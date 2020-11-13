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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ferrari SF90 Stradale'in üstü açılabilir versiyonu karşınızda: SF90 Spider

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan SF90 Stradale'in üstü açılabilir hardtop versiyonu olarak karşımıza çıkan SF90 Spider, 1000 beygirlik plug-in hybrid sistemi ve tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.
    13 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ferrari SF90 Stradale'in üstü açılabilir versiyonu karşınızda: SF90 Spider
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    Ferrari, geçtiğimiz yıl tanıttığı ilk plug-in hybrid süper otomobili SF90 Stradale'in üstü açılabilir versiyonunu tanıttı. Dijital ortamda düzenlenen özel bir etkinlikte örtüsü kaldırılan yeni Ferrari SF90 Spider, 1000 beygir güçle geldi.

    Yeni Ferrari SF90 Spider'in kaputu altında coupe formlu kardeşiyle aynı sistem kullanılmış. Bu da demek oluyor ki 780 beygirlik çift turbo V8 ünite ve toplamda 220 beygir güç üreten üç elektrik motoru kombinasyonundan söz ediyoruz.

    Söz konusu sistem yeni SF90 Spider'a toplamda 1000 beygir güç ve 900 Nm tork sağlıyor. 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman vasıtasıyla dört tekerleğe birden aktarılan bu güç ve tork sayesinde SF90 Spider, 0-100 km/s hızlanmasını 2.5 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 7 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızı ise 340 km/s olarak açıklandı.

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    Elektrikli açılabilir tavan mekanizması için gereken güncellemeler nedeniyle SF90 Spider'ın ağırlığı sabit tavanlı kardeşine göre daha fazla. Stradale'in ağırlığı 1570 kilogram olarak açıklanmıştı. SF90 Spider ise 1670 kilogram ağırlığa sahip. Stradale'in tanıtımında söz konusu ağırlığın 270 kilogramının hibrit sisteme ait olduğu belirtilmişti.

    Ferrari SF90 Stradale'in üstü açılabilir versiyonu karşınızda: SF90 Spider
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    Assetto Fiorano paketiyle gelen renk

    Ferrari'nin daha önceki modellerinde de karşımıza çıkan hardtop mekanizmasında da iyileştirmeler yapılmış. Örneğin tavan katlandığında artık sadece 100 litre alan kaplıyor. Ayrıca alüminyum yapı sayesinde diğer benzer sistemlere kıyasla 40 kg gibi bir hafifleme sağlanmış. Elektrikli ayarlanabilir arka camla gelen sistemin açılma veya kapanma işlemi 14 saniye sürüyor.

    Yeni Ferrari SF90 Spider'ın kokpit bölümü Stradale'dekine kıyasla biraz daha öne çekilmiş. Ayrıca tavan da 20 mm alçaltılmış, bu sayede ön cam daha yatık hale getirilmiş. SF90 Spider'ın iç mekanı kardeşiyle aynı. 16 inçlik kavisli dijital gösterge ekranı, head-up display, dokunmaya duyarlı kontrollerle dolu bir direksiyon simidi ve konsol tasarımında bir değişiklik bulunmuyor.

    Ferrari SF90 Spider'da opsiyonel olarak sunulan Assetto Fiorano paketi de bulunuyor. Bu paket içerisinde pist sürüşü için optimize edilmiş Multimatic amortisörler, karbon fiber arka spoyler ve Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler bulunuyor. Ayrıca artırılan karbon fiber ve titanyum kullanımı sayesinde araçta 21 kilogramlık bir kilo kaybı yaşanıyor.



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel Olmuş :)
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    YaKuBuX (Metin Yakubu) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Teknoloji olarak çok üstün bir araçtır muhtemelen.Çok anlamam fakat görüntü olarak cikletten çıkmışcasına duruşu beni benden alıyor.
    Porsche <33üçççüçç...
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    WienerWald (AD ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Corvette-Lambo-Ferro kırması olmuş
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    19can84 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    ferrarinin 70'lerde de muscle car veya rover tipli modelleri var.

    bizim bu kötü tasarımları yadırgamamız aslında 90 sonunda başkayan 355--360, 430, 550-612-599 ve f12 gibi modelleri görmüş olmuş olmamızdan kaynaklanıyor.
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    Flcnr ( Öztürk) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Teşekkürler, tam da masaüstü için yeni duvar kağıtları arıyordum..
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    th9 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    üstü açık arabaları güzel değil bence
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ferrari F40 ve F50 benim en sevdiğim modelleridir.
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    cocainbar (Cocain bar) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu arabaysa bizimki ne? bizimki arabaysa bu ne?
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    ali_0017 (Can Aldemir) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    ferrarinin tasarım dili çok değişti. son modeller hiç klasik ferrariler gibi değil.
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