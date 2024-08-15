Satışlarda Ferrari'nin bile gerisinde kalan Citroen, Avustralya pazarından ayrılıyor

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Tam Boyutta Gör Citroen, 1 Kasım 2024 itibarıyla Avustralya'da tüm yeni model siparişlerini durduracağını açıkladı. Ülkedeki en eski otomotiv markalarından biri olan Citroen'in satışları durdurma kararının arkasında ise talebin çok düşük olması yatıyor.

100 yılı aşkın süredir Avustralya'da faaliyet gösteren Citroen'in ülkedeki ürün gamı C3 (bir önceki nesil), C4, C5 Aircross ve C5 X modellerinden oluşuyor. Şirketin yıllık satışları 2007 yılında 3803 adet seviyesindeyken 2021 yılında 175 adede kadar düştü ve şimdiye kadar bir iyileşme belirtisi göstermedi.

Citroen, 2024'ün ilk yarısında ise sadece 87 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Ülkenin önemli otomotiv haber kaynaklarından CarExpert'in haberine göre Fransız marka, 2024'ün ilk yarısında Maserati (200 adet), Ferrari (113 adet), Lotus (102 adet) ve Bentley (102 adet) gibi markaların bile gölgesinde kaldı.

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Citroen Avustralya Genel Müdürü David Owen, "Citroen'in Avustralya pazarındaki zengin tarihini kabul ediyor ve kutluyoruz ancak geleceğe bakmalı ve yerel pazarın hızla değişen müşteri taleplerini göz önünde bulundurmalıyız" dedi ve pazardan çıkma kararının tüketici tercihleri ve gereksinimleri dikkate alınarak verildiğini söyledi.

Owen, "Avustralya'da birçok Citroen hala yollarda ve olmaya devam edecek. Biz de tutkulu Citroen Avustralya ekibimiz ile onların araç bakım ihtiyaçlarını desteklemeye kararlıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

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