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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook'un Clubhouse rakibi özelliğine dair ilk görüntüler ortaya çıktı

    Facebook'un, sesli sohbet odalarına dair çalışmalar yürüttüğü bir süredir biliniyordu. Son olarak, Messenger Rooms'un bir özelliği olarak gelecek olan sesli sohbet odalarına dair görüntüler yayınlandı
    24 Mart 2021, 18:30 (2 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Facebook'un Clubhouse rakibi özelliğine dair ilk görüntüler ortaya çıktı

    Şubat ayında, Facebook'un son zamanlarda büyük ilgi gören tamamen ses tabanlı yeni bir sosyal ağ olan Clubhouse'a benzer yeni bir sesli sohbet odaları özelliği üzerinde çalıştığına dair raporlar yayınlanmıştı. Yeni ortaya çıkan görüntüler şirketin, Messenger Rooms'un bir parçası olarak bu özelliği kullanıma sunmayı planladığını gösteriyor.

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    Facebook'un ses odaları özelliği

    Alessandro Paluzzi isimli bir geliştirici, Messenger Rooms için üç seçeneğin bulunduğu bir ekran görüntüsü yayınladı. Bu seçeneklerden biri, kullanıcıların arkadaşlarıyla özel bir ses odası başlatabileceklerini gösterirken diğer bir seçenek, dinleyiciler için açılabilecek ses odalarını belirtiyor.

    Messenger Rooms, 50 kişiye kadar canlı grup görüntülü sohbeti yapmalarına olanak tanıyorken yeni özellik bu sınırlandırmayı kaldıracak. Ses odaları oluşturulduğunda daha geniş bir katılımcı sayısına ulaşılabilecek.

    Şu anda, yeni ses odaları özelliği test aşamasında ve bu özelliğin kullanıcılar için resmi olarak ne zaman kullanıma sunulacağına dair hiçbir ayrıntı bulunmuyor.



    https://www.engadget.com/facebook-clubhouse-competitor-messenger-rooms-062845858.html
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    antique 15 dakika önce

    bilardoyu oynayan ıstaka.. sen sadece onu tutuyorsun tıpkı golf oynayan adamın çantasını tutan eleman gibi ??😎

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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