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İnsanların para ödemeye istekli olacakları ve ödemekten heyecan duyacakları yeni tür ürünler, özellikler ve deneyimler oluşturmak için fırsatlar gördüğümüzü düşünüyorum" dedi. Deneyimli yönetici şirketin hala reklam işini büyütmeye kararlı olduğunu vurguladı.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 6 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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