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Tam Boyutta Gör Facebook kullanıcıları uygulamanın logosundaki aniden değişen tasarıma büyük bir tepki gösterdi. Kullanıcıların alıştığı klasik mavi ve beyaz tasarım yerine, simgenin siyah ve mavi bir renkte olması birçok kişiyi rahatsız etti. Tepkilerin ardından şirketten açıklama geldi.

Tasarım değişikliğinin teknik bir hata olduğu açıklandı

Facebook kullanıcıları, uygulamanın iPhone simgesinin siyah ve mavi tasarıma geçiş yapması nedeniyle isyan etti. İlk başta bu durum Facebook'un marka kimliğini değiştirmeye yönelik bir çabası olarak yorumlanmıştı ancak gerçek çok farklı çıktı.

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Meta'nın iletişim müdürü Dave Arnold, konuyla alakalı yaptığı açıklamada bu tasarım değişikliğinin yalnızca teknik bir hata olduğunu ifade etti. Arnold, kullanıcılar uygulamayı güncellediklerinde sorunun çözüleceğini ve Facebook logosunun eski haline döneceğini söyledi. Kullanıcılar, Facebook'un en son düzeltmeleri içeren uygulama sürümünü App Store'dan indirerek eski tasarıma geri dönebilecek.

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Facebook logosunu değiştirdi: Meta teknik hata açıklaması yaptı