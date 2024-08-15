Satışlarda Ferrari'nin bile gerisinde kalan Citroen, Avustralya pazarından ayrılıyor

100 yılı aşkın süredir Avustralya'da faaliyet gösteren Citroen'in ülkedeki ürün gamı C3 (bir önceki nesil), C4, C5 Aircross ve C5 X modellerinden oluşuyor. Şirketin yıllık satışları 2007 yılında 3803 adet seviyesindeyken 2021 yılında 175 adede kadar düştü ve şimdiye kadar bir iyileşme belirtisi göstermedi.
Citroen, 2024'ün ilk yarısında ise sadece 87 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Ülkenin önemli otomotiv haber kaynaklarından CarExpert'in haberine göre Fransız marka, 2024'ün ilk yarısında Maserati (200 adet), Ferrari (113 adet), Lotus (102 adet) ve Bentley (102 adet) gibi markaların bile gölgesinde kaldı.
Citroen Avustralya Genel Müdürü David Owen, "Citroen'in Avustralya pazarındaki zengin tarihini kabul ediyor ve kutluyoruz ancak geleceğe bakmalı ve yerel pazarın hızla değişen müşteri taleplerini göz önünde bulundurmalıyız" dedi ve pazardan çıkma kararının tüketici tercihleri ve gereksinimleri dikkate alınarak verildiğini söyledi.
Owen, "Avustralya'da birçok Citroen hala yollarda ve olmaya devam edecek. Biz de tutkulu Citroen Avustralya ekibimiz ile onların araç bakım ihtiyaçlarını desteklemeye kararlıyız" diyerek sözlerini tamamladı.Kaynakça https://www.citroen.com.au/about-citroen/news/citroen-announcement.html https://www.carexpert.com.au/car-news/citroen-leaving-australia-after-more-than-100-years-importer-focusing-on-peugeot Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.