Ubisoft Store'da dev indirim! Far Cry 6, Assassin’s Creed ve daha fazlası

- Ubisoft Store'da Forward Sale kampanyası başladı
- Forward Sale kampanyası kapsamında indirime giren oyunlar
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Ubisoft Store'da Forward Sale kampanyası başladı
Ubisoft Store‘da kısa süre önce başlayan Forward Sale kampanyası kapsamında birçok oyunda yüzde 70'e kadar indirimler sunuluyor. Bunlar arasından Ubisoft'un en büyük yapımlarından Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition, yüzde 70 indirimle 1649 TL'den 494,70 TL'ye düştü. Watch Dogs Legion Gold Edition ise yüzde 80 indirimle 1.169 TL’den 233.80 TL‘ye inerken, Far Cry 6 1.399 TL yerine 419 TL.
Bu yapımlara ek olarak Far Cry serisi, Assasin's Creed serisi ve Ghost Recon dahil olmak üzere birçok oyunda büyük indirimler sunulduğunu da hatırlatalım. Ayrıca ''UBISOFT20'' kupon kodunu kullanarak, ilave yüzde 20 indirim daha kazanabiliyorsunuz. 21 Haziran‘a kadar sürecek Forward Sale kampanyasına dahil olan tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.
Forward Sale kampanyası kapsamında indirime giren oyunlar
- Far Cry 6: 174.75 TL (-75%)
- Far Cry 5: 104.85 TL (-85%)
- Far Cry 3: 57.25 TL (-75%)
- Far Cry 2: 35.70 TL (-70%)
- Far Cry 2: 174.75 TL (-75%)
- Far Cry Primal: 147,25 TL (-75%)
- Far Cry: 35.70 TL (-70%)
- Assassin’s Creed Valhalla: 494,70 TL (-70%)
- Assassin’s Creed Origins: 104,85 TL (-85%)
- Assassin’s Creed Odyssey: 139,80 TL (-80%)
- Assassin’s Creed Revelations: 59.07 TL (-67%)
- Assassin’s Creed: 44.75 TL (-75%)
- Watch Dogs Legion Gold Edition: 233,80 TL (-80%)
- The Crew 2 Special Edition: 69.90 TL (-90%)
- Anno 1800: 174,75 TL (-75%)
- Ghost Recon Breakpoint: 139.80 TL (-80%)
- Ghost Recon Wildlands: 117.80 (-80%)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi