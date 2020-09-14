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    Facebook yeni VR kaskının videosunu yanlışlıkla (!) yayınladı

    Facebook'un yeni kablosuz VR kaskı Oculus Quest 2'nin tanıtım videosunu yanlışlıkla yayınladı. Oculus Quest 2'nin özellikleri ortaya çıktı.
    4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Çevre Birimleri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Facebook yeni VR kaskının videosunu yanlışlıkla (!) yayınladı
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    Oculus firmasını bünyesine katarak VR çalışmalarını sürdüren Facebook, yeni VR kask modeli Oculus Quest 2’nin tanıtım videosunu yanlışlıkla yayınladı. Yayınlanan videoyla beraber Oculus Quest 2’nin neredeyse tüm özellikleri ortaya çıktı.

    Oculus Quest 2, dahili işlemcisi ve grafik birimi sayesinde herhangi bir şekilde PC’ye veya telefona bağlanma derdi olmadan kablosuz kullanım imkanı sunuyor. Qualcomm’un VR ve AR için özel olarak tasarladığı Snapdragon XR2 yonga setinden güç alıyor. Önceki modelde mobil için tasarlanan Snapdragon 835 yonga seti kullanılıyordu. Snapdragon XR2 ile çok daha hızlı çok daha stabil deneyim sunacak.

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    Videoda Quest 2’nin önceki modelden yüzde 50 daha fazla piksele sahip olduğu söyleniyor. Bu da yaklaşık 4K çözünürlüğünde (göz başına yaklaşık 2K) ekrana sahip olduğu anlamına geliyor. 4 GB ve 6 GB RAM seçeneği ile 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçeneğine sahip. Dinamik 3D ses ve kontrolcüler olmadan elle kontrol özelikleri bulunuyor.

    Kontrolcüler yenilenmiş ve daha ergonomik yapıya kavuşmuş. Ayrıca Oculus Link isimli USB-C uçlu kullanarak Quest 2’yi PC’ye takabilir ve PC için geliştirilen VR oyunlarını oynayabilirsiniz.

    VR kaskların en kritik özelliği olan ekran yenileme hızı hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmiyor. 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran kullanılırsa epey rekabetçi olur. 16 Eylül 2020 tarihinde Facebook Connect isimli bir etkinlik düzenlenecek. Oculus Quest 2, muhtemelen bu etkinlikte tanıtılacak.



    https://www.theverge.com/2020/9/14/21435891/oculus-quest-2-leaked-promotional-video-specs-features-qualcomm-xr-2-platform-6gb-ram-4k-display Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 sa.
    kadını ilk görüşte Riley Reid'e benzettim.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa.
    Kesin sızdırılmıştır.Şurda clickbait yapmaktan başka bişey bilmiyorsunuz.Haber başlıklarını özellikle böyle attıgınıza eminim.Sanarsın youtube gibi her tıkta para kazanıyorsun.
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    Mustafa.D.K. (Mustafa Durmaz) 2 sa.
    Gelen geçen yanlışlıkla bişeyler yayınlar oldu.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 4 sa.
    Arkadaşlar Netflix'e ne oldu yaaa? Hiçbir yerden açılmıyor?
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 4 sa. gokhanvai
    Az önce düzeldi arkadaşlar. Server ile alakalı bir durumdu galiba. 45 dakikalık bir bakım olabilir.
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