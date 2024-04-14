Fallout 76 kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu
Kaçıranlar için Fallout 76 inanılmaz bir heyecanla bekleniyordu ancak çıktığı dönemin en büyük hayal kırıklıklarından birisi oldu. Aradan geçen süreçte ise oyunun biraz toparlandığını söyleyebiliriz. Özellikle de Wastelanders isimli genişleme paketiyle birlikte oyun yavaş yavaş gerçek bir Fallout'a benzemeye başladı.
Peki Fallout 76 ücretsiz erişim dönemi hangi tarihlerde başlıyor? Aktarıldığı kadarıyla, PC (Steam) kullanıcıları 19 Nisan'a oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. Ayrıca tüm hafta boyunca yüzde 80 indirimli olarak 4.79 dolara satın alınabilecek. Peki Fallout 76 ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.
- Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
- Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Fallout 76 Steam sayfasına gidin.
- Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.
- İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.
Fallout 76 sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 8.1/10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i7-4790 3.6 GHz /AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz.
- Bellek: 8 GB RAM.
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 4GB /AMD R9 290X 4GB.
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)