Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fenerbahçe kripto para hazırlığında

    Fenerbahçe yönetiminden yapılan açıklamada kulübün kendi kripto para birimini çıkarmak için çalışmalara başladığı bilgisi paylaşıldı.
    1 sa.
    372
    38
    2
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Fenerbahçe kripto para hazırlığında
    Tam Boyutta Gör

    Socios ile birlikte futbol kulüplerinin kendine özgü kirpto para birimleri popülerleşmeye başladı. Türkiye'de ilk kez Galatasaray, Socios çatısı altında kendi kripto parasını kullanıma sundu. Dünyada pek çok kulüp farklı çatılar altında kripto para çıkarıyor. Şimdi de Fenerbahçe kendi kripto parasını çıkarmak için hazırlıklara başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Süper Lig maçları dijital seyirci sesiyle başladı

    Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erol Bilecik, kulübün dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kulüp içerisinde kripto para ve yapay zeka uygulamaları konuşulmaya başlandı. Henüz fikir aşamasındaki bu projeler bir şekle büründüğünde duyurular yapılacak.

    Ayrıca Bkz. "Galatasaray jetonu işleme başladı, fiyatı üçe katlandı"

    Bilecik kripto para çalışmalarıyla ilgili olarak, "“Henüz bunlar konuşma aşamasında ama benim çok inandığım konulardan bir tanesi, kulüplerin kendi kripto paralarını, yani coin’lerini de çıkarmaları gerekir. İyi bir hazırlığımız var. Çok da mahir arkadaşlarım var yapı içerisinde. Ben de keyifle onlara deneyimlerimi aktarma anlamında destek oluyorum ve birlikte çalışıyoruz.” dedi.

    Fenerbahçe'nin kripto parasını Socios benzeri çatılar altında mı çıkaracağı yoksa yeni bir platforma mı dahil olacağı bilinmiyor. Socios, taraftara gelir sunmuyor ancak oyunlaştırılmış deneyim sunuyor. Taraftarlar biriktirdikleri veya satın aldıkları coinler ile kulübün ödüllü yarışmalarına katılabiliyor, maçların açılış marşını seçmek için oy kullanabiliyor, kulübün alacağı bazı kararlarda ankete katılarak söz sahibi olabiliyor. Pokemon Go oyununa benzer şekilde harita üzerinde belirli noktalara giderek ücretriz olarak taraftar tokeni toplanabiliyor.



    https://uzmancoin.com/fenerbahce-kripto-para/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    doom3333 (erdogan uzunoglu) 1 dk.
    Sayın Koç önce futbol takımına baksın, Çizgili Bayrağıda var. Ayrılıkçı işleri bıraksın. Bu işler Sakat .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    xamaximax (Hasan ) 15 dk.
    bir fenerbahce cumhuriyeti derler ayrı devlet gibi bi para çıkartırlar devlet gibi derdi ne fenerin
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kalavar (Orkun orkun) 2 dk. xamaximax
    YORUMA BAK ÇAY DEMLE. gs cıkarınca bısı yok Fener cıkarınca huaaaaaaa
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 31 dk. iOS 14 önemli kamera iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Fenerbahçe kripto para hazırlığında Sonraki Batman rolüne Michael Keaton sürprizi 2 sa. Sınırları zorluyor | Asus'un en çılgın bilgisayarı Zephyrus GX550 2 sa. Apple iPhone ağını kullanarak kayıp cihazları bulacak 3 sa. Şok haber: Microsoft Mixer yayın platformu kapanıyor 3 sa. iOS 14 ile gelen sürpriz özellik: iPhone'un arkasına dokunarak önceden atanan kısayolları çalıştırabilme 5 sa. Hangi Mac bilgisayarlar macOS Big Sur 11 güncellemesi alacak? 10 sa. watchOS 7 duyuruldu! Virüslere karşı el yıkama takibi, uyku takibi, yeni saat kadranları ve daha fazlası 12 sa. iOS 14, iPadOS 14 ve macOS Big Sur 11 yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları [İndir] 13 sa. TvOS 14 duyuruldu 13 sa. Ay'ın Dünya üzerindeki gölgesi uzaydan görüntülendi: İşte müthiş fotoğraflar 14 sa. ARM işlemcili Mac Mini karşınızda 14 sa. iOS 14'ün ilk betası yayınlandı! Geliştirici hesabı olmadan iOS 14 Developer Beta nasıl indirilir? 14 sa. Microsoft xCloud sunucularına AMD damgası 14 sa. iPadOS 14 güncellemesi alacak iPad modelleri belli oldu 15 sa. ASUS ProArt PA32UCX-PK monitör uçuk fiyatıyla satışta 15 sa. Apple tarihinde bir devrim: ARM tabanlı Mac bilgisayarlar geliyor! 15 sa. MacOS Big Sur tanıtıldı: İşte detaylar! 15 sa. Merakla beklenen 'Vakıf' (Foundation) dizisinden ilk fragman yayınlandı 16 sa. Biyofilm tabakası içerisinde ağ yapısı keşfedildi 16 sa. Apple açıkladı: İşte iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi