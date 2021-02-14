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    Faz 3 denemeleri yapılan diyabet ilacı kilo kontrolünde etkili olabilir

    Semaglutide olarak adlandırılan ve vücutta bulunan GLP-1 adlı hormonun kimyasal yapısını taklit ederek tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan ilacın kilo kontrolünde kullanılabileceği tespit edildi.
    14 Şubat 2021, 14:30 (3 gün)
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Faz 3 denemeleri yapılan diyabet ilacı kilo kontrolünde etkili olabilir
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    Gelişen endüstri gıda sektörüne de yansımış ve özellike Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde artan obezite vakalarıyla ilişkili durumda bulunuyor. Şimdi ise bilim insanları diyabet için geliştirilen bir ilacın hastların 3'te 1'inin; beden ağırlıklarının %20'sine yakınını kaybetmelerine neden olduğunu tespit etti.

    ''Semaglutide'' olarak adlandırılan ve vücutta doğal olarak bulunan GLP-1 adlı hormonun kimyasal yapısını taklit ederek tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan klinik olarak onaylı ilacın hipotalamusta ( beyinde bulunur ) bulunan iştah merkenizini etkileyerek açlık hissiyatını azalttığını ekleyelim.

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    İştah

    Faz 3 denemeleri yapılan diyabet ilacı kilo kontrolünde etkili olabilir

    2017 yılında yürütülen çalışmalara ek olarak Faz 3 çalışmalarına başlanan ilaç 16 farklı ülkede 129 farklı bölgede 2.000'inin üzerinde fazla kilolu insan üzerinde 68 haftalık süreç boyunca incelendi ve halihazırda kilo verme programlarına kayıtlı bireyler plasebo kontrollü olarak takip edildi.

    Yapılan incelemeler neticesinde plasebo grubunun ortalama olarak 2.6 kg kaybettiği ve vücut kitle endekslerinin ortalama olarak 0.92 azaldığı tespit edilirken semaglutide enjeksiyonu yapılan bireylerin ortalama olarak 15.3 kg kaybettiği ve vücut kitle endekslerinin ortalama olarak 5.54 azaldığı tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Kemik yoğunluğu az olan bireylerde kullanılabilecek implant kaplaması geliştirildi"

    Son olarak semaglutide alan bazı bireylerde mide bulantısı veya diyare gibi geçici yan etkiler görüldüğünü; söz edilen ilacı alan bireylerin 4'te 3'ünden fazlasının vücut ağırlığının %10'undan fazlasını kaybettiğini, 3'te 1'inden fazlasının ise vücut ağırlığının %20'sinden fazlasını kaybettiğini belirtelim.

    Yeni endikasyonla ( kullanım gerekçesi ) denenen ilaç faz çalışmalarını başarıyla tamamlayabilirse oldukça etkin ve yüz güldürücü tedavilerin düzenlenmesinde kullanılabilir. Yeni araştırma New England Journal for Medicine adlı dergide yayımlandı.


     



    Kaynakça https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2032183?query=featured_home https://www.ucl.ac.uk/news/2021/feb/game-changer-drug-treating-obesity-cuts-body-weight-20 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sendemail (umit erdem) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tip 2 diyabet hastasıyım , bu tür haberler o denli hayati ki tarif edemem.

    Kıymetli editörüm Var ol !!!! Araştırmış ,emek vermiş ,ilgili kaynaktan bulup bizleri nasiplendirmişsin !
    Allah razı olsun.

    Saygı ve sevgilerimle ,Esenlikler dilerim.

    Not: Genç arkadaşlar , lütfen yediğinize içtiğinize dikkat edin , kurumlardan ,devletten ,işletmelerden güvenli ve sağlıklı gıda talep edin.

    Şeker hastalığı sürünerek yaşamak demek ,
    Tip 2 diyabet hastasıyım , bu tür haberler o denli hayati ki tarif edemem. Kıymetli editörüm Var ol !!!! Araştırmış ,emek vermiş ,ilgili kaynaktan bulup ...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    WaylandIZMIR 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yakında şöyle bir haber çıkar. XX ilacın kansere neden olduğu tespit edildi.
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    J justbejust 3 gün ( Mesaj Silindi )
    güzel haber için teşekkürler
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    sendemail (umit erdem) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tip 2 diyabet hastasıyım , bu tür haberler o denli hayati ki tarif edemem.

    Kıymetli editörüm Var ol !!!! Araştırmış ,emek vermiş ,ilgili kaynaktan bulup bizleri nasiplendirmişsin !
    Allah razı olsun.

    Saygı ve sevgilerimle ,Esenlikler dilerim.

    Not: Genç arkadaşlar , lütfen yediğinize içtiğinize dikkat edin , kurumlardan ,devletten ,işletmelerden güvenli ve sağlıklı gıda talep edin.

    Şeker hastalığı sürünerek yaşamak demek ,
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    S SigismundScholomoFreud 3 gün ( Mesaj Silindi ) sendemail
    Güzel yorumlarınız için ben teşekkür ederim.
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    deathless73 (Bülent ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) sendemail
    hocam senin ki normal kontrol altında mı şu an??ben tansiyon şeker sebebi ile 4 yıl önce beyin kanaması geçirdim ve o günden beri ilaç kullanıyorum tip 2 teşhisi ile...ölçümlerim açlık 90 -130 tokluk 180-230 arası genellikle..
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