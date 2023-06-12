Ubisoft Store'da dev indirim! Far Cry 6, Assassin’s Creed ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının önde gelen mağazalarından Ubisoft Store’da Forward Sale dönemi başladı. Oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcılar için indirim döneminde kaçırılmaması gereken oyunları bir araya getirdik. Peki listede hangi oyunlar var? İşte kampanyada öne çıkan oyunlar…

Ubisoft Store'da Forward Sale kampanyası başladı

Ubisoft Store‘da kısa süre önce başlayan Forward Sale kampanyası kapsamında birçok oyunda yüzde 70'e kadar indirimler sunuluyor. Bunlar arasından Ubisoft'un en büyük yapımlarından Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition, yüzde 70 indirimle 1649 TL'den 494,70 TL'ye düştü. Watch Dogs Legion Gold Edition ise yüzde 80 indirimle 1.169 TL’den 233.80 TL‘ye inerken, Far Cry 6 1.399 TL yerine 419 TL.

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Bu yapımlara ek olarak Far Cry serisi, Assasin's Creed serisi ve Ghost Recon dahil olmak üzere birçok oyunda büyük indirimler sunulduğunu da hatırlatalım. Ayrıca ''UBISOFT20'' kupon kodunu kullanarak, ilave yüzde 20 indirim daha kazanabiliyorsunuz. 21 Haziran‘a kadar sürecek Forward Sale kampanyasına dahil olan tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.

Forward Sale kampanyası kapsamında indirime giren oyunlar

Far Cry 6: 174.75 TL (-75%)

Far Cry 5: 104.85 TL (-85%)

Far Cry 3: 57.25 TL (-75%)

Far Cry 2: 35.70 TL (-70%)

Far Cry 2: 174.75 TL (-75%)

Far Cry Primal: 147,25 TL (-75%)

Far Cry: 35.70 TL (-70%)

Assassin’s Creed Valhalla: 494,70 TL (-70%)

Assassin’s Creed Origins: 104,85 TL (-85%)

Assassin’s Creed Odyssey: 139,80 TL (-80%)

Assassin’s Creed Revelations: 59.07 TL (-67%)

Assassin’s Creed: 44.75 TL (-75%)

Watch Dogs Legion Gold Edition: 233,80 TL (-80%)

The Crew 2 Special Edition: 69.90 TL (-90%)

Anno 1800: 174,75 TL (-75%)

Ghost Recon Breakpoint: 139.80 TL (-80%)

Ghost Recon Wildlands: 117.80 (-80%)

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