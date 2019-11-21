Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Monero resmi web sitesi hacklendi

    GetMonero.org'un salı günü yaptığı açıklamada, Monero dijital coini resmi web sitesinden cüzdan yazılımı indiren kullanıcıların hack saldırısına uğradığı bildirildi.
    1 gün
    1,6b
    4
    4
    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Monero resmi web sitesi hacklendi
    Tam Boyutta Gör

    Saldırı, pazartesi günü, bir site kullanıcısının siteden indirilen bir kriptografik hashin sayfada listelenen hash ile eşleşmediğini bildirdiğinde ortaya çıktı. Takip eden birkaç saat içinde, kullanıcılar hashlerin eşleşmemesinin bir hatanın sonucu olmadığını keşfetti. Bunun yerine, GetMonero kullanıcılarına kötü amaçlı yazılım bulaştırmak için tasarlanmış bir saldırıydı. Site yetkilileri daha sonra bu bulguyu doğruladı.

    GetMonero yetkilileri, özellikle pazartesi günü UTC saatiyle 02:30 ve 04:30 arasında CLI cüzdanını indirenlere, hashleri kontrol etmelerini şiddetle tavsiye ettikleriyle ilgili bir açıklamada bulundular. Resmi olanlarla eşleşmemesi halinde dosyaları silip tekrar indirmeleri tavsiye edildi.

    Ayrıca Bkz. "Bitcoin madencilik şirketleri, 2020'de dünyanın en büyük madencilik çiftliğini kuruyor"

    Saldırı Linux ve Windows işletim sistemleri için neredeyse aynı sistematikte gerçekleştirildi. Reddit forumunda, Linux üzerinden indirme yapıp Monero coinini kaybettiğini iddia edenler ortaya çıktı. Hatta bir kullanıcı, indirme işleminden 9 saat sonra, tek bir işlemde 7000 dolarlık cüzdanının komple boşaltıldığını belirtti.

    Kullanıcı, ayrıca, kötü amaçlı yazılımın, bilgisayarda kötü niyetli başka eylemler gerçekleştirip gerçekleştirmediğini de bilmediğini söyledi.

    Monero resmi web sitesi hacklendi
    Tam Boyutta Gör

    GetMonero, bu süreçte, sitenin tehlikeye atıldığını veya korsanlığa yol açan güvenlik açıklarının giderildiğini söylemedi. Kullanıcılar önümüzdeki günlerde, bununla ilgili gelebilecek olan açıklamaları yakından takip etmek durumundalar.

    Bu arada, Monero CLI yazılımının orijinalliğini doğrulamak isteyen kullanıcılar, bu linklerden faydalanabilir: Amatör Windows kullanıcıları , Profesyonel Windows, Linux ve macOS kullanıcıları



    https://arstechnica.com/information-technology/2019/11/official-monero-website-is-hacked-to-deliver-currency-stealing-malware/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün
    Metro logosunu kullanırsan hacklenirsin.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 1 gün
    ASDA
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    the_hornet 1 gün
    Logo Metronun logosuna benzemiş?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Telegram'ın kurucusu Pavel Durov: WhatsApp'ı telefonunuzdan silin! 1 gün PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü 1 gün 2si1 | Disney+'a ilk günde 10 milyon abone 1 gün Xiaomi'nin 4.000 mAh pili 17 dakikada dolduran hızlı şarj teknolojisi 2020'de geliyor 1 gün Samsung Galaxy S11 kullanıcıları 60 ve 120 Hz arasında seçim yapabilecek 1 gün Corsair'den Mac çıkarması | iCue Mac OS sürümü yayınlandı 1 gün Volkswagen'den Türkiye açıklaması: “bir harp meydanının yanına temel atmayacağız” 1 gün FCC onayı alan Samsung Galaxy S10 Lite için geri sayım başladı 1 gün EBV ile ilgili yeni mekanizma keşfedildi 1 gün Dijital Hizmet Vergisi Meclis’ten geçti 1 gün Xiaomi en ucuz akıllı bilekliğini tanıttı: Mi Smart Band 3i 1 gün Citroen, Dünya Ralli Şampiyonası'ndan ayrıldığını duyurdu 1 gün Fareler üzerinde yapılan deneylere göre Elektronik sigara ile kanser bağlantılı 1 gün Tesla'nın rakibinden 1,100 beygirlik elektrikli otomobil konsepti: Karma SC2 1 gün Sony AI birimi yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak 1 gün Bu robot farklı | Çiğ köfte de yapıyor 1 gün SpaceX'in Starship Mk1 prototipi basınç testi sırasında patladı! 1 gün Apple, harita servisi için milyarlarca dolar harcadı 1 gün 4 arka kameralı Realme 5s tanıtıldı 1 gün Corsair yeni RGB şeritlerini duyurdu 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Monero resmi web sitesi hacklendi Sonraki Apple'dan iPhone 11 modelleri için denklanşör butonuna sahip şarjlı kılıf 2 gün Apple, Windows için yeni multimedya uygulamaları oluşturacak programcı arıyor 2 gün Intel’in stok sıkıntısı nedeniyle piyasada daha fazla AMD tabanlı notebook yer alacak 2 gün Nvidia mobil GPU’larını Super’le güncellemeye hazırlanıyor 2 gün Titan'ın, ilk küresel jeolojik haritası tamamlandı 2 gün Toyota RAV4 Plug-in Hybrid tanıtıldı: En güçlü, en hızlı ve en verimli RAV4 2 gün 2020 Mini John Cooper Works GP tanıtıldı: En hızlı ve en güçlü Mini 2 gün Beklenen oldu: Joker'in devam filmi geliyor (Güncelleme) 2 gün Huawei Mate X ekran değişimi bir iPhone 11 Pro'ya bedel 2 gün Seat, elektrikli motosiklet konsepti e-Scooter'ı tanıttı 2 gün Qualcomm'un yeni 5G modemi Huawei Balong 5000'in yarısı kadar 2 gün Philips, 43 inçlik ultra geniş monitörünü duyurdu 2 gün Black Friday İndirimleri ile Bilgisayar Toplama Rehberi 2 gün Binance artık TL kabul ediyor 2 gün Samsung ikinci katlanabilir telefonunu tanıttı: Galaxy W20 5G 2 gün Turknet'ten müşterilerin kredi kartı bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin açıklama 2 gün Netflix, yeni 'Vikings' dizisini duyurdu: Valhalla 2 gün 8 kameralı Nokia 10'un özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı 2 gün Bill Gates destekli girişim, güneş enerjisinden rekor seviyede sıcaklık değerleri elde etti 2 gün Asus’tan dayanıklılık odaklı ProArt StudioBook Pro X Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim