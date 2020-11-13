Ferrari SF90 Stradale'in üstü açılabilir versiyonu karşınızda: SF90 Spider

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Ferrari, geçtiğimiz yıl tanıttığı ilk plug-in hybrid süper otomobili SF90 Stradale'in üstü açılabilir versiyonunu tanıttı. Dijital ortamda düzenlenen özel bir etkinlikte örtüsü kaldırılan yeni Ferrari SF90 Spider, 1000 beygir güçle geldi.

Yeni Ferrari SF90 Spider'in kaputu altında coupe formlu kardeşiyle aynı sistem kullanılmış. Bu da demek oluyor ki 780 beygirlik çift turbo V8 ünite ve toplamda 220 beygir güç üreten üç elektrik motoru kombinasyonundan söz ediyoruz.

Söz konusu sistem yeni SF90 Spider'a toplamda 1000 beygir güç ve 900 Nm tork sağlıyor. 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman vasıtasıyla dört tekerleğe birden aktarılan bu güç ve tork sayesinde SF90 Spider, 0-100 km/s hızlanmasını 2.5 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 7 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızı ise 340 km/s olarak açıklandı.

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Elektrikli açılabilir tavan mekanizması için gereken güncellemeler nedeniyle SF90 Spider'ın ağırlığı sabit tavanlı kardeşine göre daha fazla. Stradale'in ağırlığı 1570 kilogram olarak açıklanmıştı. SF90 Spider ise 1670 kilogram ağırlığa sahip. Stradale'in tanıtımında söz konusu ağırlığın 270 kilogramının hibrit sisteme ait olduğu belirtilmişti.

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Assetto Fiorano paketiyle gelen renk

Ferrari'nin daha önceki modellerinde de karşımıza çıkan hardtop mekanizmasında da iyileştirmeler yapılmış. Örneğin tavan katlandığında artık sadece 100 litre alan kaplıyor. Ayrıca alüminyum yapı sayesinde diğer benzer sistemlere kıyasla 40 kg gibi bir hafifleme sağlanmış. Elektrikli ayarlanabilir arka camla gelen sistemin açılma veya kapanma işlemi 14 saniye sürüyor.

Yeni Ferrari SF90 Spider'ın kokpit bölümü Stradale'dekine kıyasla biraz daha öne çekilmiş. Ayrıca tavan da 20 mm alçaltılmış, bu sayede ön cam daha yatık hale getirilmiş. SF90 Spider'ın iç mekanı kardeşiyle aynı. 16 inçlik kavisli dijital gösterge ekranı, head-up display, dokunmaya duyarlı kontrollerle dolu bir direksiyon simidi ve konsol tasarımında bir değişiklik bulunmuyor.

Ferrari SF90 Spider'da opsiyonel olarak sunulan Assetto Fiorano paketi de bulunuyor. Bu paket içerisinde pist sürüşü için optimize edilmiş Multimatic amortisörler, karbon fiber arka spoyler ve Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler bulunuyor. Ayrıca artırılan karbon fiber ve titanyum kullanımı sayesinde araçta 21 kilogramlık bir kilo kaybı yaşanıyor.

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