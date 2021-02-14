Faz 3 denemeleri yapılan diyabet ilacı kilo kontrolünde etkili olabilir

Gelişen endüstri gıda sektörüne de yansımış ve özellike Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde artan obezite vakalarıyla ilişkili durumda bulunuyor. Şimdi ise bilim insanları diyabet için geliştirilen bir ilacın hastların 3'te 1'inin; beden ağırlıklarının %20'sine yakınını kaybetmelerine neden olduğunu tespit etti.

''Semaglutide'' olarak adlandırılan ve vücutta doğal olarak bulunan GLP-1 adlı hormonun kimyasal yapısını taklit ederek tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan klinik olarak onaylı ilacın hipotalamusta ( beyinde bulunur ) bulunan iştah merkenizini etkileyerek açlık hissiyatını azalttığını ekleyelim.

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İştah

2017 yılında yürütülen çalışmalara ek olarak Faz 3 çalışmalarına başlanan ilaç 16 farklı ülkede 129 farklı bölgede 2.000'inin üzerinde fazla kilolu insan üzerinde 68 haftalık süreç boyunca incelendi ve halihazırda kilo verme programlarına kayıtlı bireyler plasebo kontrollü olarak takip edildi.

Yapılan incelemeler neticesinde plasebo grubunun ortalama olarak 2.6 kg kaybettiği ve vücut kitle endekslerinin ortalama olarak 0.92 azaldığı tespit edilirken semaglutide enjeksiyonu yapılan bireylerin ortalama olarak 15.3 kg kaybettiği ve vücut kitle endekslerinin ortalama olarak 5.54 azaldığı tespit edildi.

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Son olarak semaglutide alan bazı bireylerde mide bulantısı veya diyare gibi geçici yan etkiler görüldüğünü; söz edilen ilacı alan bireylerin 4'te 3'ünden fazlasının vücut ağırlığının %10'undan fazlasını kaybettiğini, 3'te 1'inden fazlasının ise vücut ağırlığının %20'sinden fazlasını kaybettiğini belirtelim.

Yeni endikasyonla ( kullanım gerekçesi ) denenen ilaç faz çalışmalarını başarıyla tamamlayabilirse oldukça etkin ve yüz güldürücü tedavilerin düzenlenmesinde kullanılabilir. Yeni araştırma New England Journal for Medicine adlı dergide yayımlandı.





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