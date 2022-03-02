Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yanan Felicity Ace gemisi kurtarılamadı: 4.000 lüks otomobil soğuk sulara gömüldü

    İçinde Volkswagen, Porsche, Audi ve Bentley de dahil olmak üzere çok sayıda lüks otomobilin bulunduğı Felicity Ace gemisi Atlantik Okyanusu'nda battı. Yanan gemi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    Oy Ver

    Felicity Ace gemisi 4.000 lüks otomobille birlikte battı
    Tam Boyutta Gör

    Volkswagen Grubu'na ait 4.000 lüks otomobilin yüklü olduğu Felicity Ace isimli kargo gemisi Atlantik Okyanusu'nda battı. Dev kuru yük gemisi 16 Şubat tarihinde Portekiz'in Azor Adaları yakınlarında alev almış ve 22 kişilik mürettebat ekibi cankurtaran botlarıyla tahliye edilmişti.

    Yanan Felicity Ace gemisi iki hafta sonra Azor Adaları'ndan yaklaşık 400 km uzakta battı. Kurtarma ekiplerinin Panama bandıralı 200 metre uzunluğundaki gemiyi kontrol altına alma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Felicity Ace taşıdığı lüks otomobillerle birlikte okyanusun soğuk sularına gömüldü.

    Felicity Ace gemisi 4.000 lüks otomobille birlikte battı
    Tam Boyutta Gör

    Yangına lityum iyon piller mi neden oldu?

    Bloomberg'in haberine göre gemideki yangın bir haftadan fazla sürdü. Felicity Ace'de Lamborghini Huracan, Aventador ve Urus; Volkswagen Golf R, Golf GTI, Arteon ve ID.4 ile birlikte Porsche, Bentley ve Audi markalarına ait 4.000 otomobil bulunuyordu. Batan araçların toplam değerinin 401 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

    Yangının çıkış nedeni henüz kesin olarak belirlenemedi. Ancak bu konuda bazı iddialar var. Gemide yüklü yüzlerce elektrikli araçtan birinin bataryasının kendiliğinden alev aldığı söyleniyor. Lityum iyon pillerin söndürülmesinde su etkili bir çözüm olmadığı için yangının yayılmasını durdurmak mümkün olmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G8H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    KOJIRO-SHURIKEN
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız