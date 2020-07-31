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    FEN 1 gen inhibisyonu kanser tedavilerinde kullanılabilir

    Araştırmacılar kadınlarda meme ve over kanseri patogenezinde, erkeklerde ise yine meme ve prostat kanseri patogenezinde etkili olan BRCA1 ve BRCA2 genleri üzerine yoğunlaştı.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    ‘’Synhetic lethality’’ veya Türkçe adıyla sentetik ölümcüllük adı verilen fenomen normalde hücreye herhangi bir zarar vermeyen genetik mutasyonların, genler eşlendiğinde veya çiftlendiğinde, hücre için ölümcül duruma gelmesi olarak belirtiliyor. Bilim insanları ise bahsi geçen durumu sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanser hücrelerini hedef alacak şekilde düzenlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

    Saccharomyces cerevisiae

    FEN 1 gen inhibisyonu kanser tedavilerinde kullanılabilir
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    Araştırmacılar kadınlarda meme ve over kanseri patogenezinde, erkeklerde ise yine meme ve prostat kanseri patogenezinde etkili olan BRCA1 ve BRCA2 genleri üzerine yoğunlaştı.

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    Araştırmacılar Saccharomyces cerevisiae adı verilen bir tür maya üzerinde çalışmalarını sürdürdü ve Flap Endonuclease 1 ( FEN 1 ) adı verilen enzimin DNA replikasyonunda ve tamirinde anahtar rol oynadığını tespit etti. Bahsi geçen enzim insan hücre kültürlerinde bloke edildiğinde veya haraplandığında BRCA1 ve BRCA2 genleri mutasyona uğramış hücre dizilerinin öldüğü tespit edildi. Ayrıca sağlıklı hücrelerin de ilgili enzim blokajında iyileştiği gözlendi.

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    Yeni araştırma insan hücreleri içieren farelerde de denendi ve yapılan çalışmalarda hayvanlarda tümör gelişiminin azaldığı tespit edildi. Araştırmacılar FEN 1 inhibitörlerinin gelecekteki kanser tedavileri için yüksek potansiyel barındırdığını düşünüyor.

    Yeni araştırma Proceedings of the National Academy of Science adlı dergide yayımlandı.



    https://www.pnas.org/content/early/2020/07/22/2009237117 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    splendore (m a) 1 gün
    İnsan deneylerinde başarılı olursa gerçekten büyük bir buluş
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