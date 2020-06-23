Fenerbahçe kripto para hazırlığında

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Socios ile birlikte futbol kulüplerinin kendine özgü kirpto para birimleri popülerleşmeye başladı. Türkiye'de ilk kez Galatasaray, Socios çatısı altında kendi kripto parasını kullanıma sundu. Dünyada pek çok kulüp farklı çatılar altında kripto para çıkarıyor. Şimdi de Fenerbahçe kendi kripto parasını çıkarmak için hazırlıklara başladı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erol Bilecik, kulübün dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kulüp içerisinde kripto para ve yapay zeka uygulamaları konuşulmaya başlandı. Henüz fikir aşamasındaki bu projeler bir şekle büründüğünde duyurular yapılacak.

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Bilecik kripto para çalışmalarıyla ilgili olarak, "“Henüz bunlar konuşma aşamasında ama benim çok inandığım konulardan bir tanesi, kulüplerin kendi kripto paralarını, yani coin’lerini de çıkarmaları gerekir. İyi bir hazırlığımız var. Çok da mahir arkadaşlarım var yapı içerisinde. Ben de keyifle onlara deneyimlerimi aktarma anlamında destek oluyorum ve birlikte çalışıyoruz.” dedi.

Fenerbahçe'nin kripto parasını Socios benzeri çatılar altında mı çıkaracağı yoksa yeni bir platforma mı dahil olacağı bilinmiyor. Socios, taraftara gelir sunmuyor ancak oyunlaştırılmış deneyim sunuyor. Taraftarlar biriktirdikleri veya satın aldıkları coinler ile kulübün ödüllü yarışmalarına katılabiliyor, maçların açılış marşını seçmek için oy kullanabiliyor, kulübün alacağı bazı kararlarda ankete katılarak söz sahibi olabiliyor. Pokemon Go oyununa benzer şekilde harita üzerinde belirli noktalara giderek ücretriz olarak taraftar tokeni toplanabiliyor.

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