Fiat 500e, Avrupa'da zirvede

Fiat 500'ün yeni ve tamamen elektrikli versiyonu 500e, Avrupa'da geçen yıl da segmentinde en çok tercih edilen elektrikli model oldu.
Şirket açıklamasına göre, 2 yıl üst üste segmentinin lideri olan Fiat 500e, A ve B segmentlerindeki tamamen elektrikli (A+B BEV) araçlar arasında, yüzde 14,7 pazar payıyla 2022'ye göre 0,3 puanlık artış elde etti. 500 ailesinin sıfır emisyonlu modeli, 65 bin adede yakın satışa ulaştı.
Fiat 500e, aynı zamanda Stellantis Grubu içerisinde de en çok satılan tam elektrikli otomobil oldu. Torino'da tasarlanan ve üretilen 500e, şimdiye kadar 42 uluslararası ödüle layık görüldü. 500e, Fiat'ın en çok ödül alan modeli unvanını da koruyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Üst Yöneticisi (CEO) ve Stellantis Global CMO'su Olivier Francois, modelin Avrupa'da elektrikli şehir otomobilleri arasında üst üste iki yıl liderliğini sürdürmesiyle başarısını bir kez daha kanıtladığını belirtti.
Tanıtımından bu yana dünya çapında 185 bin adetten fazla 500e satıldığını aktaran Francois, 'Uluslararası metropollerin çevreci dönüşümünde önemli bir rol oynadı. Şu anda dünya çapında 44 ülkede satılan 500e, markanın dünya çapındaki elektrifikasyon yolculuğunu devam ettiriyor. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını her zaman merkeze koyuyor, onlara kolay, duygusal ve sosyal açıdan uygun çözümler sunuyoruz.' ifadesini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.