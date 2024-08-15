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    Satışlarda Ferrari'nin bile gerisinde kalan Citroen, Avustralya pazarından ayrılıyor

    Satışları yıllardan beri iyileşme emaresi göstermeyen Fransız üretici 2024'ün ilk yarısında 87 adet otomobil sattı. Buna karşın Ferrari ise söz konusu dönemde 113 adet satış gerçekleştirdi.
    Ferrari'ye bile yenilen Citroen, Avustralya pazarından ayrılıyor Tam Boyutta Gör
    Citroen, 1 Kasım 2024 itibarıyla Avustralya'da tüm yeni model siparişlerini durduracağını açıkladı. Ülkedeki en eski otomotiv markalarından biri olan Citroen'in satışları durdurma kararının arkasında ise talebin çok düşük olması yatıyor.

    100 yılı aşkın süredir Avustralya'da faaliyet gösteren Citroen'in ülkedeki ürün gamı C3 (bir önceki nesil), C4, C5 Aircross ve C5 X modellerinden oluşuyor. Şirketin yıllık satışları 2007 yılında 3803 adet seviyesindeyken 2021 yılında 175 adede kadar düştü ve şimdiye kadar bir iyileşme belirtisi göstermedi.

    Citroen, 2024'ün ilk yarısında ise sadece 87 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Ülkenin önemli otomotiv haber kaynaklarından CarExpert'in haberine göre Fransız marka, 2024'ün ilk yarısında Maserati (200 adet), Ferrari (113 adet), Lotus (102 adet) ve Bentley (102 adet) gibi markaların bile gölgesinde kaldı.

    Citroen Avustralya Genel Müdürü David Owen, "Citroen'in Avustralya pazarındaki zengin tarihini kabul ediyor ve kutluyoruz ancak geleceğe bakmalı ve yerel pazarın hızla değişen müşteri taleplerini göz önünde bulundurmalıyız" dedi ve pazardan çıkma kararının tüketici tercihleri ve gereksinimleri dikkate alınarak verildiğini söyledi.

    Owen, "Avustralya'da birçok Citroen hala yollarda ve olmaya devam edecek. Biz de tutkulu Citroen Avustralya ekibimiz ile onların araç bakım ihtiyaçlarını desteklemeye kararlıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

    Kaynakça https://www.citroen.com.au/about-citroen/news/citroen-announcement.html https://www.carexpert.com.au/car-news/citroen-leaving-australia-after-more-than-100-years-importer-focusing-on-peugeot
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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