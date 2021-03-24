Facebook'un Clubhouse rakibi özelliğine dair ilk görüntüler ortaya çıktı

Şubat ayında, Facebook'un son zamanlarda büyük ilgi gören tamamen ses tabanlı yeni bir sosyal ağ olan Clubhouse'a benzer yeni bir sesli sohbet odaları özelliği üzerinde çalıştığına dair raporlar yayınlanmıştı. Yeni ortaya çıkan görüntüler şirketin, Messenger Rooms'un bir parçası olarak bu özelliği kullanıma sunmayı planladığını gösteriyor.

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Facebook'un ses odaları özelliği

Alessandro Paluzzi isimli bir geliştirici, Messenger Rooms için üç seçeneğin bulunduğu bir ekran görüntüsü yayınladı. Bu seçeneklerden biri, kullanıcıların arkadaşlarıyla özel bir ses odası başlatabileceklerini gösterirken diğer bir seçenek, dinleyiciler için açılabilecek ses odalarını belirtiyor.

Messenger Rooms, 50 kişiye kadar canlı grup görüntülü sohbeti yapmalarına olanak tanıyorken yeni özellik bu sınırlandırmayı kaldıracak. Ses odaları oluşturulduğunda daha geniş bir katılımcı sayısına ulaşılabilecek.

Şu anda, yeni ses odaları özelliği test aşamasında ve bu özelliğin kullanıcılar için resmi olarak ne zaman kullanıma sunulacağına dair hiçbir ayrıntı bulunmuyor.

https://www.engadget.com/facebook-clubhouse-competitor-messenger-rooms-062845858.html

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