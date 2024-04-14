Tam Boyutta Gör Bathesda Game Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Fallout 76 için güzel bir haber paylaşıldı. 2018 yılında çıkış yapan aksiyon rol yapma oyunu, tüm platformlarda önümüzdeki haftaya kadar oynaması ücretsiz oldu. Üstelik oyunu beğenenler için tüm seride indirimler mevcut olacak.

Fallout 76 kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu

Kaçıranlar için Fallout 76 inanılmaz bir heyecanla bekleniyordu ancak çıktığı dönemin en büyük hayal kırıklıklarından birisi oldu. Aradan geçen süreçte ise oyunun biraz toparlandığını söyleyebiliriz. Özellikle de Wastelanders isimli genişleme paketiyle birlikte oyun yavaş yavaş gerçek bir Fallout'a benzemeye başladı.

Peki Fallout 76 ücretsiz erişim dönemi hangi tarihlerde başlıyor? Aktarıldığı kadarıyla, PC (Steam) kullanıcıları 19 Nisan'a oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. Ayrıca tüm hafta boyunca yüzde 80 indirimli olarak 4.79 dolara satın alınabilecek. Peki Fallout 76 ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

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Steam uygulamasını açın veya buradan indirin

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Fallout 76 Steam sayfasına gidin.

Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.

İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Fallout 76 sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1/10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-4790 3.6 GHz /AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz.

Bellek: 8 GB RAM.

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 4GB /AMD R9 290X 4GB.

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan.

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Fallout 76 kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu!