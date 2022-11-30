Ferrari Purosangue ortalığı karıştırdı: Kuyruk iki yıla uzayınca sipariş alımı durduruldu

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Ferrari, Eylül ayının ortalarında Purosangue (İtalyanca'da safkan) ile crossover segmentine giriş yapmıştı. İtalyan şirketin V12 motora sahip ilk SUV modeli bir anda pazarın gözdesi haline gelirken deyim yerindeyse "yok satmaya" başladı.

Ferrari'nin ilk SUV modeli Purosangue'nin tasarımı ve özellikleri 2 ay önce eklendi

Sipariş sürecinin başlamasından sadece birkaç gün sonra pazarlama müdürü Enrico Galliera, müşteri akını nedeniyle satışların askıya alınabileceğini söylemişti ve öyle de oldu. Henüz üretime bile girmeyen otomobil için iki yıllık bir bekleme listesi oluştu.

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Sınırlı sayıda üretilecek

Ferrari, rakiplerinin aksine Purosangue'nin özel imajını korumak için sınırlı sayıda üretileceğini duyurdu. Yönetim kesin rakam vermedi ancak aracın, markanın toplam satışların yüzde 20'sinden fazlasını oluşturmayacağı belirtildi.

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Sonuç olarak, Ferrari lansmandan bu yana sadece iki buçuk ay içinde önümüzdeki iki yıl için sipariş toplamayı başardı. Otomobilin fiyat etiketi 400 bin dolar civarında. Purosangue'nin üretiminin bu yıl bitmeden başlaması ve müşterilere ilk teslimatların 2023'ün ikinci çeyreğinde yapılması bekleniyor.

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Ferrari Purosangue kuyruğu 2 yıla uzayınca siparişler durduruldu