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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Federal Havacılık Dairesi, havalimanlarında dron tespit sistemi testlerine başlayacak

    Fedaral Havacılık Dairesi, havalimanı bölgelerine izinsiz giren dronların tespitine yönelik bir çalışma başlatacak. Çalışmada, dron tespit sistemlerinin oluşturabileceği riskler de incelenecek.
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    havacılık
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    Gökhan G.
    Editör
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    Federal Havacılık Dairesi, havalimanlarında dron tespit sistemi testlerine başlayacak
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    Fedaral Havacılık Dairesi, havaalanı bölgelerine izinsiz olarak giren ve yolcu uçakları için ciddi tehlike oluşturan dronların tespit edilmesi ve gerektiğinde engellenmesi için en az 10 farklı teknolojiyi test edeceğini duyurdu. Bu yıl başlaması planlanan denemeler, kurumun Havalimanlarında İnsansız Uçuş Sistemlerinin Tespiti ve Risklerin Azaltılması Araştırma Programı altında yürütülecek.

    Dron tespit sistemleri de risk potansiyeli taşıyor

    Kurum için ilk olmayan bu çalışmanın ilk denemesi ise New Jersey’de bulunan Atlantic City Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki William J. Hughes Teknik Kurumu’nda gerçekleştirilecek. Sayıları sürekli artan dron ve benzeri araçlar, havalimanları için risk oluştururken bunları tespit eden sistemler de söz konusu bölgelerdeki faaliyetlerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesinde engel çıkarabiliyor. FAA, yapacağı denemeleri her iki açıdan da tartarak devam ettirecek.

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    Federal Havacılık Dairesi, havalimanlarında dron tespit sistemi testlerine başlayacak
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    Geçtiğimiz günlerde ise Federal Havacılık Dairesi, Adalet Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve Federal İletişim Komisyonu uzmanlarından oluşan bir ekip, dron tespit sistemlerinin havalimanı bölgeleri gibi yerlerde kullanılmasına yönelik bir rehber hazırlamıştı. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlere yönelik hazırlanan rehberde şu ifadeler kullanılmıştı:

    Hava sahamızı meşgul eden ve sayıları hızla artan dronlara karşılık geliştiren dron tespit sistemleri rakamlarında da ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Söz konusu sistemler, ilgili yasal mevzutlara tam oturtulmadan satılabildiği için bu tavsiye raporunun hazırlanarak mevcut yasal hususlarla ilgili bir taslak çizilmesi uygun görülmüştür. Bu sayede ilgili endüstrinin sorumluluk bilinci güderek ve halk sağlını düşünerek hareket edeceği değerlendirilmektedir.

    Ayrıca Bkz. "Kanadalı Avidrone, iki başlı dron tasarımı ile rakiplerinden ayrılmaya çalışıyor"

    Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere yetkili kurumlar, “kaş yaparken göz çıkarmak istemiyor”. Risk oluşturan dronları havalimanlarından uzak tutmak adına kullanılan teknolojilerin de aslında potansiyel riskler barındırdığını unutmamak her gün binlerce insanın taşındığı havalimanları için oldukça önemli görünüyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    MertDrx (Mert L.) 1 gün
    Niye bu kadar dert ediyorlar anlamıyorum. Uzaktan kumandalı araçların 2.4 ve 5 GHz bandında hangi aralıklarda oldukları zaten belli bir konu. Buna göre üretiliyorlar. O frekansları engelle bitsin gitsin direk yere çakılırlar.
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    MertDrx (Mert L.) 1 gün MertDrx
    Çakılmaz gps var diyen olursa da daha fazla ilerleyip hava sahasına giremez veya geri döner.
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