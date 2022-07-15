Facebook, platformda yeni bir özelliği test ediyor. Şirket, bu test dahilinde kullanıcıların tek hesap üzerinden beşe kadar profil oluşturmalarına izin verecek. Platform, yalnızca ana profilde kullanıcının gerçek adının ve soyadının olmasını isteyecek bağlı diğer profillerde kullanıcılar, istedikleri takma adları kullanabilecek.

Hobi odaklı profiller oluşturulabilecek

Facebook, kullanıcıların birden fazla hesaba sahip olmasına izin vermiyor ancak yeni bir test ile bir hesapla beş farklı profil oluşturmaya olanak tanıyacak. Yeni testle birlikte kullanıcılar, aynı hesaba bağlı farklı profillerle sadece oyun ve iş odaklı gibi özelleştirilebilir profiller oluşturabilecek.

Meta'dan bir sözcü gerçekleştirilen testi doğrulayarak: “İnsanların deneyimlerini ilgi alanlarına ve ilişkilere göre uyarlamalarına yardımcı olmak için, insanların tek bir Facebook hesabına bağlı birden fazla profile sahip olmaları için bir yol deniyoruz. Facebook'u kullanan herkes kurallarımıza uymaya devam etmelidir.” ifadelerinde bulundu.

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Facebook, geniş çapta test ettiği bir hesapla beş adede kadar profil oluşturabilmeyi ne kadar süreyle deneyeceğini açıklamadı. Özelliğin gelecekte geniş kullanıma sunulup sunulmayacağı da test süresince gelen geri dönüşlere göre belirlenecek.

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Facebook, tek hesapla beş profil oluşturabilmeyi test ediyor