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    Ferrari Purosangue ortalığı karıştırdı: Kuyruk iki yıla uzayınca sipariş alımı durduruldu

    Ferrari'nin henüz üretime bile girmeyen SUV modeli büyük ilgi görüyor. Ferrari Purosangue için iki yıllık bir bekleme listesi oluşunca İtalyan marka siparişleri askıya aldı.
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    Ferrari Purosangue kuyruğu 2 yıla uzayınca siparişler durduruldu Tam Boyutta Gör

    Ferrari, Eylül ayının ortalarında Purosangue (İtalyanca'da safkan) ile crossover segmentine giriş yapmıştı. İtalyan şirketin V12 motora sahip ilk SUV modeli bir anda pazarın gözdesi haline gelirken deyim yerindeyse "yok satmaya" başladı.

    Sipariş sürecinin başlamasından sadece birkaç gün sonra pazarlama müdürü Enrico Galliera, müşteri akını nedeniyle satışların askıya alınabileceğini söylemişti ve öyle de oldu. Henüz üretime bile girmeyen otomobil için iki yıllık bir bekleme listesi oluştu.

    Ferrari Purosangue kuyruğu 2 yıla uzayınca siparişler durduruldu Tam Boyutta Gör

    Sınırlı sayıda üretilecek

    Ferrari, rakiplerinin aksine Purosangue'nin özel imajını korumak için sınırlı sayıda üretileceğini duyurdu. Yönetim kesin rakam vermedi ancak aracın, markanın toplam satışların yüzde 20'sinden fazlasını oluşturmayacağı belirtildi.

    Ferrari Purosangue kuyruğu 2 yıla uzayınca siparişler durduruldu Tam Boyutta Gör

    Sonuç olarak, Ferrari lansmandan bu yana sadece iki buçuk ay içinde önümüzdeki iki yıl için sipariş toplamayı başardı. Otomobilin fiyat etiketi 400 bin dolar civarında. Purosangue'nin üretiminin bu yıl bitmeden başlaması ve müşterilere ilk teslimatların 2023'ün ikinci çeyreğinde yapılması bekleniyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    Mohi 7 saat önce

    maaşallah

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    gun 14 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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