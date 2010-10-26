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Facebook v1.9 for BlackBerry önemli güncellemelerle geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İş dünyasının en popüler telefonu olan BlackBerry'nin sosyal ağ yetenekleri gelişiyor. BlackBerry için hazırlanan Facebook uygulamasının 1.9 sürüm numaralı yeni versiyonu BlackBerry Beta Zone'da kullanıma sunuldu. Yeni versiyon daha verimli ve hızlı sosyal ağ deneyimi için önemli güncellemeler getirirken, bunların başında Facebook mesajları için ayrı bir mesaj kutusu geliyor.

BlackBerry'nin 6.0 sürüm numaralı yeni işletim sistemiyle gelen yeniliklere göz kırpan Facebook 1.9 uygulaması, evrensel arama özelliği ile donatılırken, kullanıcı ara birimine yönelik geliştirmeler de dikkatlerden kaçmıyor. Facebook v1.9 for BlackBerry'nin belki de en dikkat çekici yeniliği olarak telefonun doğal adres defteriyle entegre olması ve kullanıcıların, listede yer alan arkadaşlarına ait son güncellemeleri doğrudan kontakt listesinden çekebiliyor olması gösterilebilir.

BlackBerry kullanıcılarının Facebook v1.9'u çekebilmek için BlackBerry Beta Zone'a kayıt olmaları gerekiyor.


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DH Misafiri 8 yıl
facebook gırdım zaman the facebook server has returned an unknown eror and ıs not able to ful fill your request (2102) hatası alıyorum yardı olursanız sevınırım..
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emryrgc 9 yıl
Malesef kullanamazsiniz.
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mert6385 9 yıl
ben bis abonesi dğeilim. facebook aplikasyonunu hiç bir şekilde kullanma şansım yok mu?
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