Yanan Felicity Ace gemisi kurtarılamadı: 4.000 lüks otomobil soğuk sulara gömüldü

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Volkswagen Grubu'na ait 4.000 lüks otomobilin yüklü olduğu Felicity Ace isimli kargo gemisi Atlantik Okyanusu'nda battı. Dev kuru yük gemisi 16 Şubat tarihinde Portekiz'in Azor Adaları yakınlarında alev almış ve 22 kişilik mürettebat ekibi cankurtaran botlarıyla tahliye edilmişti.

Volkswagen ve Porsche yüklü kargo gemisi okyanusta alev aldı 1 hf. önce eklendi

Yanan Felicity Ace gemisi iki hafta sonra Azor Adaları'ndan yaklaşık 400 km uzakta battı. Kurtarma ekiplerinin Panama bandıralı 200 metre uzunluğundaki gemiyi kontrol altına alma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Felicity Ace taşıdığı lüks otomobillerle birlikte okyanusun soğuk sularına gömüldü.

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Yangına lityum iyon piller mi neden oldu?

Bloomberg'in haberine göre gemideki yangın bir haftadan fazla sürdü. Felicity Ace'de Lamborghini Huracan, Aventador ve Urus; Volkswagen Golf R, Golf GTI, Arteon ve ID.4 ile birlikte Porsche, Bentley ve Audi markalarına ait 4.000 otomobil bulunuyordu. Batan araçların toplam değerinin 401 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Yangının çıkış nedeni henüz kesin olarak belirlenemedi. Ancak bu konuda bazı iddialar var. Gemide yüklü yüzlerce elektrikli araçtan birinin bataryasının kendiliğinden alev aldığı söyleniyor. Lityum iyon pillerin söndürülmesinde su etkili bir çözüm olmadığı için yangının yayılmasını durdurmak mümkün olmadı.

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Felicity Ace gemisi 4.000 lüks otomobille birlikte battı